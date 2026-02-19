Ισχυρή έκρηξη προκαλεί μεγάλες ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια στον Κορυδαλλό (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, σημειώθηκε στις 02:50 σήμερα Πέμπτη, στη διασταύρωση των οδών Πελοποννήσου και Δελφών.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε 6 αυτοκίνητα ενώ έσπασε τζαμαρία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου

Αγνωστοι ή άγνωστος έριξαν, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες χειροβομβίδα αμυντικού τύπου με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ειδικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνoύν για στοιχεία που θα αποκαλύψουν το είδος του μηχανισμού και τυχόν ίχνη που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στους δράστες.

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός

Από την έκρηξη έχουν προκληθεί ζημιές σε έξι σταθμευμένα αυτοκίνητα (φθορές και τρύπες) ενώ έχει σπάσει τζαμαρία σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Δεν έχει, μέχρι στιγμής, αναφερθεί τραυματισμός.