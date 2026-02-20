Συνταγή: Γαλακτομπούρεκο
Μια συνταγή σκέτη κόλαση και απόλαυση.
- Δημοσιογράφος της DW συλλαμβάνεται για «προσβολή» του Ερντογάν
- Διασώστες του ΕΚΑΒ επαναφέρουν 44χρονο που έπαθε ανακοπή σε χώρο εστίασης
- Ο στρατός των ΗΠΑ ετοιμάζεται να χτυπήσει ακόμη κι αυτό το Σαββατοκύριακο το Ιράν - Οι θέσεις του, δείτε χάρτη
- Ανατριχιαστικό - Ο αριθμός των νεκρών ήταν τρεις φορές μεγαλύτερος στους 16 πρώτους μήνες του πολέμου στη Γάζα
Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει από το Buongiorno, την ποδιά έβαλε ο Χρήστος Βέργαδος και μας παρουσίασε μια συνταγή στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς.
Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γαλακτομπούρεκο.
Όχι όμως, όποιο κι όποιο γαλακτομπούρεκο, αλλά τη παραδοσιακή συνταγή που έκανε ο πατέρας του Βασίλης Βέργαδος.
Τα υλικά
1,5 λίτρο φρέσκο γάλα
400 γρ. ζάχαρη
100 γρ. βούτυρο
70 γρ. σιμιγδάλι χοντρό
70 γρ. σιμιγδάλι ψιλό
2 αυγά
3 κάψουλες βανίλιες
8-10 φύλλα κρούστας
Για το σιρόπι
500 γρ. ζάχαρη
250 ml νερό
50 γρ. γλυκόζη
Η διαδικασία
Ξεκινάμε από το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό και τη γλυκόζη. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Μόλις είναι έτοιμο, το βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.
Συνεχίζουμε με την κρέμα.
Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, μαζί με τη ζάχαρη και τα δύο αυγά. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά και στη συνέχεια την τοποθετούμε στη φωτιά.
Όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα το χοντρό και το ψιλό σιμιγδάλι, ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε συνεχώς.
Κλείνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τις βανίλιες μας.
Σε ένα ταψί, που έχουμε βουτυρώσει, βάζουμε ένα φύλλο για να καλύψει το μισό ταψί, ένα ακόμα για να καλύψει και το υπόλοιπο μισό, ρίχνουμε λίγο βούτυρο, προσθέτουμε ένα ακόμα φύλλο από πάνω και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω την κρέμα.
Μετά κλείνουμε τα φύλλα προς τα μέσα και μετά καλύπτουμε το ταψί με 4 ή 5 φύλλα. Κόβουμε ότι περισσεύει από τα φύλλα, τα βουτυρώνουμε και χαράζουμε το από πάνω μέρος.
Βάζουμε το ταψί στο φούρνο, στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά.
Μόλις είναι έτοιμο, τότε ρίχνουμε το σιρόπι από πάνω.
- Συνταγή: Γαλακτομπούρεκο
- Πιέσεις στα φάρμακα καινοτομίας έφεραν απολύσεις 20% στην πενταετία στην Ελλάδα
- Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
- Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Νεκρός ο ένας από τους δύο χειριστές
- Διατροφή: Η nordic diet κάνει καλό στην υγεία και στον πλανήτη
- Κακοκαιρία εξπρές με καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Καμπανάκι για έντονα φαινόμενα
- Μειωμένο έως 35% το τεκμήριο διαβίωσης
- ICE, Πούτιν, Νετανιάχου στο «στόχαστρο» του Μπόνο στο πρώτο άλμπουμ των U2 από το 2017
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις