Συνταγή: Γαλακτομπούρεκο

Με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο να απουσιάζει από το Buongiorno, την ποδιά έβαλε ο Χρήστος Βέργαδος και μας παρουσίασε μια συνταγή στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς.

Ο γνωστός pastry σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για γαλακτομπούρεκο.

Όχι όμως, όποιο κι όποιο γαλακτομπούρεκο, αλλά τη παραδοσιακή συνταγή που έκανε ο πατέρας του Βασίλης Βέργαδος.

Τα υλικά

1,5 λίτρο φρέσκο γάλα

400 γρ. ζάχαρη

100 γρ. βούτυρο

70 γρ. σιμιγδάλι χοντρό

70 γρ. σιμιγδάλι ψιλό

2 αυγά

3 κάψουλες βανίλιες

8-10 φύλλα κρούστας

Για το σιρόπι

500 γρ. ζάχαρη

250 ml νερό

50 γρ. γλυκόζη

Η διαδικασία

Ξεκινάμε από το σιρόπι. Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε τη ζάχαρη, το νερό και τη γλυκόζη. Ανακατεύουμε και το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Μόλις είναι έτοιμο, το βγάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει.

Συνεχίζουμε με την κρέμα.

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε το γάλα, μαζί με τη ζάχαρη και τα δύο αυγά. Τα ανακατεύουμε πολύ καλά και στη συνέχεια την τοποθετούμε στη φωτιά.

Όταν αρχίζει να βράζει το μείγμα, ρίχνουμε μέσα το χοντρό και το ψιλό σιμιγδάλι, ενώ συνεχίζουμε να ανακατεύουμε συνεχώς.

Κλείνουμε τη φωτιά και προσθέτουμε τις βανίλιες μας.

Σε ένα ταψί, που έχουμε βουτυρώσει, βάζουμε ένα φύλλο για να καλύψει το μισό ταψί, ένα ακόμα για να καλύψει και το υπόλοιπο μισό, ρίχνουμε λίγο βούτυρο, προσθέτουμε ένα ακόμα φύλλο από πάνω και στη συνέχεια ρίχνουμε από πάνω την κρέμα.

Μετά κλείνουμε τα φύλλα προς τα μέσα και μετά καλύπτουμε το ταψί με 4 ή 5 φύλλα. Κόβουμε ότι περισσεύει από τα φύλλα, τα βουτυρώνουμε και χαράζουμε το από πάνω μέρος.

Βάζουμε το ταψί στο φούρνο, στους 170 βαθμούς για 30 λεπτά.

Μόλις είναι έτοιμο, τότε ρίχνουμε το σιρόπι από πάνω.