view
Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
InShorts 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:17
Eνσωμάτωση

Κολωνάκι: Χειροπέδες σε τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ζημιές σε 5 ΙΧ

Αρκετά πάνω από το όριο του αλκοτέστ οι μετρήσεις της 36χρονης.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς ένα όχημα προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα ΙΧ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε μια 36χρονη τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ

Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό. Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τις συγκεκριμένες μετρήσεις η 36χρονη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Ειδικότερα, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
Stream view
Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
Εικόνες από το ξενοδοχείο 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.

Σύνταξη
Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή
Συγκλονιστικό ντοκουμέντο 16.02.26

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Η πρώτη ταυτοποίηση φωτογραφίας που είδε το φως της δημοσιότητας και αφορούν τις τελευταίες στιγμές κάποιων εκ των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί στην Καισαριανή

Σύνταξη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision
Music 15.02.26

Sing for Greece 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός για την ελληνική συμμετοχή στην Eurovision

Στις 21:00 από την ΕΡΤ1, την ERT World και το ERTFLIX ξεκινά ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» για την Eurovision, με τον νικητή να αναδεικνύεται από μεικτό σύστημα ψηφοφορίας (50% κοινό, 25% ελληνική επιτροπή, 25% διεθνής).

Σύνταξη
Βίαννος: Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά – Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα
Σοκ στην Κρήτη 15.02.26

Τσακώθηκαν και τον μαχαίρωσε σε λαιμό και κοιλιά - Πώς έγινε η αδελφοκτονία στη Μάρθα Βιάννου

Ο 63χρονος, ο οποίος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, άρπαξε ένα μαχαίρι και σκότωσε τον αδελφό του - Όταν συνελήφθη φαινόταν σαν να μην είχε αντιληφθεί τι είχε κάνει

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)
Δείτε βίντεο 13.02.26

Ο «Βασιλιάς» το ξανάκανε: Ο Λεμπρόν Τζέιμς έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ στο NBA! (vids, pics)

Στα 41 του, ο «Βασιλιάς» του NBA, Λεμπρόν Τζέιμς παραμένει ασταμάτητος, συνεχίζοντας να καταρρίπτει αμύθητα ρεκόρ στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»
Συλλαλητήριο 13.02.26

Απόβαση αγροτών στην Αθήνα – «Καμία από τις δεσμεύσεις-ψίχουλα του πρωθυπουργού δεν έχει υλοποιηθεί»

Η δυναμική του συλλαλητηρίου, το μούδιασμα των κτηνοτρόφων και η συνέχιση του πολέμου ανακοινώσεων για το εμβόλιο της ευλογιάς - Μιλούν στο in: Σωκράτης Αλειφτήρας, Αργύρης Μπαϊραχτάρης, Δημήτρης Μόσχος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς και νέας διευθύντριας

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Άρης
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Μαρούσι – Άρης

LIVE: Μαρούσι – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Οι φίλαθλοι γυρνούν την πλάτη στο Μουντιάλ και η FIFA προβληματίζεται: Περιορισμένη η ζήτηση για τα εισιτήρια

Όλα όσα προηγούνται τους μήνες πριν το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, έχουν οδηγήσει σε μια μάλλον εξαιρετικά περιορισμένη -για την εποχή- ζήτηση των εισιτηρίων και η FIFA... αρχίζει και προβληματίζεται.

Σύνταξη
Ιράν – ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στη Γενεύη – «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»
Τι γνωρίζουμε 17.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ιράν ΗΠΑ στη Γενεύη - «Μικρά περιθώρια αισιοδοξίας»

Ο Χαμενεΐ δήλωσε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών η Τεχεράνη θα κλείσει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ ανέφερε χθες ότι το καλύτερο θα ήταν να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο