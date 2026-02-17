Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς ένα όχημα προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα ΙΧ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε μια 36χρονη τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ

Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό. Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τις συγκεκριμένες μετρήσεις η 36χρονη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Ειδικότερα, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.