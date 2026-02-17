Κολωνάκι: Χειροπέδες σε τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ζημιές σε 5 ΙΧ
Αρκετά πάνω από το όριο του αλκοτέστ οι μετρήσεις της 36χρονης.
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Την Τετάρτη στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της
- Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
- Ένας στους δύο κάνει ή το σκέφτεται για δεύτερη δουλειά
Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς ένα όχημα προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα ΙΧ.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε μια 36χρονη τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.
Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ
Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό. Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.
Μετά τις συγκεκριμένες μετρήσεις η 36χρονη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Ειδικότερα, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
- Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
- Νέα Ιωνία: Συνελήφθη 15χρονη για ληστεία σε βάρος δύο 14χρονων – Αναζητούνται άλλοι τρεις ανήλικοι
- Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν: «Να είμαστε εύστοχοι στις ευκαιρίες μας»
- Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
- Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που άφησε το NBA για να επιστρέψει στην Ευρώπη και τον Παναθηναϊκό
- Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
- Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας στον Ταύρο – Μπήκε σε σούπερ μάρκετ με πιστόλι
- Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις