Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν δημιουργούν μια καμπάνια GoFundMe μετά το θάνατό του για να «υποστηρίξουν τις κόρες του»

Οι φίλοι του Έρικ Ντέιν ξεκίνησαν μια εκστρατεία GoFundMe για να συγκεντρώσουν χρήματα για τη σύζυγό του και τις δύο κόρες του μετά το θάνατο του ηθοποιού στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Η σελίδα GoFundMe αναφέρει για τον Ντέιν: «Μετά τη διάγνωση [με Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση], ο Έρικ βρέθηκε να είναι ένας παθιασμένος εκπρόσωπος της κοινότητας των ασθενών με ALS, χρησιμοποιώντας τη φωνή και την πλατφόρμα του για να υποστηρίξει τους ανθρώπους [που εχουν διαγνωσθεί με την ίδια ασθένεια] και να βοηθήσει στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Ακόμα και όταν η υγεία του επιδεινώθηκε, παρέμεινε βαθιά αφοσιωμένος στο να βοηθά άλλους που αντιμετώπιζαν την ίδια καταστροφική ασθένεια. Καθώς η ασθένειά του εξελίχθηκε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, οι φίλοι του Έρικ ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν αυτή την καμπάνια GoFundMe με σκοπό να υποστηρίξουν τις κόρες του και τις μελλοντικές ανάγκες τους».

«Κάθε συνεισφορά, ανεξάρτητα από το ποσό, θα συμβάλει στη στήριξη των υπέροχων παιδιών του Έρικ σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, αλλά και στο μέλλον», κατέληξε η ανακοίνωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί 189,409 δολάρια από τον στόχο των 250.000 δολαρίων. Ο σκηνοθέτης της σειράς «Euphoria» Σαμ Λέβινσον και η εκτελεστική παραγωγός Άσλεϊ Λεβίνσον είναι οι κορυφαίοι δωρητές με συνολική δωρεά 27.000 δολαρίων.

«Νιώθω πραγματικά πολύ λύπη»

Μετά την είδηση του θανάτου του Έρικ Ντέιν, οι στενότεροι συνεργάτες του εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στο διαδίκτυο. Η δημιουργός της σειράς «Grey’s Anatomy», Σόντα Ράιμς, η οποία έδωσε στον Ντέιν τον πιο γνωστό ρόλο του, αυτόν του Dr. Mark Sloan, γνωστού και ως «McSteamy», τίμησε τον εκλιπόντα ηθοποιό με μια δημοσίευση στο Instagram, στην οποία έγραψε ότι «η ερμηνεία του ως Dr. Mark Sloan άφησε ένα ανεξίτηλο σημάδι στη σειρά και στο κοινό σε όλο τον κόσμο».

Από την πλευρά του, ο Πάτρικ Ντέμπσι τίμησε τον συμπρωταγωνιστή του στη σειρά «Grey’s Anatomy», αποκαλώντας τον «τον πιο αστείο άνθρωπο».

«Μόλις ξύπνησα σήμερα το πρωί και ένιωσα τεράστια στεναχώρια όταν διάβασα τα νέα», δήλωσε ο Ντέμπσι στην εκπομπή «The Chris Evans Breakfast Show».

«Είναι δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Νιώθω πραγματικά πολύ λύπη για τα παιδιά του. Είχαμε επικοινωνία, ανταλλάσσαμε μηνύματα. Μιλήσαμε πριν από περίπου μια εβδομάδα».

*Με πληροφορίες από: Variety