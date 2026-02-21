magazin
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν – Οι συμβουλές προς τις δύο κόρες του
Fizz 21 Φεβρουαρίου 2026, 00:13

Τα τελευταία λόγια του Έρικ Ντέιν – Οι συμβουλές προς τις δύο κόρες του

Ραγίζει καρδιές το βίντεο με τον δημοφιλή ηθοποιό να απευθύνεται στις δύο κόρες τους, δίνοντάς τους συμβουλές για το μέλλον.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Στη δημοσιότητα δόθηκε μια ολιγόλεπτη ομιλία του Έρικ Ντέιν, του ηθοποιού που έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου, έπειτα από μάχη με τη νόσο ALS.

Στο βίντεο, που περιλαμβάνεται στη σειρά Famous Last Words του Netflix, ο ηθοποιός μιλά στις δύο του κόρες, δίνοντάς τους συμβουλές για το μέλλον.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέιν, παραχώρησε αυτή τη συνέντευξη με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιοποιούνταν μετά τον θάνατο του.

Στο μήνυμά του ο Έρικ Ντέιν μιλά για τη ζωή του με τις δύο κόρες, αλλά και στα όσα έμαθε πολεμώντας την ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).

YouTube thumbnail

«Billie και Georgia, προσπάθησα. Κάποιες φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά, περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που ήμασταν στην παραλία. Εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά στο Μαλιμπού, στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε με τις ώρες στον ωκεανό, τα μικρά μου πλασματάκια του νερού. Εκείνες οι μέρες, ήταν ο παράδεισος» ανέφερε.

«Πρώτον: Να ζείτε στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια ήμουν χαμένος στο μυαλό μου, βυθισμένος στην ανησυχία και την αυτολύπηση, στη ντροπή και την αμφιβολία. Αναπαρήγαγα ξανά και ξανά αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. Τέλος πια. Από καθαρό ένστικτο επιβίωσης αναγκάζομαι να μένω στο παρόν, αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα πρέπει να ζείτε τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχετε. Να το εκτιμάτε. Να αγαπάτε κάθε στιγμή».

Δεύτερον. Να ερωτεύεστε. Όχι απαραίτητα έναν άνθρωπο, αν και το συνιστώ κι αυτό. Αλλά να ερωτεύεστε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Η αγάπη με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές μου ώρες, τις πιο σκοτεινές μου μέρες. Εξακολουθώ να αγαπώ τη δουλειά μου, εξακολουθώ να την προσμένω, εξακολουθώ να θέλω να στέκομαι μπροστά σε μια κάμερα και να παίζω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει», συνέχισε.

«Τρίτον. Να επιλέγετε σοφά τους φίλους σας. Βρείτε τους ανθρώπους σας και μετά δοθείτε σε αυτούς. Οι καλύτεροι από αυτούς θα σας το ανταποδώσουν. Χωρίς κριτική, χωρίς όρους, χωρίς ερωτήσεις. Δεν μπορώ να κάνω μικρά πράγματα που παλιά έκανα. Δεν μπορώ να οδηγώ, να πηγαίνω στο γυμναστήριο, να παίρνω καφέ ή να βγαίνω. Αλλά έμαθα να αγκαλιάζω τις εναλλακτικές. Οι φίλοι μου έρχονται σε μένα, τρώμε μαζί, βλέπουμε έναν αγώνα, ακούμε μουσική. Δεν κάνουν κάτι ιδιαίτερο· απλώς εμφανίζονται. Αυτό είναι σημαντικό. Απλώς να είστε εκεί. Και να αγαπάτε τους φίλους σας με όλο σας το είναι. Να τους κρατάτε κοντά σας. Θα σας διασκεδάσουν, θα σας καθοδηγήσουν, θα σας βοηθήσουν, θα σας στηρίξουν και κάποιοι θα σας σώσουν» πρόσθεσε μιλώντας στις κόρες του.

«Τέλος, να παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Αυτή η ασθένεια παίρνει το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου. Όταν κάτι απρόσμενο σας χτυπήσει — και θα σας χτυπήσει, γιατί αυτή είναι η ζωή — να παλεύετε και να το αντιμετωπίζετε με ειλικρίνεια και ακεραιότητα ακόμη κι αν φαίνεται ανυπέρβλητο. Ελπίζω να σας έδειξα ότι μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα πάντα. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε την κόλαση με αξιοπρέπεια. Να παλεύετε, κορίτσια, και να κρατάτε το κεφάλι ψηλά.

Billie και Georgia, είστε η καρδιά μου, είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια» κατέληξε.

googlenews

