Έρικ Ντέιν λίγο πριν φύγει από τη ζωή: «Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να είμαι εκεί»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση για την απώλεια του Έρικ Ντέιν, μετά από τη μάχη του με νόσο ALS.

Ο πρώην σταρ του Grey’s Anatomy απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια.

Έρικ Ντέιν: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ηθοποιός πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια εμφάνισή του σε διαδικτυακό πάνελ με τη συμμετοχή του οργανισμού «I AM ALS» και των συνιδρυτών της Synapticure, Μπράιαν Γουάλακ και Σάντρα Αμπρεβάγια.

Ο ηθοποιός μίλησε για τον πρώτο του ρόλο στην οθόνη μετά τη διάγνωσή του. Έναν ασθενή με ALS στη σειρά «Brilliant Minds», έναν πυροσβέστη και ήρωα της 11ης Σεπτεμβρίου που δυσκολεύεται να αποκαλύψει στη σύζυγό του τη διάγνωσή του.

Τα συγκινητικά λόγια για την ασθένεια του

«Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μέρα.

Δεν νομίζω ότι θα με κατηγορούσε κανείς αν ανέβαινα στο υπνοδωμάτιό μου, χωνόμουν κάτω από τα σκεπάσματα και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», είχε πει τότε. «Και εξεπλάγην ευχάριστα όταν συνειδητοποίησα ότι δεν λειτουργώ έτσι, γιατί ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα έκανα».

«Φροντίζω να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι η ALS και τι σημαίνει»

Το πιο σημαντικό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε το τοπίο, γιατί η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και γεμάτη εμπόδια…

Υπάρχει και η γραφειοκρατία και όλη αυτή η ανοησία που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω στη λύση-θεραπεία», συνέχισε, αναφερόμενος στις ελπίδες του για την πρόοδο της έρευνας γύρω από τη νόσο.

Έρικ Ντέιν: «Θέλω να δω τις κόρες μου να κάνουν εγγόνια»

«Έχω δύο κόρες στο σπίτι», είπε, αναφερόμενος στις κόρες του Μπίλι, 15 ετών, και Τζόρτζια, 14 ετών, όπως μεταδίδει το People. «Θέλω να τις δω, ξέρετε, να αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, να παντρεύονται και ίσως να κάνουν εγγόνια.

Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτό».

Η αίτηση διαζυγίου που ανακλήθηκε

Ο Έρικ παντρεύτηκε το μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ το 2004 και μαζί απέκτησαν την Μπίλι το 2010 και την Τζόρτζια το 2011. Η Ρεμπέκα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, αλλά ανακάλεσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025, έναν μήνα πριν εκείνος ανακοινώσει τη διάγνωση ALS.

Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση επηρέασε την οικογένειά του σε συνέντευξη με τη Νταϊάν Σόγιερ για το Good Morning America τον Ιούνιο του 2025:

«Είμαι θυμωμένος γιατί ο πατέρας μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν μικρός, και τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με αφήσει και εμένα η μοίρα από τα κορίτσια μου όταν είναι ακόμα πολύ μικρά. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο αν μπορώ».