20.02.2026
Θανατηφόρο τροχαίο στην Πατησίων – Μηχανή παρέσυρε 74χρονη
Έρικ Ντέιν λίγο πριν φύγει από τη ζωή: «Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να είμαι εκεί»
20 Φεβρουαρίου 2026

Έρικ Ντέιν λίγο πριν φύγει από τη ζωή: «Έχω δύο κόρες στο σπίτι, θέλω να είμαι εκεί»

Ο Έρικ Ντέιν πέθανε σε ηλικία 53 χρόνων. Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στο «Grey’s Anatomy» και το «Euphoria».

Μαρία Κωνσταντοπούλου
ΕπιμέλειαΜαρία Κωνσταντοπούλου
Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο έχει προκαλέσει η είδηση για την απώλεια του Έρικ Ντέιν, μετά από τη μάχη του με νόσο ALS.

Ο πρώην σταρ του Grey’s Anatomy απεβίωσε στις 19 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, αφήνοντας πίσω του τη σύζυγό του, Ρεμπέκα Γκέιχαρτ, και τις κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια.

Έρικ Ντέιν: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση

Τον Δεκέμβριο του 2025, ο ηθοποιός πραγματοποίησε την τελευταία δημόσια εμφάνισή του σε διαδικτυακό πάνελ με τη συμμετοχή του οργανισμού «I AM ALS» και των συνιδρυτών της Synapticure, Μπράιαν Γουάλακ και Σάντρα Αμπρεβάγια.

Ο ηθοποιός μίλησε για τον πρώτο του ρόλο στην οθόνη μετά τη διάγνωσή του. Έναν ασθενή με ALS στη σειρά «Brilliant Minds», έναν πυροσβέστη και ήρωα της 11ης Σεπτεμβρίου που δυσκολεύεται να αποκαλύψει στη σύζυγό του τη διάγνωσή του.

Τα συγκινητικά λόγια για την ασθένεια του

«Δεν έχω κανέναν λόγο να είμαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε μέρα.

Δεν νομίζω ότι θα με κατηγορούσε κανείς αν ανέβαινα στο υπνοδωμάτιό μου, χωνόμουν κάτω από τα σκεπάσματα και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας», είχε πει τότε. «Και εξεπλάγην ευχάριστα όταν συνειδητοποίησα ότι δεν λειτουργώ έτσι, γιατί ήμουν σίγουρος ότι αυτό θα έκανα».

YouTube thumbnail

«Φροντίζω να γνωρίζει ο κόσμος τι είναι η ALS και τι σημαίνει»

Το πιο σημαντικό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε για να την αντιμετωπίσουμε και να βελτιώσουμε το τοπίο, γιατί η κατάσταση είναι τόσο δύσκολη και γεμάτη εμπόδια…

Υπάρχει και η γραφειοκρατία και όλη αυτή η ανοησία που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε, ώστε να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε πάνω στη λύση-θεραπεία», συνέχισε, αναφερόμενος στις ελπίδες του για την πρόοδο της έρευνας γύρω από τη νόσο.

Έρικ Ντέιν: «Θέλω να δω τις κόρες μου να κάνουν εγγόνια»

«Έχω δύο κόρες στο σπίτι», είπε, αναφερόμενος στις κόρες του Μπίλι, 15 ετών, και Τζόρτζια, 14 ετών, όπως μεταδίδει το People. «Θέλω να τις δω, ξέρετε, να αποφοιτούν από το πανεπιστήμιο, να παντρεύονται και ίσως να κάνουν εγγόνια.

Θέλω να είμαι εκεί για όλα αυτά. Οπότε θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου ανάσα σε αυτό».

Η αίτηση διαζυγίου που ανακλήθηκε

Ο Έρικ παντρεύτηκε το μοντέλο Ρεμπέκα Γκέιχαρτ το 2004 και μαζί απέκτησαν την Μπίλι το 2010 και την Τζόρτζια το 2011. Η Ρεμπέκα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2018, αλλά ανακάλεσε τη διαδικασία τον Μάρτιο του 2025, έναν μήνα πριν εκείνος ανακοινώσει τη διάγνωση ALS.

Ο ηθοποιός μίλησε για το πώς η διάγνωση επηρέασε την οικογένειά του σε συνέντευξη με τη Νταϊάν Σόγιερ για το Good Morning America τον Ιούνιο του 2025:

«Είμαι θυμωμένος γιατί ο πατέρας μου με εγκατέλειψε όταν ήμουν μικρός, και τώρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να με αφήσει και εμένα η μοίρα από τα κορίτσια μου όταν είναι ακόμα πολύ μικρά. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που θέλω είναι να περνάω χρόνο με την οικογένειά μου και να δουλεύω λίγο αν μπορώ».

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Ρεκόρ εισροών κεφαλαίων τον Φεβρουάριο

Τράπεζες
CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Η επόμενη ημέρα μετά την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»
Αναμνήσεις 19.02.26

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ αναπολεί τον έρωτα της με τον αγαπημένο της, Έλβις – «Είδαμε πολλές ταινίες μαζί»

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μίλησε για το ειδύλλιο της με τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ» και αποκάλυψε ότι η αγαπημένη τους συνήθεια ήταν να βλέπουν ταινίες μέχρι το πρωί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
«Όχι ταμπέλες» 19.02.26

Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα

Οι φήμες για τη νέα σχέση του Πέδρο Πασκάλ οργιάζουν, καθώς ο φωτογραφικός φακός τον συνέλαβε σε τρυφερές στιγμές με τον πρώην σύντροφο του Λιουκ Έβανς, Ραφαέλ Ολάρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;
Ερωτήματα 19.02.26

Αγνοείται η Σάρα Φέργκιουσον: Πού βρίσκεται η πρώην σύζυγος του Άντριου μετά τη σύλληψή του;

Ενώ η βρετανική κοινή γνώμη παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις γύρω από τη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, ένα νέο μυστήριο καλύπτει την πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»
Αρχίζει νέα μάχη 19.02.26

Το like που κάνει άνω κάτω τα αδέρφια Μπέκαμ – Ο Ρόμεο στηρίζει την άποψη «για όλα φταίει η Νίκολα Πελτζ»

Με την κόντρα στην οικογένεια Μπέκαμ να βρίσκεται στο κόκκινο, ο Ρόμεο ρίχνει λίγο ακόμα λάδι στη φωτιά, κάνοντας like σε ανάρτηση που υποστηρίζει ότι το πρόβλημα είναι η Νίκολα Πελτζ.

Σύνταξη
Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»
O καλύτερος κακός 19.02.26

Πίτερ Γκριν: Από ακούσιο αυτοπυροβολισμό ο θάνατος του ηθοποιού του «Pulp Fiction»

Δύο μήνες μετά τον εντοπισμό του νεκρού στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη, ο ιατροδικαστής κατέληξε πως ο Πίτερ Γκριν πέθανε από ακούσιο αυτοπυροβολισμό που προκάλεσε μοιραία αιμορραγία.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»
Fizz 18.02.26

Ρόμπερτ Πάτινσον: Ψυχοθεραπευτής τον ρώτησε «αν παίρνει ναρκωτικά, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει τι έλεγε»

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον μιλά για παρεξηγήσεις, τη φήμη του Twilight και μια άβολη συνεδρία θεραπείας, αποκαλύπτοντας πώς η δημόσια εικόνα του επηρέασε την καριέρα και την προσωπική του ταυτότητα

Σύνταξη
Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»
Ο άλλος Έπσταϊν 18.02.26

Σκάνδαλο Playboy: «Ανήλικα θύματα στα κρυφά αρχεία» καταγγέλλει η χήρα του Χέφνερ – Nαρκωτικά, κτηνοβασία, όργια και «γουρούνια»

Η Κρίσταλ Χέφνερ, χήρα του ιδρυτή του Playboy, εξαπολύει μια νομική επίθεση εναντίον του ιδρύματος που φέρει το όνομα του συζύγου της, εκφράζοντας σοβαρούς φόβους για την έκθεση ευαίσθητου υλικού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη
«Συμπόνια, όχι ανταγωνισμός» 18.02.26

«Μην με κρίνετε, παλεύω μόνη» – Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, Ρούμερ, στη βιοπάλη

Η κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντεμί Μουρ, Ρούμερ, απάντησε με ειλικρίνεια στις επικρίσεις που δέχεται για τον τρόπο ζωής της, ξεκαθαρίζοντας πως η ανατροφή της δίχρονης κόρης της βασίζεται αποκλειστικά στις δικές της δυνάμεις

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«The Simpsons» – 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις
Ορόσημο 18.02.26

«The Simpsons» - 800 επεισόδια μετά το Σπρίνγκφιλντ λύνει τον γρίφο με τις κοινωνικοπολιτικές προβλέψεις

Για την επίτευξη του στόχου των 800 επεισοδίων και τις «παράξενες» προβλέψεις των Simpson για το μέλλον μίλησε ο παραγωγός της θρυλικής σειράς –αναφορά της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή
Τέσσερις νεκροί 20.02.26

Συγκλονιστικά βίντεο από την έκρηξη βυτιοφόρου με υγροποιημένο αέριο στη Χιλή

Από την έκρηξη στη Χιλή σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και άλλοι 17 τραυματίστηκαν. Ο οδηγός του βυτιοφόρου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο ξέφυγε από την πορεία του και ανατράπηκε

Σύνταξη
Εσωκομματικά «πυρά» από Βλάχο για πλειστηριασμούς σε παραμεθόριες περιοχές: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»
Εγκαλεί την κυβέρνηση 20.02.26

Εσωκομματικά «πυρά» από Βλάχο για πλειστηριασμούς σε παραμεθόριες περιοχές: «Αν δεν δέχεστε το πρόβλημα μας χωρίζει άβυσσος»

Ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για το θέμα των πλειστηριασμών σε παραμεθόριες περιοχές, εγκαλώντας την κυβέρνηση πως αποφεύγει το πρόβλημα

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο – Οι ενοχλήσεις που ένιωσε
Fizz 20.02.26

Γιώργος Μαζωνάκης: Γιατί δεν εμφανίστηκε χθες στο νυχτερινό κέντρο - Οι ενοχλήσεις που ένιωσε

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναρρώνει από την πρόσφατη επέμβαση που υπεβλήθη το Σάββατο 14 Φεβρουάριου. «Χρειάζεται μια εβδομάδα ανάρρωση. Ήθελε να τραγουδήσει αλλά δεν τα κατάφερε».

Σύνταξη
Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»
Inbox 20.02.26

Καρέτσας: «Έχω 15 ασίστ, θα έρθουν και τα γκολ»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας συνεχίζει να... μαγεύει με τη φανέλα της Γκενκ και μετά το τελευταίο ματς κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ δήλωσε έτοιμος να αρχίσει να σκοράρει και περισσότερο.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: 17χρονη έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε – Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία
Στη Θεσσαλονίκη 20.02.26

Έγκυος κατήγγειλε 16χρονο ότι την έσπρωξε και τραυματίστηκε - Συνελήφθη και για εκδικητική πορνογραφία σε βάρος 16χρονης

Θύμα εκδικητικής πορνογραφίας και σωματικής κακοποίησης από έναν 16χρονο κατήγγειλε ότι έπεσε μια 17χρονη που βρίσκεται σε κατάσταση κύησης

Σύνταξη
Τουρκία: Βυθίστηκε σε ναυπηγείο το «Sea Star Tilos» – Δραματική διάσωση του πληρώματος
Φόβοι για ρύπανση 20.02.26

Βυθίστηκε το πλοίο «Sea Star Tilos» σε ναυπηγείο της Τουρκίας - Δραματική διάσωση του πληρώματος

Το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Sea Star Tilos» εξυπηρετούσε επί σειρά ετών την τουριστική σύνδεση ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα εκτελώντας το δρομολόγιο Φετίγιε - Ρόδος

Σύνταξη
ΗΠΑ: O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα
Διατλαντική «συμμαχία» 20.02.26

O Τραμπ απειλεί την ΕΕ με αντίποινα αν προτιμήσει ευρωπαϊκά όπλα

Σε προηγούμενες δηλώσεις, η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε τις Βρυξέλλες ότι θα προβεί σε αντίποινα εάν οι Ευρωπαίοι «εκδιώξουν με βίαιο τρόπο τις αμερικανικές εταιρείες από την αγορά».

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς» – Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. 20.02.26

Αντιπαράθεση Γεωργιάδη-εργαζομένων μετά τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας: «Μη τολμήσουν να κάνουν διώξεις σε γιατρούς»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση με φόντο τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας με τον κ. Γεωργιάδη να υποστηρίζει ότι κινδύνευσε η ζωή του - «Εισέβαλε ορδή από ΜΑΤ» καταγγέλλουν συνδικαλιστές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 20.02.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ανδρουλάκης προτείνει όριο θητειών – Η αιχμή για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Πρόταση για όριο θητειών σε θεσμικά αξιώματα, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία, ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ - Οι αιχμές για Στουρνάρα και Παναγόπουλο

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου
Υπενθυμίσεις 20.02.26

Μαύρο Στέμμα: Ναζί, συλλήψεις, ποδολαγνεία, υποκλοπές και τρεις σφαίρες – Όλα τα σκάνδαλα πριν τον Άντριου

Η σύλληψη του έκπτωτου πρώην πρίγκιπα Άντριου είναι το τελευταίο μόλις σκάνδαλο σε μια σειρά από περιστατικά που έχουν φέρει καταιγίδες στο προστατευμένο Στέμμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα
Euroleague 20.02.26

Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό και μία αγωνιστική στον Λεσόρ από την Ευρωλίγκα

Ακριβά πλήρωσαν Παναθηναϊκός και Ματίας Λεσόρ όσα ακολούθησαν το buzzer beater του Μπόλντγουϊν στο φινάλε του πρόσφατου ματς με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ - Πρόστιμο και στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Σύνταξη
Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση
«Κανείς υπεράνω του νόμου» 20.02.26

Η επόμενη μέρα: «Ο νόμος που πρέπει να εφαρμοστεί» για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου, η ικανοποίηση και η χειρότερη κρίση

Η σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, που σχετίζεται με τους φακέλους Επστάιν, δεν είναι ένα ακόμα σκάνδαλο για το βρετανικό Στέμμα. Είναι η χειρότερη κρίση όλων των εποχών για το Παλάτι και η επόμενη μέρα μοιάζει πιο σκοτεινή από ποτέ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν
«Διαχρονικά προβλήματα» 20.02.26

Αντιπρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Δεν αξιολογούμε τη χθεσινή τεχνική βλάβη σαν μικρό συμβάν

«Τα προβλήματα είναι διαχρονικά, δηλαδή είναι δεκαετιών», ανέφερε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Eλεγκτών Eναέριας Kυκλοφορίας, Όλγα Τόκη.

Σύνταξη
Ιράν: Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή
Κρίσιμες ώρες 20.02.26

Από το σόου του «Συμβουλίου Ειρήνης» στα αχαρτογράφητα νερά ενός νέου πολέμου στο Ιράν

Οι τυμπανοκρουσίες του Ντόναλντ Τραμπ στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα δεν κρύβουν τη διάχυτη ανησυχία ότι μία επίθεση στο Ιράν μπορεί να φέρει την περιοχή - και όχι μόνο- στο χείλος του γκρεμού

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Όλοι οι λόγοι που ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
Παρεξηγημένη συμπεριφορά 20.02.26

Γιατί ο σκύλος «καβαλάει» άλλους σκύλους στο παιχνίδι;- Δεν είναι, συνήθως, αυτό που νομίζουμε

Το να «καβαλάει» ένας σκύλος κάποιον άλλον δεν είναι πάντα ένδειξη σεξουαλικής κίνησης, αλλά και ούτε κυριαρχίας. Πότε πρέπει να μάς ανησυχήσει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»
Champions League 20.02.26

Ροντινέι για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν: «Όσο υπάρχει πιθανότητα, θα παλεύουμε μέχρι το τέλος»

Ο Ολυμπιακός θα πάει στη Γερμανία για τη ρεβάνς με τη Λεβερκούζεν, έτοιμος να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη για να φτάσει στην ανατροπή, όπως ανέφερε στο μήνυμά του ο Ροντινέι.

Σύνταξη
Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό
Ελλάδα 20.02.26

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ξεκινά η δίκη για τους θανάτους Ίριδας και Μαλένας σε δεύτερο βαθμό

Η Ρούλα Πισπιρίγκου περί τις 08:30 έφτασε στο εφετείο της οδού Λουκάρεως. Εισήλθε στο κτίριο κρατώντας μπαστούνι και υποβασταζόμενη, περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα

Σύνταξη
Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές
Προκάλεσε αντιδράσεις 20.02.26

Ναζιστικοί χαιρετισμοί σε συναυλίες Κροάτη τραγουδιστή στη Βοσνία – Έρευνα από τις Αρχές

Μεγάλο μέρος του κοινού, αποτελούμενο από νεαρούς κυρίως, ύψωσε τα χέρια στον ναζιστικό χαιρετισμό και κραύγασε «Za dom-spremni!» («για την πατρίδα-έτοιμοι!»),

Σύνταξη
Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»
Editorial 20.02.26

Με διαμαρτυρία των εργαζομένων στο ΕΣΥ βρέθηκε αντιμέτωπος ο Άδωνις Γεωργιάδης και όχι με τον «κομμουνιστικό κίνδυνο»

Ο υπουργός Υγείας ας αφήσει τις ρητορικές υπερβολές και ας αναρωτηθεί γιατί οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το ΕΣΥ διαμαρτύρονται

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Ο στόχος 20.02.26

Εντός του 2026 η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας

Το νέο σύστημα υπόσχεται απλούστευση προσλήψεων και αποχωρήσεων - Η «Εργάνη ΙΙ» και η ψηφιακή κάρτα εργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της διαφάνειας και στον περιορισμό της μη δηλωμένης εργασίας

Σύνταξη
