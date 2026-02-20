Πέθανε σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν
Ο Έρικ Ντέιν που έδωσε γενναία μάχη με τη νόσο ALS, πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την σύζυγό του και τις δύο κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια
Σε ηλικία 53 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο αμερικανός ηθοποιός Έρικ Ντέιν μετά από μάχη με το νόσο ALS (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση).
Ο Έρικ Ντέιν, ήταν γνωστός για του ρόλο του Δρ. Μαρκ Σλόαν («McSteamy») στη δημοφιλή σειρά «Grey’s Anatomy» καθώς και για την ερμηνεία του ως Καλ Τζέικομπς στη δραματική σειρά «Euphoria».
Η ανακοίνωση της οικογένειας
Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε η οικογένειά του.
«Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε ότι ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης, έπειτα από μια γενναία μάχη με την ALS.
Πέρασε τις τελευταίες του ημέρες περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την αφοσιωμένη σύζυγό του και τις δύο όμορφες κόρες του, Μπίλι και Τζόρτζια, που ήταν το κέντρο του κόσμου του».
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS, ο Έρικ έγινε ένθερμος υποστηρικτής της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για άλλους που δίνουν τον ίδιο αγώνα. Θα μας λείψει βαθιά και θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
Ο Έρικ λάτρευε τους θαυμαστές του και είναι αιώνια ευγνώμων για την έκφραση αγάπης και στήριξης που έλαβε. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα καθώς βιώνει αυτή την αδύνατη στιγμή».
