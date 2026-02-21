Έρικ Ντέιν: Οι συντελεστές του Grey’ s Anatomy τον αποχαιρετούν

Ο Έρικ Ντέιν έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 χρόνων, ενώ είχε προσβληθεί από τη νόσο ALS. Μια εκ των συνεργασιών του διάσημου ηθοποιού ήταν στη σειρά Grey’ s Anatomy. Οι συνεργάτες του τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια.

O Πάτρικ Ντέμπσι δήλωσε στο The Chris Evans Breakfast Show πως είχε μιλήσει μαζί του, μόλις μία εβδομάδα πριν τον θάνατό του

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και ήταν πολύ λυπηρό να διαβάζω τα νέα. Είναι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια.

Νιώθω πραγματικά τόσο θλίψη για τα παιδιά του. Ανταλλάσσαμε μηνύματα, οπότε μίλησα μαζί του περίπου πριν από μία εβδομάδα και κάποιοι φίλοι μας πήγαν να τον δουν και είχε αρχίσει πραγματικά να χάνει την ικανότητά του να μιλά.

Ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι και δυσκολευόταν πολύ να καταπιεί, οπότε η ποιότητα ζωής του επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.

‘Ερικ Ντέιν – Πάτρικ Ντέμπσι: Η συνεργάσια τους

«Τα βρήκαμε γιατί δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά ανταγωνισμός. Υπήρχε μόνο αυτός ο υπέροχος αμοιβαίος σεβασμός. Ήταν εξαιρετικά ευφυής και πάντα θα θυμάμαι εκείνες τις στιγμές χαράς που περάσαμε μαζί και θα γιορτάζω τη χαρά που έφερε στις ζωές των ανθρώπων.

Η πραγματική απώλεια είναι για εμάς που δεν τον έχουμε πια.

Έκανε απίστευτη δουλειά στο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για αυτή τη φρικτή ασθένεια στις τελευταίες του ημέρες και μας θυμίζει ότι πρέπει όλοι να γιορτάζουμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μας.

Είναι κάτι που πρέπει να θυμόμαστε, ειδικά σε έναν κόσμο όπου υπάρχει τόση κρίση και τόση τραγωδία, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για κάθε στιγμή που έχουμε», τόνισε.

Patrick Dempsey says Eric Dane ‘lost the ability to speak’ in the days before his death from ALS aged 53 as he pays tribute to his Grey’s Anatomy co-star https://t.co/HZ9yRmd3C7 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 20, 2026

Κιμ Ρέιβερ : Το συγκινητικό αντίο με την ανάρτηση της

«Ο Έρικ ήταν ένα φως», προσθέτοντας: «Τον έβλεπες να λάμπει αβίαστα τόσο στο πλατό του “Grey’s” όσο και όταν ήταν με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια».

Αναφερόμενη στο ταλέντο του, σημείωσε: «Στα γυρίσματα, το βλέμμα του άστραφτε και με μια σκανταλιάρικη έκφραση έλεγε την ατάκα με τέλειο κωμικό συγχρονισμό, που σε άφηνε άφωνο. Θα μας λείψεις». Κλείνοντας, απηύθυνε τα συλλυπητήριά της στην οικογένειά του: «Η αγάπη μου και οι σκέψεις μου είναι με τη Ρεμπέκα και τα κορίτσια τους. Σας αγαπάμε».