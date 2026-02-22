Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο πόδι
Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Έδεσσα - Ο δράστης στην προσπάθειά του να φύγει τραυματίστηκε στο κεφάλι - Και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο καρναβάλι στην Έδεσσα με έναν 21χρονο να δέχεται επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο και να τραυματίζεται στο πόδι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου.
Τραυματίστηκε και ο δράστης
Ο δράστης αφού μαχαίρωσε τρεις φορές το θύμα του στο πόδι, τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.
Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.
- Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο πόδι
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Χαμάς: Ετοιμάζεται να αναδείξει τον νέο ηγέτη της, μεταξύ του Χάλεντ Μεσάαλ και του Χαλίλ αλ Χάγια
- Καθαρά Δευτέρα: Πού ευνοούν οι συνθήκες για το πέταγμα του χαρταετού – Χάρτης με την εκτιμώμενη ένταση ανέμων
- BAFTA 2026: Το «One Battle After Another» είναι και επισήμως η καλύτερη ταινία – Δείτε όλους τους νικητές
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
- Νέα Υόρκη: Απαγόρευση της κυκλοφορίας στην πόλη, εν αναμονή σφοδρής χιονόπτωσης
- To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις