Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο πόδι
22 Φεβρουαρίου 2026, 23:33

Έδεσσα: Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι – 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο πόδι

Το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην Έδεσσα - Ο δράστης στην προσπάθειά του να φύγει τραυματίστηκε στο κεφάλι - Και οι δύο νεαροί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο καρναβάλι στην Έδεσσα με έναν 21χρονο να δέχεται επίθεση με μαχαίρι από 23χρονο και να τραυματίζεται στο πόδι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του thestival, το συμβάν σημειώθηκε χθες το βράδυ σε καρναβαλική εκδήλωση στην Έδεσσα. Δεν έχει γίνει γνωστή η αφορμή του αιματηρού επεισοδίου.

Τραυματίστηκε και ο δράστης

Ο δράστης αφού μαχαίρωσε τρεις φορές το θύμα του στο πόδι, τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο κατά την αποχώρησή του έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Δράστης και θύμα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Έδεσσας.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας.

