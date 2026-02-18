ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά την αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική σχολή
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε, μετά τα μεσάνυχτα, στο ΑΠΘ και μετά την προβολή ταινίας σε αίθουσα της Πολυτεχνικής Σχολής
Σε 38 συλλήψεις για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας οδήγησε η επιχείρηση της αστυνομίας λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έγινε καθ’ υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν με άλλοθι τα πρόσφατα επεισόδια και αφορούν σε μέτρα δραστικού περιορισμού του δικαιώματος σε εκδηλώσεις ή δράσεις, οι οποίες πλέον θα πρέπει να εγκρίνονται από πρύτανη ή κοσμήτορα και να πραγματοποιούνται συγκεκριμένες ώρες.
Η αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ, έλαβε χώρα μετά την προβολή ταινίας που είχε προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ. Μέρος των παρευρισκομένων παρέμεινε στον χώρο, παρά την απαγόρευση των πρυτανικών αρχών για εκδηλώσεις μετά τις 22:00.
Αρχικά οι αστυνομικοί προχώρησαν σε 48 προσαγωγές εκ των οποίων οι 38 μετετράπησαν σε συλλήψεις.
ΑΠΘ: Τα μέτρα περιορισμού των εκδηλώσεων
Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα 16/2, κατατέθηκε το πόρισμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που είχε ζητήσει ο πρύτανης, του ΑΠΘ. Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, «κατόπιν αυτού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επανέρχεται στην κανονική του λειτουργία», ενώ υπενθυμίζεται ότι:
- «κατά τις εργάσιμες ημέρες, όλα τα κτίρια του Πανεπιστημίου θα κλείνουν στις 22:00»,
- «οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση -πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών- θα πραγματοποιείται εντός του ωραρίου» και
- «θα διενεργείται κατόπιν αδείας που θα χορηγεί ο αρμόδιος Κοσμήτορας ή Πρόεδρος».
- «τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές, ενώ οι μεταπτυχιακές και ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξάγονται, με ευθύνη των Προέδρων και Κοσμητόρων, μέχρι τις 18.00».
Στην ανακοίνωσή τους οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ κάνουν λόγο για δέσμευσή τους «στην προγραμματική θέση τους για την εξασφάλιση ενός ακαδημαϊκού, δημοκρατικού και ασφαλούς περιβάλλοντος στην Πανεπιστημιούπολη, προς όφελος των φοιτητριών, των φοιτητών και όλων των εργαζομένων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο».
