«Μετά από την επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών ανακοινώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας στο ΑΠΘ και καμία εκδήλωση βίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται δε, πως «οποιαδήποτε επεισόδια και παραβατική κοινωνική συμπεριφορά συνέβη εκτός του πανεπιστημιακού campus».

Η ανακοίνωση αφορά τα επεισόδια του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ με αγνώστους να πετούν μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις και τους ασυνομικούς να απαντούν με ρίψη χημικών. Στη συνέχεια τα ΜΑΤ έκαναν έφοδο εντός του κτιρίου του Πολυτεχνείου που γινόταν πάρτι και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών.

Παράλληλα προχώρησαν σε αριθμό ρεκόρ προσαγωγών μεταφέροντας στη ΓΑΔΑ πάνω από 300 άτομα. Καμία από τις προσαγωγές δεν μετατράπηκε σε σύλληψη και όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί του Σαββάτου.

Οι Πρυτανικές Αρχές διέψευσαν δημοσιεύματα ότι είχαν δώσει άδεια για το πάρτι και ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται με την αστυνομία για να εντοπίσουν εάν φοιτητές συμμετείχαν στα επεισόδια.

Εισαγγελική παρέμβαση

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τις Πρυτανικές Αρχές για το πώς δόθηκε ο χώρος για το πάρτι – που μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε πώς και αν σχετίζεται με τα επεισόδια εκτός του πανεπιστημίου – ενώ για το θέμα παρενέβη και εισαγγελέας που διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων,

2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια,

3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.