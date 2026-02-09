Τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας για τα επεισόδια που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) παρήγγειλε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος.

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται τρία ερωτήματα:

1. Εάν οι πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ γνώριζαν για το πάρτι που προηγήθηκε των επεισοδίων,

2. Εάν είχε υποβληθεί αίτημα να χορηγηθεί άδεια για το πάρτι κι εάν δόθηκε τελικά άδεια,

3. Τι στάση κράτησε η εταιρεία σεκιούριτι του Πανεπιστημίου.

Ήδη για την υπόθεση διεξάγεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση.

Τι συνέβη στο ΑΠΘ

Υπενθυμίζεται ότι σε 313 προσαγωγές είχε προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ μετά τα επεισόδια που έλαβαν χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου πέριξ του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη και την επιχείρηση της αστυνομίας εκτός και εντός του πανεπιστημίου. Ωστόσο, καμία προσαγωγή δεν μετατράπηκε σε σύλληψη.

Στο Πολυτεχνείο γινόταν πάρτι και σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά βγήκαν εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου και πέταξαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με αναφορές, δυνάμεις των ΜΑΤ περικύκλωσαν το κτίριο του Πολυτεχνείου και έκαναν εκτεταμένη χρήση χημικών. Σε πλάνα βίντεο διακρίνονται άνδρες των ΜΑΤ και εντός του κτιρίου. Η αστυνομία έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου – λάμψης, ενώ επιστρατεύτηκε και Αύρα.

Μία 21χρονη μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για να τις παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, και ένας αστυνομικός στο στρατιωτικό νοσοκομείο 424 με εγκαύματα.Ένα ΙΧ καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον δύο ακόμα.

Δείτε βίντεο από τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη: