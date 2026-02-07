Εξηγήσεις από το ΑΠΘ για τα επεισόδια ζητεί το υπ. Παιδείας

Απαντήσεις εντός 48 ωρών ζητά το υπουργείο Παιδείας από το ΑΠΘ για τα επεισόδια που πραγματοποιήθηκαν στο πανεπιστήμιο κατά τη διάρκεια πάρτι.

Ηδη η ΕΛ.ΑΣ έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 300 προσαγωγές καθώς σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων, άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά – που δεν γνωρίζουμε εάν ήταν στο πάρτι – βγήκαν εκτός του χώρου του Πανεπιστημίου και πέταξαν μολότοφ εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας υπογραμμίζει ότι έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

-Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

-Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

-Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

-Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

-Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων».

Μάλιστα δίνει διορία 48 ωρών στις Πρυτανικές Αρχές για να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωσή «η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων».

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Νωρίτερα οι Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν πως δεν είχαν δώσει άδεια για την πραγματοποίηση πάρτι.

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα», τονίζεται σε δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από τις Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο ίδιο δελτίο Τύπου, προστίθεται πως «τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο» ενώ επισημαίνεται ότι «οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια».