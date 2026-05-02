newspaper
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς μπορεί να είναι η ιδανική παιδική χαρά
Ελλάδα 02 Μαΐου 2026, 07:00

Πώς μπορεί να είναι η ιδανική παιδική χαρά

Τι δείχνουν έρευνες και μελέτες ώστε η αγαπημένη συνήθεια των παιδιών να γίνει ακόμη πιο ευεργετική για την ανάπτυξή τους

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
A
A
Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Spotlight

Το 33% των παιδικών χαρών της συμπρωτεύουσας, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ, δεν έχει κανένα δέντρο, ενώ το 27% έχει μόνο τεχνητό δάπεδο. Δυστυχώς αυτή η εικόνα ισχύει σχεδόν για όλη την Ελλάδα.

Είναι αλήθεια πως το τεχνητό δάπεδο προσφέρει ασφάλεια (μειώνει τις πιθανότητες να τραυματιστεί το παιδί) και παράλληλα «γλιτώνει» από κόστος και φροντίδα τους δήμους με το μειωμένο προσωπικό πρασίνου (αρμόδιο για όλη τη βλάστηση της περιοχής). Παράλληλα, «βολεύει» και όσους γονείς δεν θέλουν το παιδί τους να «λερωθεί» παίζοντας με το χώμα.

Οι παλιές αλάνες δεν έχουν καμιά σχέση με τις τυποποιημένες παιδικές χαρές του σήμερα. Πώς πρέπει να είναι για να προσφέρουν στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού;

Συγκεντρώσαμε ερωτήσεις από γονείς και βρήκαμε τις απαντήσεις συζητώντας με την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δρα Αγγελική Παρασκευοπούλου, η οποία με έρευνες και μελέτες έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα.

Τι προσφέρει το παιχνίδι σε παιδική χαρά;

Πολλά. Πρώτα απ’ όλα, είναι ένας τρόπος να διεγείρουμε τη σωματική άσκηση των παιδιών, ειδικά σε μια εποχή που, σύμφωνα με έρευνες, λόγω της ελλιπούς σωματικής δραστηριότητας των παιδιών σε συνδυασμό με την κακή διατροφή, έχουμε έξαρση της παιδικής παχυσαρκίας.

Η τυποποίηση, όμως, των παιδικών χαρών δεν βοηθά στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των παιδιών. Θα πρέπει να εναλλάσσονται τα ερεθίσματα, ώστε να εμπλουτίζονται οι εμπειρίες που έχει το παιδί, κι έτσι να αναπτυχθούν οι γνωστικές δεξιότητες – η γνώση για το περιβάλλον και τη φύση, η κοινωνικοποίησή του, η αυτοπεποίθησή του.

Τι προτιμούν τα παιδιά;

Σε έρευνα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, τα παιδιά απάντησαν ότι αγαπημένα τους όργανα είναι η κούνια, το μονόζυγο και η τσουλήθρα, αλλά ότι αγαπημένο τους παιχνίδι είναι το κυνηγητό, το κρυφτό και η μπάλα, το ελεύθερο δηλαδή παιχνίδι.

Ο ελεύθερος χώρος παιχνιδιού είναι που προάγει τη σωματική άσκηση. Σε μια παιδική χαρά, μπορεί να γίνει με έναν ανοιχτό χώρο με φυτά – έστω και πολύ μικρό, μια νησίδα. Εκεί το παιδί μπορεί να παίξει κρυφτό και να υπάρχει, ας πούμε, μια διάδραση με τη φύση – συχνά τα παιδιά παίζουν, έστω και μόνο, παρατηρώντας τα διάφορα μέρη των φυτών όπως τα φύλλα.

Ποια είναι τα καλύτερα υλικά;

Οσο το δυνατόν τα πιο φυσικά. Η επαφή με τα φυτά ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών που μέσα στις πόλεις είναι σαν να ζουν σε ένα στείρο περιβάλλον. Δεν έρχονται σε επαφή με τα φυτά, με τη γύρη, το χώμα. Αυτά όμως τα βοηθούν να αναπτύξουν το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

Δεν είναι τυχαίο το ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα αλλεργιών. Παράλληλα, ένα δέντρο λειτουργεί και σαν φυσικό κλιματιστικό (στη σκιά τους έχει μετρηθεί μείωση μέχρι και 20 βαθμών Κελσίου).

Πλαστικά ή μεταλλικά όργανα;

Και τα πλαστικά έχουν σχετικά μεγάλη ειδική θερμοχωρητικότητα. Ακόμα και σε πλαστικές επιφάνειες έχουν καταμετρηθεί θερμοκρασίες 50 βαθμών Κελσίου. Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο. Αν, για παράδειγμα, ένα μέταλλο είναι βαμμένο με γυαλιστερό βερνίκι ανακλά την ακτινοβολία – εκπέμπει λιγότερη θερμότητα από το ίδιο μέταλλο, αν αυτό ήταν βαμμένο με ματ βερνίκι.

Μια τσουλήθρα από ανοξείδωτο υλικό, με κατάλληλο προσανατολισμό (ώστε να μην τη βλέπει ο ήλιος), μπορεί να είναι πολύ πιο «δροσερή». Ακόμα και το χρώμα μπορεί να παίζει ρόλο σύμφωνα με τις έρευνες.

Τα ελαστικά δάπεδα αυξάνουν τις θερμοκρασίες;

Σύμφωνα με έρευνα της δρος Παρασκευοπούλου, το καλοκαίρι τα ελαστικά δάπεδα μπορεί να αναπτύξουν θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 60 βαθμούς Κελσίου. Μετρώντας δε την εκπεμπόμενη θερμική ακτινοβολία των επιφανειών με θερμική κάμερα, έχουν καταγραφεί μέχρι και 73 βαθμοί Κελσίου.

Τα ελαστικά δάπεδα το καλοκαίρι συχνά μυρίζουν έντονα. Δεν είναι πιθανή ένδειξη ότι δεν είναι τόσο υγιεινό υλικό;

Στην Αμερική έχουν γίνει έρευνες για τα διάφορα υλικά. Δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα ούτε επιστημονική τεκμηρίωση ότι βλάπτουν τα παιδιά, παρότι υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για το αντίθετο. Επειδή αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους είναι δύσκολο να ελεγχθούν.

Πώς προστατεύουμε τα παιδιά από την υπεριώδη ακτινοβολία;

Ειδικά σε μια μεσογειακή χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια, η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί μεγάλο κίνδυνο. Γι’ αυτό και θα πρέπει να υπάρχει η κατάλληλη σκιά – κάτι που δυστυχώς σπάνια γίνεται. Γιατί η φύτευση στις παιδικές χαρές είναι ελάχιστη και συνήθως μόνο περιφερειακή (σαν περίφραξη).

Η κατάλληλη σκιά θα μπορούσε εύκολα και αποτελεσματικά να γίνει με φυτά και ειδικά δέντρα που προστατεύουν και προσφέρουν άνετο θερμικό περιβάλλον.

Ποιοι παράγοντες πρέπει να υπολογίζονται στον σχεδιασμό;

Να μελετηθεί κλιματολογικά η περιοχή όπου θα κατασκευαστεί. Να υπολογιστεί πώς μπορεί, εκμεταλλευόμενοι τον προσανατολισμό ή πιθανόν κάποιο διπλανό κτίριο, να τοποθετηθούν κατάλληλα τα όργανα και τα φυτά.

Τα φυτά να αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες και να έχουν μειωμένες υδατικές απαιτήσεις – στη χώρα μας, μία από τις πλουσιότερες σε βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, έχουμε πολλές εναλλακτικές. Πάντα φυσικά λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες συντήρησης από τον Δήμο.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

Έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών: Η ανοιχτή πληγή που ανησυχεί το οικονομικό επιτελείο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Τα βραδινά σνακ μπορεί να «μπερδεύουν» το έντερο

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

Societe Generale: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να αυξάνεται

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του
Ελλάδα 01.05.26

«Είναι απούσα, δεν δικαιούται να μιλάει» – Πυρά από το δικηγόρο του 89χρονου στην κόρη του

Ο δικηγόρος του 89χρονου άσκησε έντονη κριτική στη στάση της κόρης του ηλικιωμένου, τονίζοντας ότι θα έπρεπε να εκδηλώσει με πράξεις ψυχική και ηθική συμπαράσταση για τον πατέρα της που δοκιμάζεται»..

Σύνταξη
March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla 01.05.26

March to Gaza Greece: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla

Η πρωτοβουλία March to Gaza Greece εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμφώνησε να αποβιβάσει στην Κρήτη τους επιβαίνοντες στον Global Sumud Flotilla. Την κατηγορεί για συνενοχή σε παράνομες κατά το διεθνές δίκαιο ενέργειες.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο
Στο Μεταξουργείο 01.05.26

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων
Πολιτική 02.05.26

Η μάχη των μεταγωγικών: C-130 και C-390 ανταγωνίζονται για την κατάκτηση των ελληνικών αιθέρων

Η Ελλάδα προσανατολίζεται στην ανανέωση του στόλου των μεταγωγικών της με τις επικρατέστερες επιλογές να εμφανίζονται να είναι αυτή των C-130 της Lockheed Martin και των C-390 της Embraer.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Δημογραφικό: Ραγδαία ανατροπή της κρίσιμης αναλογίας εργαζομένων προς συνταξιούχους
Ρήγμα 02.05.26

«Δημογραφικός χειμώνας» απειλεί ανοιχτά την οικονομία και τα ασφαλιστικά συστήματα

Η ραγδαία μείωση του παραγωγικού πληθυσμού καθιστά τη μετανάστευση και την τεχνητή νοημοσύνη τις μόνες σανίδες σωτηρίας για μια Ευρώπη που γερνάει και αδειάζει επικίνδυνα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει
Πολιτική 02.05.26

Από το Παλλάς στο Ηράκλειο: Ο Αλέξης Τσίπρας, η Ιθάκη του και η νέα περιπέτεια που τώρα αρχίζει

Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε τη σειρά των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» του σε επιλεγμένα μέρη στην επικράτεια μέσα σε πέντε μήνες. Το πραγματικό ταξίδι όμως, τώρα αρχίζει....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Εφορία: Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους
Οφειλές 02.05.26

Δύο δισ. ευρώ φόροι έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στα 114,537 δισ. ευρώ - Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε ευρωπαϊκά οχήματα δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ, δηλώνει αξιωματούχος της ΕΕ
Ευρωπαίος αξιωματούχος 02.05.26

Οι νέοι δασμοί Τραμπ σε βάρος της ΕΕ «δείχνουν την αναξιοπιστία των ΗΠΑ»

Η απειλή Τραμπ για επιβολή δασμών 25% σε ευρωπαϊκά οχήματα είναι μια κίνηση που «καταδεικνύει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», τονίζει αξιωματούχος της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραβεία Οσκαρ: Δεν θα είναι επιλέξιμα «ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη
Ακαδημία Κινηματογράφου 02.05.26

Τα Οσκαρ κλείνουν την πόρτα των βραβείων στην ΤΝ

«Ηθοποιοί» και σενάρια που έχουν δημιουργηθεί με Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα είναι επιλέξιμα για βραβεία Οσκαρ, ανακοινώνει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Σύνταξη
Βολιβία: Η εργατική συνομοσπονδία κήρυξε απεργία διαρκείας
Εργατική συνομοσπονδία 02.05.26

Απεργία διαρκείας κηρύχτηκε στη Βολιβία

Η εργατική συνομοσπονδία στη Βολιβία κήρυξε απεργία διαρκείας, ζητώντας αύξηση του κατώτατου μισθού και των συντάξεων, και κατάργηση μιας φορολογικής μεταρρύθμισης που πλήττει τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ σε συμμάχους τους
Μέση Ανατολή 02.05.26

Οι ΗΠΑ πωλούν τώρα όπλα άνω των 8,6 δισ. δολαρίων σε συμμάχους τους

Οι ΗΠΑ ανακοινώνουν την πώληση σε συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή όπλων αξίας άνω των 8,6 δισ. δολαρίων, εννέα εβδομάδες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Λίβανος: 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί, σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς παρά την εκεχειρία
Λίβανος 02.05.26

Συνεχίζει να σκοτώνει, και παιδιά, το Ισραήλ παρά την εκεχειρία

Δώδεκα άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στον νότιο Λίβανο, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, οκτώ άνθρωποι – ανάμεσά τους ένα παιδί και δύο γυναίκες – σκοτώθηκαν κι άλλοι 21 τραυματίστηκαν εξαιτίας πληγμάτων στο χωριό Χαμπούς, του οποίου την εκκένωση είχε διατάξει ο […]

Σύνταξη
Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Μεξικό 02.05.26

Πολύνεκρη ανατροπή λεωφορείου με εκδρομείς

Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.

Σύνταξη
Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
Ποδόσφαιρο 02.05.26

Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»

«Αγκαλιά» με την παραμονή της στην Premier League είναι η Λιντς μετά το 3-1 επί της ήδη υποβιβασμένης Μπέρνλι, χάρη στην οποία έφτασε στο +9 από την 18η Τότεναμ που παραμένει στην επικίνδυνη ζώνη.

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 02 Μαϊου 2026
Cookies