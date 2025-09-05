Στο νοσοκομείο 13χρονη μετά από τραυματισμό σε θαλάσσια παιδική χαρά στη Χαλκιδική
Μία 13χρονη τραυματίστηκε σε θαλάσσια παιδική χαρά στη Χαλκιδική, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στο νοσοκομείο, από όπου και έλαβε εξιτήριο μετά από λίγη ώρα
Ατύχημα είχε μία 13χρονη στη Χαλκιδική, όταν το απόγευμα της Πέμπτης έπεσε και τραυματίστηκε σε θαλάσσια παιδική χαρά στην περιοχή Τρανή Αμμούδα.
Πώς έγινε το ατύχημα στη Χαλκιδική
Σύμφωνα με το Λιμενικό, τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς για τον τραυματισμό μίας 13χρονης, εντός θαλάσσιας παιδικής χαράς στη θαλάσσια περιοχή Τρανή Αμμούδα Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
Η 13χρονη γλίστρησε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί της πόδι, αναφέρει η Voria.
Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου για ιατρική περίθαλψη, από όπου και εξήλθε. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Φυλάκιο του Όρμου Παναγιάς.
