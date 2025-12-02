newspaper
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Χαϊδάρι: Τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε μέσα σε παιδική χαρά
Ελλάδα 02 Δεκεμβρίου 2025 | 09:02

Χαϊδάρι: Τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε μέσα σε παιδική χαρά

Την στιγμή που το έπεσε το δέντρο, μέσα στην παιδική χαρά, βρισκόταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της

Σύνταξη
Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά, την στιγμή που στο σημείο βρισκόταν μια γιαγιά με το εγγόνι της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι.

Το δέντρο ξεριζώθηκε

Το τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και ο κορμός του έπεσε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο και προσγειώθηκε μέσα σε μια παιδική χαρά, σπάζοντας τη σιδερένια περίφραξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κλαδιά του έφτασαν στην άλλη άκρη της παιδικής χαράς, μέσα στην οποία ήταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της που έπαιζε.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχει καθαριστεί.

Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί
Ρόδος 02.12.25

Στη φυλακή οδηγείται 55χρονος ο οποίος κατηγορείται πως βίαζε την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί

Στην φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του, 55χρονος πατέρας ο οποίος για 12 χρόνια κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη του και απέκτησε μαζί της παιδί ηλικίας σήμερα τριών ετών!

Σύνταξη
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Θεσσαλονίκη: Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα
Θεσσαλονίκη 01.12.25

Κινηματογραφική καταδίωξη δικύκλου – Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με υπερβολική ταχύτητα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός ενός δίκυκλου αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα των αστυνομικών για έλεγχο - Ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη.

Σύνταξη
Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ
Διπλωματία 01.12.25

Γκίλφοϊλ: Ακλόνητη η συμμαχία Ελλάδας – ΗΠΑ

Τι ανέφερε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση του ΑΗΙ για την συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στους τομείς της ενέργειας, του εμπορίου αλλά και της Άμυνας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ
Ελλάδα 01.12.25

Λούτσα: Είχε πιεί ο 29χρονος που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο – Έρχονται έλεγχοι της Τροχαίας και με ναρκοτέστ

Τι έδειξαν τα πρώτα αποτελέσματα στις αιματολογικές εξετάσεις του 29χρονου που προκάλεσε το τροχαίο στη Λούτσα - Ελέγχεται αν είχε κάνει και χρήση ναρκωτικών ουσιών

Σύνταξη
Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο
Αθλητικές Υποδομές 02.12.25

Νέο κολυμβητήριο στο Μοσχάτο

Δρομολογείται η κατασκευή νέου ανοικτού κολυμβητηρίου στο Μοσχάτο με το in να έχει το ρεπορτάζ.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix, υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό
«The Reckoning» 02.12.25

Οι δικηγόροι του Diddy στέλνουν εξώδικο στο Netflix, υποστηρίζοντας ότι η σειρά του 50 Cent χρησιμοποιεί «κλεμμένο» υλικό

Ο Diddy στέλνει εξώδικο στο Netflix λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της σειράς του 50 Cent, καταγγέλλοντας παράνομη χρήση προσωπικού υλικού, ενώ η πλατφόρμα δηλώνει ότι έχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Η ΕΚΤ αρνείται να παράσχει δάνειο αξιοποιώντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Financial Times 02.12.25

Αποκάλυψη: Η ΕΚΤ λέει «όχι» στην πρόταση της Κομισιόν και αρνείται να παράσχει δάνειο στην Ουκρανία

Οι Financial Times αποκαλύπτουν την απόφαση της ΕΚΤ που «υπονομεύει» την πρόταση της Κομισιόν να χορηγήσει «δάνειο αποκατάστασης» στην Ουκρανία βασισμένη σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League
Βόλεϊ γυναικών 02.12.25

Ολυμπιακός – Εξατσίμπασι: Ιστορικό πρώτο εντός έδρας παιχνίδι στο CEV Champions League

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (2/12, 20:00) την τουρκική Εξατσίμπασι, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League βόλει γυναικών, σε ένα ιστορικό παιχνίδι στο «Μελίνα Μερκούρη».

Σύνταξη
Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)
Μπάσκετ 02.12.25

Ο Γιόκιτς «χόρευε», όμως οι Μάβερικς «καθάρισαν» τους Νάγκετς (121-131) – Φοβεροί Χιτ κόντρα στους Κλίπερς (140-123)

Ο Άντονι Ντέιβις ηγήθηκε των Μάβερικς στη νίκη κόντρα στους Νάγκετς. Τρομερό σερί από τους Χιτ, που «ισοπέδωσαν» τους Κλίπερς. Όλα τα αποτελέσματα του NBA.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας
Αισιοδοξία 02.12.25

Η Σίρλεϊ ΜακΛέιν με μεγάλο, ζωηρό κόκκινο καπέλο στα 91 της ομολογεί το μυστικό της μακροζωίας

Στις 29 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας εξόδου στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, όπου απόλαυσε ένα γεύμα με την βοηθό της στο Kristy's Village Cafe, η 91χρονη Σίρλεϊ ΜακΛέιν έκανε εντύπωση με το μεγάλο κόκκινο καπέλο της και τα καφέ γυαλιά ηλίου με χρωματικό ντεγκραντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο
Culture Live 02.12.25

Η έκρηξη της Θήρας «μετακομίζει» δεκαετίες πίσω: Νέα μελέτη αλλάζει όσα ξέραμε για τον Άμωσι και τη βιβλική Έξοδο

Μια νέα χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα ανατρέπει όσα ξέραμε για τον Φαραώ Άμωσι και μεταφέρει την έκρηξη της Θήρας 60–90 χρόνια νωρίτερα, αλλάζοντας καίρια την ιστορία Αιγαίου και Αιγύπτου.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»
Χριστούγεννα στους δρόμους 02.12.25

Μπλόκα παντού από τη Νίκαια μέχρι τον Έβρο κυκλώνουν την κυβέρνηση – «Στους δρόμους είναι οι τίμιοι αγρότες»

«Δεν κάνουμε βήμα πίσω», δηλώνουν οι αγρότες που ενισχύουν και πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα. «Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει να μας εμπαίζει και να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα μας», τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

