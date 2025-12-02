Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε σε μία παιδική χαρά, την στιγμή που στο σημείο βρισκόταν μια γιαγιά με το εγγόνι της.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας, στην οδό Πλαταιών στο Χαϊδάρι.

Το δέντρο ξεριζώθηκε

Το τεράστιο δέντρο ξεριζώθηκε και ο κορμός του έπεσε σε ένα πολυσύχναστο δρόμο και προσγειώθηκε μέσα σε μια παιδική χαρά, σπάζοντας τη σιδερένια περίφραξη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα κλαδιά του έφτασαν στην άλλη άκρη της παιδικής χαράς, μέσα στην οποία ήταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της που έπαιζε.

Ο χώρος έχει αποκλειστεί και προκαλεί απορίες το γεγονός ότι εδώ και δύο μέρες δεν έχει καθαριστεί.