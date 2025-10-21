Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε πάνω σε ΙΧ σε κεντρικό δρόμο
Δέντρο έπεσε σε σταθμευμένο όχημα στη Θεσσαλονίκη.
Δέντρο ξεριζώθηκε στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη στην Άνω Τούμπα, στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε ΙΧ αυτοκίνητο, σε κεντρικό δρόμο.
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης.
«Μας τηλεφώνησαν και είπαν ότι ένα δέντρο καταπλάκωσε το αυτοκίνητό μας. Ήρθαμε εδώ, βρήκαμε την αστυνομία και την Πυροσβεστική που έκοβε τα κλαδιά. Το δέντρο δεν είχε ρίζες, ήταν σάπιο από χρόνια και μέχρι τώρα το συγκρατούσαν τα σίδερα», είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος.
Όπως φαίνεται και στα πλάνα, το δέντρο βρισκόταν εντός καταστήματος εστίασης.
Το ρεύμα προς Κωνσταντινουπολίτικα είναι κλειστό, ενώ σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και όχι τραυματισμοί.
