Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
21.09.2025 | 20:25
Συναγερμός στη Χίο: Καθυστέρηση απόπλου του «Θαλασσίτης» μετά από καταγγελία για εκρηκτικό μηχανισμό
Πτώση δέντρου: «Εχασα πολύ αίμα, είπε η τραυματίας
Ελλάδα 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:46

Πτώση δέντρου: «Εχασα πολύ αίμα, είπε η τραυματίας

Η γυναίκα που τραυματίστηκε από την πτώση δέντρου όπως είπε η ίδια χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Sunday Scaries: Πώς θα νικήσεις το «τέρας» της Κυριακής

Spotlight

Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η γυναίκα που τραυματίστηκε, το Σάββατο, από την πτώση δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας.

Η γυναίκα όπως είπε η ίδια χρειάστηκε να κάνει ράμματα στο κεφάλι ενώ είχε μεγάλη αιμορραγία.

«Ίσα που είχαμε προλάβει να καθίσουμε, τον κατάλογο είχαμε πάρει και το επόμενο που θυμάμαι είναι ότι ήμουν στο ασθενοφόρο, που με έβαζε στο φορείο και μου μίλησε η κοπέλα. Η κόρη μου, μου είπε ότι μιλούσα αλλά έχω κενό μνήμης», είπε η κυρία Χριστίνα μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό.

«Δεν είχα τις αισθήσεις μου, τις έχανα, τις ξαναέβρισκα. Είχα τραύμα στο κεφάλι που χρειάστηκε πολλαπλά ράμματα, έχασα πολύ αίμα και ένα χτύπημα στον ώμο. Χρειάστηκε να με βάλουν στο χειρουργείο γιατί έχανα πολύ αίμα και λιποθυμούσα και έκανα εμετό», συμπλήρωσε.

Από την ΕΛ.ΑΣ  διαπιστώθηκε πως το κατάστημα δεν διέθετε άδεια για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα να προσαχθεί ο υπεύθυνος στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως.

Δείτε βίντεο από την πτώση του δένδρου

Τη συγκλονιστική στιγμή της πτώσης του δέντρου στην πλατεία Αγίας Ειρήνης φέρνει στη δημοσιότητα το Orange Press Agency. Το περιστατικό, που οδήγησε στον τραυματισμό τριών ατόμων, καταγράφηκε σε κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στις εικόνες εμφανίζεται και το προσωπικό του ΕΚΑΒ που σπεύδει στο σημείο, αλλά και οι αντιδράσεις πανικού τουριστών και διερχόμενων, μετά το ατύχημα.

«Να αναλάβει ο δήμος τις ευθύνες του»

«Δουλεύω ως σερβιτόρος. Καθώς έπαιρνα παραγγελία άκουσα έναν ήχο και έπεσε το δέντρο πάνω στην ομπρέλα όπου έπαιρνα παραγγελία. Πάλι καλά κράτησε τον κορμό και μετά από πέντε λεπτά πέφτει ένας άλλος κορμός στο διπλανό μαγαζί και χτύπησε δύο ανθρώπους. Εγώ τη γλίτωσα την τελευταία στιγμή. […] Φωνές, ήταν με τα παιδιά της η γυναίκα, τα παιδιά της φώναζαν «μαμά, μαμά». […] Την πήραν αιμόφυρτη τη γυναίκα. Δεν είχε αρχικά τις αισθήσεις της όμως όταν την πήραν είχε κανονικά» λέει ο Ηλίας, εργαζόμενος καφέ – μπαρ.

Όταν ρωτήθηκε γιατί πιστεύει ότι έπεσε το το δέντρο είπε ότι «προφανώς είναι σάπιο. Πριν τρεις βδομάδες είχε πέσει ένας άλλος κορμός από το ίδιο δέντρο, είχαμε ενημερώσει τον δήμο, τους είπαμε ότι είναι σάπιο. Δεν ανέλαβαν την ευθύνη, δεν άνοιξε ρουθούνι. Τώρα που έχουμε τραυματίες έσπευσαν όλοι να το μαζέψουν. Πρέπει ο δήμος να αναλάβει την ευθύνη του».

«Τα δέντρα είχαν ελεγχθεί», λέει η διεύθυνση πρασίνου

«Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Αθηναίων κατά τις τελευταίες ώρες καταγράφηκαν από τη Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας πτώσεις κλαδιών και δέντρων σε ορισμένα σημεία της πόλης, ανέφερε σε ανακοίνωσή του η Διεύθυνση Πρασίνου του δήμου Αθηναιών.

– Πτώση δέντρου μουριάς, 30 περίπου ετών, στην οδό Κνωσού. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγειονομική κατάσταση.

– Πτώση δέντρου Σφένδαμου, 30 περίπου ετών, στην οδό Θεοτοκοπούλου. Το δέντρο είχε ελεγχθεί και ήταν σε πολλή καλή φυτοϋγεινομική κατάσταση.

– Πτώση δέντρου Γιακαράντας, περίπου 40 ετών, στην Πλατεία Αγίας Ειρήνης. Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων ελέγχων το δέντρο είχε ελεγχθεί προ 20 ημερών. Λίγες ημέρες πριν τον έλεγχο είχε προηγηθεί βανδαλισμός-καταστροφή σε κλαδί από αναρρίχηση αγνώστου ατόμου, το οποίο απομακρύνθηκε. Κατά τον έλεγχο το δέντρο βρέθηκε σε εξαιρετική φυτοϋγειονομική κατάσταση και δεν έχρηζε ουδεμίας παρέμβασης.

Επίσης, παρατηρήθηκαν πτώσεις μεμονωμένων κλαδιών σε διάφορα σημεία της πόλης».

Vita.gr
Σύνταξη
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
«Δικαιοσύνη» 21.09.25 Upd: 21:20

«Μέχρι τέλους» ο Πάνος Ρούτσι - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Θεσσαλονίκη: «Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου
Το σημείωμα 21.09.25

«Να τον απαλλάξουν, ο γιος μου είναι καλό παιδί», λέει ο πατέρας του αδελφοκτόνου

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γειτόνων, ο 50χρονος είχε αφήσει σημείωμα στην πολυκατοικία στο διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώντας τους ενοίκους να φέρονται καλά στην αδερφή του, γιατί ήταν πολύ ευάλωτη.

Σύνταξη
Αργολίδα: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι
Κοντά σε κατοικίες 21.09.25

Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας

«Παραμένουμε σε επιφυλακή, θα υπάρξει ενημέρωση για κάθε εξέλιξη» αναφέρει ο δήμαρχος Ερμιονίδας, Γιάννης Γεωργόπουλος, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη μεγάλη φωτιά

Σύνταξη
Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού – «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»
Ελλάδα 21.09.25

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι η Μαρία Καρυστιανού - «Δεν ξέρουμε τι έχουμε θάψει»

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι πραγματοποιείται το απόγευμα στην Αθήνα, με  κάλεσμα για συμμετοχή από δεκάδες σωματεία, συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1: Ο Μαρτινέλι έσωσε τον βαθμό στο 90+3′!
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ο Μαρτινέλι «έσωσε» τον βαθμό για την Άρσεναλ στο ντέρμπι με τη Σίτι! (1-1)

Ο Αρτέτα πέρασε στο ματς τον Γκαμπριέλ Μαρτινέλι στο 80ο λεπτό και ο Βραζιλιάνος με άψογο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων «έσωσε» τον βαθμό της ισοπαλίας για την Άρσεναλ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου
Λύση δύο κρατών 21.09.25

Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει τη Δευτέρα την Παλαιστίνη – Το Ισραήλ σκοτώνει κάθε επιλογή πλην του πολέμου

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει Κράτος τη Παλαιστίνης τη Δευτέρα. «Νόμιμο το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει κράτος», λέει.

Σύνταξη
Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…
On Field 21.09.25

Ένα νέο ρεκόρ από τον Χάαλαντ αλλά…

Ο διεθνής στράικερ της Σίτι σκόραρε στο ντέρμπι με την Άρσεναλ και ισοφάρισε μια ιστορική επίδοση του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, αλλά τα προβλήματα παραμένουν για τους «πολίτες»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» – H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία
«Το προσωπικό είναι πολιτικό» 21.09.25

«Στα κορίτσια έδιναν ρύζι, στα αγόρια βιβλία» - H Ινδή σκηνοθέτις που έγραψε ιστορία στη Βενετία

Όταν η Anuparna Roy δέχτηκε το βραβείο Orizzonti για την πρώτη της ταινία Songs of Forgotten Trees στη Βενετία νωρίτερα αυτό το μήνα, πέτυχε μια νίκη που είναι σπάνια για τις περισσότερες γυναίκες με το δικό της υπόβαθρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο
«Ανυπομονώ» 21.09.25

Ο Κρίστοφερ Νόλαν εκλέχθηκε πρόεδρος της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής εν μέσω διαπραγματεύσεων με τα στούντιο

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, ένας από τους πιο επιτυχημένους σκηνοθέτες της γενιάς του, διαδέχεται τη Λέσλι Λίνκα Γκλάτερ στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΑΕΛ – ΑΕΚ 1-1: Η «Ένωση» έδωσε δικαίωμα και οι Θεσσαλοί την τιμώρησαν (vid)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Η ΑΕΚ έδωσε δικαίωμα και η ΑΕΛ την «τιμώρησε» (vid)

Η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 55' με τον Μάνταλο, όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμά, της, με τον Τσάκλα να ισοφαρίζει στο 75' για την ΑΕΛ και το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε του αγώνα στη Λάρισα.

Σύνταξη
Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 – Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy
God is a DJ 21.09.25

Ο Μαρκ Ρόνσον αποκαλύπτει τα μυστικά της DJ σκηνής της δεκαετίας του ’90 - Μουσική, ουσίες και ο νάρκισσος Diddy

Το νέο βιβλίο αναμνήσεων, «Night People», του μουσικού παραγωγού, Μαρκ Ρόνσον, ξαναζωντανεύει ξεχασμένες ιστορίες από την εποχή που ήταν DJ στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του '90.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης
Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης 21.09.25

Ρεκόρ συγκρούσεων μετά τον Β’ ΠΠ τo 2025 – Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη ειρήνης

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης η 21η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται το 2025 έχουμε 59 διεθνείς συγκρούσεις και χιλιάδες νεκρούς. Ενώ οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία είναι τεράστιες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βαλτική: Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της – Σηκώθηκαν 2 Eurofighters
Νέο επεισόδιο 21.09.25

Ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος εισήλθε στον εναέριο χώρο της Βαλτικής - Σηκώθηκαν 2 Eurofighters

Φόβος ότι ένα ανθρώπινο λάθος θα μπορούσε να δημιουργήσει «έκρηξη» στη Βαλτική - Η Luftwaffe έλαβε εντολή από το ΝΑΤΟ να ελέγξει ρωσικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο/διεθνή εναέριο χώρο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Συγκλονίζουν τα λόγια του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα – «Όσοι εμποδίζουν τις εκταφές είναι συνένοχοι»
«Δικαιοσύνη» 21.09.25 Upd: 21:20

«Μέχρι τέλους» ο Πάνος Ρούτσι - Πλήθος κόσμου στο Σύνταγμα

Ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, Πάνος, παραμένει για έβδομη μέρα μπροστά από τη Βουλή, αρνούμενος να δεχτεί τροφή και νερό. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας.

Φωτογραφίες - Βίντεο Δημήτρης Μιχαλάκης
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
