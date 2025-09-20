Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (20/9) στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης, στο κέντρο της Αθήνας, όταν -κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- έπεσε ένα μεγάλο δέντρο.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, και σύμφωνα με την αστυνομία, δύο άτομα τραυματίστηκαν, ένας άνδρας και μία γυναίκα.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας έχει τραυματιστεί ελαφρά στην πλάτη και δεν φαίνεται να διατρέχει σοβαρό κίνδυνο.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική για να απομακρύνει το δέντρο και να αποκαταστήσει την ασφάλεια στην περιοχή.

Δείτε βίντεο από το σημείο που έπεσε το δέντρο

Πτώσεις δέντρων και σε άλλα σημεία της Αθήνας

Ο Νίκος Χρυσόγελος, αντιδήμαρχος κλιματικής διακυβέρνησης και κοινωνικής οικονομίας στον Δήμο Αθήνας, μιλώντας στο in, τόνισε ότι σήμερα έχουν πέσει πολλά δέντρα σε διάφορα σημεία της Αθήνας.

Η διεύθυνση πρασίνου, όπως είπε, βρίσκεται σε 5 με 6 περιοχές για πεσμένα δέντρα. Εκτός από την πλατεία της Αγίας Ειρήνης, έχουν πέσει δέντρα στα Πατήσια και στου Ψυρρή.

Παράλληλα με τα κλιμάκια του Δήμου, είναι και η δημοτική αστυνομία για να καταγράφουν οι θέσεις που έχουν πέσει δέντρα με drone.

Αναφορικά με τους λόγους της πτώσης, αυτή οφείλεται στους δυνατούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην Αττική, ενώ, όπως σημείωσε ο κ. Χρυσόγελος, τα δέντρα αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω θερμικού σοκ και λειψυδρίας.

Ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου στον Δήμο Αθήνας, ξεκαθαρίζει πάντως πως

Για το δέντρο που έπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης, πάντως, πως το δέντρο που έπεσε στην πλατεία Αγίας Ειρήνης ήταν υγιέστατο και καταπράσινο και για την πτώση του οφείλονται οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σήμερα.