Από τύχη δεν καταγράφηκε κάποιος τραυματισμός κατά το περιστατικό που σημειώθηκε γύρω στις 9:30 σήμερα το πρωί στον κεντρικότερο δρόμο της πρωτεύουσας την Ερμού.

Λόγω των ισχυρών ανέμων, ένα μεγάλο δέντρο που βρίσκεται στη συμβολή της Ερμού με την Ευαγγελιστρίας έσπασε και έπεσε στο έδαφος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του Orange Press Agency το δέντρο «προσγειώθηκε» δίπλα σε κουλουρά που βρίσκεται στο σημείο, ενώ από τον δρόμο εκείνη την ώρα περνούσε και μια τουρίστρια που τρόμαξε και απομακρύνθηκε ευτυχώς γρήγορα.

Στο σημείο έφτασε δύναμη της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ, ενώ το δέντρο θα απομακρυνθεί με μέριμνα του δήμου Αθηναίων.

Δείτε βίντεο από το σημείο: