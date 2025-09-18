Συνελήφθη στην Αθήνα καταζητούμενος της Interpol Σερβίας

Στην Αθήνα συνελήφθη ένας άντρας, καταζητούμενος από την Interpol Σερβίας, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρά ποινικά αδικήματα, μεταξύ των οποίων απόπειρα ανθρωποκτονίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, 17 Σεπτεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, στο πλαίσιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς αναζητούνταν για να εκτίσει ποινές συνολικής διάρκειας έξι μηνών για παράνομη κατοχή ναρκωτικών και πέντε ετών για παράνομη παραγωγή, κατοχή και πώληση ναρκωτικών, σε συνδυασμό με παράνομη παραγωγή, κατοχή, οπλοφορία και πώληση όπλων και εκρηκτικών.

Παράλληλα, αντιμετωπίζει δίκη για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και απόπειρας ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία, για τα οποία η μέγιστη ποινή φτάνει έως και 40 χρόνια κάθειρξης.

Οι εργκληματικές ενέργειες του κατηγορούμενου

Σύμφωνα με τις σερβικές αρχές, από τις αρχές του 2019 έως το 2022, ο κατηγορούμενος συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση στη Σερβία, η οποία διενεργούσε τις παραπάνω παράνομες δραστηριότητες.

Ιδιαίτερα, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας δικηγόρου στο Βελιγράδι τον Φεβρουάριο του 2021. Επιπλέον, σε προηγούμενες έρευνες στην οικία του είχαν κατασχεθεί ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης έτοιμες προς πώληση, καθώς και όπλα και φυσίγγια.

Ο συλληφθείς κρατείται κατόπιν εντολής προσωρινής κράτησης της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής και θα οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές.