Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στα Ιωάννινα νοσηλεύεται ένας 54χρονος, ο οποίος διακομίσθηκε έπειτα από εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στο δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου.

Ο 54χρονος έχει μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές στα Ιωάννινα

Τον άτυχο άνδρα καταπλάκωσε ο κορμός μιας οξιάς, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, και τον τραυμάτισε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη και στον θώρακα. Ο 54χρονος είχε πάει στο δάσος για να κόψει ξύλα, καθώς εργάζεται στην εμπορία καυσόξυλων στην περιοχή.

Ο ίδιος ακολουθεί τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή έχει μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές. Δυστυχώς, όμως, κατά την κοπή του δένδρου της οξιάς, συνέβη το ατύχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ο κορμός έπεσε επάνω του.

Ιωάννινα: Ο άνδρας κατάφερε να επικοινωνήσει με το 112

Ο 54χρονος βρισκόταν σε σημείο όπου δεν λειτουργούν τα κινητά και ήταν βαριά τραυματισμένος. Παρ’ όλα αυτά επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική, άνδρες της οποίας μπήκαν στο δάσος για να τον αναζητήσουν. Σε αυτήν συμμετείχαν τρία οχήματα της Π.Υ. με επτά άνδρες και την 5η ΕΜΑΚ. Στο σημείο έφθασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 54χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την κατάστασή του.