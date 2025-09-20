Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά.

Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς.

Δείτε το βίντεο:

Επικράτησε πανικός

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, σπάνε μεταλλικά αντικείμενα, πελάτες της καφετέριας από καθαρή τύχη γλιτώνουν την τελευταία στιγμή. Ο κόσμος σαστίζει.

«Φωνές πρέπει να ήταν και με τα παιδιά της η γυναίκα φωνάζανε μαμά μαμά τέτοια. Αιμόφυρτη την πήρανε με το ασθενοφόρο», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Απολογισμός δύο τραυματίες

Ένας άνδρας που περνούσε τυχαία από το σημείο καταπλακώνεται από το δέντρο και τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά στην πλάτη. Μία γυναίκα όμως που πίνει τον καφέ της αμέριμνη σε καφετέρια τραυματίζεται στο κεφάλι από τον κορμό του δέντρου και αιμορραγεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Κόσμος έσπευσε στην τραυματισμένη γυναίκα για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ο πρώτος διασώστης μοτοσικλετιστής που φτάνει στο σημείο. Η γυναίκα βρίσκεται αιμόφυρτη, ξαπλωμένη στον πεζόδρομο, δίπλα της στέκεται η κόρη της και υπάλληλοι της επιχείρησης οι οποίοι την καθησυχάζουν ότι το ασθενοφόρο πλησιάζει.

Τι υποστηρίζει ο δήμος Αθηναίων

«Τα δέντρα είναι απολύτως ελεγμένα. Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί από ειδικούς γεωπόνους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και δυστυχώς, οι άνεμοι που φυσούν δημιουργούν αυτά τα προβλήματα», δήλωσε ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το σοκ που υπέστη είναι καλά στην υγεία της.