# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης
Ελλάδα 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:29

Βίντεο – ντοκουμέντο από την πτώση του δέντρου στην πλατεία Αγ. Ειρήνης

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά. Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς. Δείτε το βίντεο: Επικράτησε πανικός Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, […]

Σύνταξη
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Spotlight

Μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Στην πολυσύχναστη πλατεία Αγίας Ειρήνης ο κόσμος απολαμβάνει τον καφέ του, ενώ άλλοι ψωνίζουν στα μαγαζιά.

Ξαφνικά όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε αποκλειστικά το MEGA, ένα τεράστιο δέντρο σπάει και καταπλακώνει θαμώνες μαγαζιού και περαστικούς.

Δείτε το βίντεο:

Επικράτησε πανικός

Στο σημείο επικρατεί πανικός. Τα τραπεζοκαθίσματα παρασύρονται, σπάνε μεταλλικά αντικείμενα, πελάτες της καφετέριας από καθαρή τύχη γλιτώνουν την τελευταία στιγμή. Ο κόσμος σαστίζει.

«Φωνές πρέπει να ήταν και με τα παιδιά της η γυναίκα φωνάζανε μαμά μαμά τέτοια. Αιμόφυρτη την πήρανε με το ασθενοφόρο», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας.

Απολογισμός δύο τραυματίες

Ένας άνδρας που περνούσε τυχαία από το σημείο καταπλακώνεται από το δέντρο και τραυματίζεται ευτυχώς ελαφρά στην πλάτη. Μία γυναίκα όμως που πίνει τον καφέ της αμέριμνη σε καφετέρια τραυματίζεται στο κεφάλι από τον κορμό του δέντρου και αιμορραγεί.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Κόσμος έσπευσε στην τραυματισμένη γυναίκα για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει στο σημείο ασθενοφόρο.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται ο πρώτος διασώστης μοτοσικλετιστής που φτάνει στο σημείο. Η γυναίκα βρίσκεται αιμόφυρτη, ξαπλωμένη στον πεζόδρομο, δίπλα της στέκεται η κόρη της και υπάλληλοι της επιχείρησης οι οποίοι την καθησυχάζουν ότι το ασθενοφόρο πλησιάζει.

Τι υποστηρίζει ο δήμος Αθηναίων

«Τα δέντρα είναι απολύτως ελεγμένα. Το συγκεκριμένο δέντρο είχε ελεγχθεί από ειδικούς γεωπόνους δεν παρουσίαζε κανένα πρόβλημα και δυστυχώς, οι άνεμοι που φυσούν δημιουργούν αυτά τα προβλήματα», δήλωσε ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων.

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά το σοκ που υπέστη είναι καλά στην υγεία της.

World
Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Καινοτομία: Ποια κράτη πρωτοπορούν;

Vita.gr
Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

Δεν αντέχουν να σε βλέπουν να ανθίζεις; Τι είναι το σύνδρομο της ψηλής παπαρούνας

World
Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

Τουρκία: Lockheed Martin και Boeing κοντά σε deal

inWellness
inTown
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος
Ελλάδα 20.09.25

Τεράστιο ζήτημα η σίτιση των μαθητών στα σχολεία – Περισσότερες οι αιτήσεις φέτος

Το πρώτο κουδούνι φανέρωσε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, με χιλιάδες παιδιά να κινδυνεύουν να μένουν νηστικά στο σχολείο.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους
Ελλάδα 20.09.25

Πάνος Ρούτσι: Ψάχνω δικαιοσύνη, έχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου να βρω τους δολοφόνους

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας έξω από τη Βουλή, ζητώντας να του χορηγηθεί άδεια εκταφής του παιδιού του, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του.

Σύνταξη
Ρέθυμνο: Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι – Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Βίντεο ντοκουμέντο 20.09.25

Συμπλοκή νεαρών στο Ρέθυμνο: Άγριο ξύλο στο παλιό λιμάνι - Τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Νεαροί επιτέθηκαν ο ένας στον άλλον με ιδιαίτερη αγριότητα - Ο ένας κατέληξε με το κεφάλι σε βιτρίνα καταστήματος και έχασε τις αισθήσεις του - Η συμπλοκή έληξε με την επέμβαση αστυνομικών

Σύνταξη
Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών
«Καλές προθέσεις» 20.09.25

Ο ηθοποιός Πέιτον Όσβαλτ μιλά για την τραυματική εμπειρία του να βλέπεις το «Nosferatu» σε ηλικία 5 ετών

Mιλώντας στο ντοκιμαντέρ Chain Reactions, ο Πέιτον Όσβαλτ μίλησε για την συμμετοχή σε μια «ημέρα δραστηριοτήτων για παιδιά με αφορμή το Halloween» η οποία περιελάμβανε την προβολή του «Nosferatu».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών των ΗΠΑ
ΗΠΑ 20.09.25

«Η έξαρση της ICE»: Χιλιάδες νέοι υπάλληλοι και νέα γραφεία για το κυνήγι μεταναστών

Οι αξιωματούχοι της ICE αναζητούν νέες εγκαταστάσεις για να υποστηρίξουν τα σχέδια πρόσληψης χιλιάδων νέων υπαλλήλων και δικηγόρων για θέματα απέλασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία [Βίντεο]
Ακραία βία 20.09.25

Σοβαρά επεισόδια στην Χάγη ανάμεσα σε ακροδεξιούς χούλιγκαν και αστυνομία

Μια αντιμεταναστευτική διαδήλωση της ακροδεξιάς πήρε πολύ βίαιη τροπή με επιθέσεις σε πολίτες από ομάδες χούλιγκαν, καμένα οχήματα και άγνωστο αριθμό τραυματιών και συλλήψεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;
Κόσμος 20.09.25

Τι σημαίνει στ’ αλήθεια Antifa; Μπορεί ο Τραμπ να τους χαρακτηρίσει «τρομοκρατική οργάνωση»;

Η τελευταία ανακοίνωση του Τραμπ σχετικά με την Antifa USA έρχεται την ώρα που ο Τάιλερ Ρόμπινσον κατηγορείται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;
Ελλάδα 20.09.25

Γοργοπόταμος: Χώρος μνήμης ή τόπος για river party;

Θύελλα αντιδράσεων για το πάρτι που πραγματοποιήθηκε κάτω από τη γέφυρα του Γοργοποτάμου – Για αμαύρωση κάνουν λόγο ιστορικοί, για ανάδειξη του μνημείου μιλούν οι διοργανωτές

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός

LIVE: ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κηφισιά – Άρης 0-1: «Απόδραση» με Μισεουί στο 87′ (vid)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

3X3 με Χιμένεθ ο Άρης, νίκησε και την Κηφισιά (vid)

Του... πάει το Αγρίνιο του Άρη και ο Μανόλο Χιμένεθ. Μετά τη νίκη στο Κύπελλο επί του Παναιτωλικού, οι κίτρινοι νικούν στο ίδιο γήπεδο και την Κηφισιά με 1-0. Τρία στα τρία με τον Μανόλο Χιμένεθ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;
Διεθνής Οικονομία 20.09.25

Οι πιο viral οικονομικές τάσεις των social media: Ποιες αξίζουν τον χρόνο σας;

Τα social media προσφέρουν συνεχώς συμβουλές για κάθε τομέα της ζωής μας — από τη διατροφή και τη γυμναστική μέχρι τα ταξίδια και τη μόδα — και φυσικά, τα οικονομικά δεν αποτελούν εξαίρεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους
«Μενού λύσεων» 20.09.25

Αγώνας για φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη – Στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στους εργαζόμενους

Η φορολόγηση με 2% των υπερπλουσίων παρουσιάζεται ως δρόμος για να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη. Ωστόσο υπάρχουν εναλλακτικές, που ίσως να αποδώσουν περισσότερα και πιο μακροπρόθεσμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό
Ελλάδα 20.09.25

Θεσσαλονίκη: Σοκάρει η δολοφονία της 59χρονης από τον αδερφό της – Πώς έγινε το άγριο φονικό

Η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο - Ο δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ και το μυστικό τηλεφώνημα του Έλβις με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν στο κρεβάτι της

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία
Ένταση στη Βαλτική 20.09.25

Ένας στρατιώτης, μία ασυνήθιστη κουκίδα, αεροσκάφη του ΝΑΤΟ: Οι ρωσικές εναέριες παραβίασεις στην Πολωνία

Δυτικοί αξιωματούχοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή στην Πολωνία είχε ως στόχο να δοκιμάσει τις άμυνές του ΝΑΤΟ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες
Αιματοκύλισμα 20.09.25

Κόλαση επί Γης στη Γάζα: Άμαχοι σκοτώνονται ενώ περιμένουν για τρόφιμα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο συνολικός απολογισμός του πολέμου στη Γάζα, σχεδόν έναν χρόνο μετά, φαντάζει δυσθεώρητος: 65.208 νεκροί, 166.271 τραυματίες, και χιλιάδες ακόμη θαμμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»
Όχι στη λογοκρισία 20.09.25

ΗΠΑ: Οι τηλεπαρουσιαστές περνούν στην αντεπίθεση μετά το κόψιμο του Κίμελ – «Δεν υποχωρούμε στον αυταρχισμό»

Ο ένας μετά τον άλλο, δημοφιλείς τηλεπαρουσιαστές, είτε σοβαρά είτε με χιούμορ, καταγγέλλουν τον αυταρχισμό του Ντόναλντ Τραμπ και την προσπάθειά του να περιορίσει την ελευθερία του λόγου.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τέμπη: Εξώδικο συγγενών θυμάτων σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα – Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο
Συγγενείς θυμάτων 20.09.25

Εξώδικο σε ΡΑΣ και Hellenic Train για την πυρασφάλεια στα τρένα - Τέσσερις φορές χαμηλότερη από το όριο

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πυρασφάλειας στα τρένα, μετά τα αποτελέσματα του γερμανικού εργαστηρίου.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ
Πού θα φτάσει; 20.09.25

Από τα ΜΜΕ στις φιλελεύθερες οργανώσεις – Ο Τραμπ χτυπά την ελευθερία του λόγου στο όνομα του Τσάρλι Κερκ

Προειδοποιητικά μηνύματα για την απειλή ενάντια στην ελευθερία του λόγου εκπέμπουν φιλελεύθερες οργανώσεις στις ΗΠΑ. Λένε ότι ο Τραμπ αξιοποιεί τον θάνατο του Κερκ για να σβήσει κάθε επικριτική φωνή.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)
Ποδόσφαιρο 20.09.25

Ο Μάρας συστήθηκε με γκολ και ο Πανσερραϊκός έκανε σεφτέ (1-1)

Χρυσή αλλαγή αποδείχθηκε ο Μάρας, καθώς ο Μαυροβούνιος ισοφάρισε στο 69’ τον Ατρόμητο και ο Πανσερραϊκός πήρε το πρώτο του βαθμό, ενώ είχε και δοκάρι. Παράπονα από τη διαιτησία οι Περιστεριώτες.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 20.09.25

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Βόλος – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Αστέρας Τρίπολης για την 4η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

