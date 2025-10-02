Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο.

Στο σημείο ήταν παρκαρισμένο ένα τζιπ που συγκράτησε το δέντρο κατά την πτώση του

Συγκεκριμένα, ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στα Εξάρχεια, μεγάλα κλαδιά από το δέντρο που έπεσε τον καταπλάκωσαν.

Για καλή του τύχη, ωστόσο, στο σημείο ήταν παρκαρισμένο ένα τζιπ που συγκράτησε το δέντρο κατά την πτώση του και έτσι γλίτωσε έναν ενδεχομένως σοβαρότερο τραυματισμό.

Για τη μεταφερά του τραυματία στο νοσοκομείο, έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.