Δέντρο έπεσε και τραυμάτισε άνδρα στο κέντρο της Αθήνας
Ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που διερχόταν από το σημείο - Το δέντρο έπεσε πάνω σε ένα παρκαρισμένο τζιπ, ενώ τα κλαδιά του καταπλάκωσαν τον οδηγό
Ένας άνδρας τραυματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας όταν έπεσε δέντρο την ώρα που εκείνος διερχόταν από το σημείο.
Στο σημείο ήταν παρκαρισμένο ένα τζιπ που συγκράτησε το δέντρο κατά την πτώση του
Συγκεκριμένα, ο άνδρας επέβαινε σε μηχανή και την ώρα που βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και Γαμβέτα, στα Εξάρχεια, μεγάλα κλαδιά από το δέντρο που έπεσε τον καταπλάκωσαν.
Για καλή του τύχη, ωστόσο, στο σημείο ήταν παρκαρισμένο ένα τζιπ που συγκράτησε το δέντρο κατά την πτώση του και έτσι γλίτωσε έναν ενδεχομένως σοβαρότερο τραυματισμό.
Για τη μεταφερά του τραυματία στο νοσοκομείο, έχει κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
- Το πρώτο blockchain στο Διάστημα – Αμερικανική startup δοκιμάζει δορυφορικό σύστημα συναλλαγών
- Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
- Η μητέρα του Γιαμάλ διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά και χρεώνει την «είσοδο» 800 ευρώ! (pic)
- Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
- Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις