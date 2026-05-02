Μεξικό: Τουλάχιστον 11 νεκροί και 30 τραυματίες σε ανατροπή λεωφορείου
Λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο τουλάχιστον 11 άνθρωποι και άλλοι 30 να τραυματιστούν.
Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).
Εξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, και πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο
Este viernes 1 de mayo se registró un accidente en la comunidad Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.
Un autobús de pasajeros volcó, dejando un saldo de al menos nueve muertos y 45 heridos, según reportes extraoficiales. pic.twitter.com/ZP4wv9nCVT
— Libertador De México (@Libertador_Mx) May 1, 2026
Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.
▶️ 10 personas murieron y 25 resultaron lesionadas tras el accidente de un camión en Amatlán de Cañas; de acuerdo a los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo lo que provocó su volcamiento.
📺 #TelediarioVespertino con @LeoSchwebel y @AryanaBenavides ⭐ pic.twitter.com/rjc596Ek1d
— Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) May 1, 2026
Εξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, και πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.
Συχνά τα θανατηφόρα
Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό.
Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Πηγή: ΑΠΕ
