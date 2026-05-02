Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν χθες Παρασκευή όταν τουριστικό λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην πολιτεία Ναγιαρίτ, στο δυτικό Μεξικό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Este viernes 1 de mayo se registró un accidente en la comunidad Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit.

Un autobús de pasajeros volcó, dejando un saldo de al menos nueve muertos y 45 heridos, según reportes extraoficiales. pic.twitter.com/ZP4wv9nCVT — Libertador De México (@Libertador_Mx) May 1, 2026

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν εκδρομείς από την πολιτεία Χαλίσκο, βγήκε από τον δρόμο και ανατράπηκε κοντά στην πόλη Αματλάν ντε Κάνιας, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Τα αίτια του τροχαίου παραμένουν αδιευκρίνιστα μέχρι στιγμής.

▶️ 10 personas murieron y 25 resultaron lesionadas tras el accidente de un camión en Amatlán de Cañas; de acuerdo a los primeros reportes, el conductor perdió el control del vehículo lo que provocó su volcamiento. 📺 #TelediarioVespertino con @LeoSchwebel y @AryanaBenavides ⭐ pic.twitter.com/rjc596Ek1d — Telediario Guadalajara (@TelediarioGDL) May 1, 2026

Εξι επιβαίνοντες ανασύρθηκαν νεκροί, και πέντε τραυματίες άφησαν την τελευταία τους πνοή σε νοσοκομείο.

Συχνά τα θανατηφόρα

Τα θανατηφόρα τροχαία είναι συχνά στο Μεξικό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν όταν εμπορευματική αμαξοστοιχία παρέσυρε διώροφο λεωφορείο στο κεντρικό Μεξικό.

Τον Φεβρουάριο του 2025, περισσότεροι από 40 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν λεωφορείο που εκτελούσε δρομολόγιο από το Ταμπάσκο προς το Κανκούν συγκρούστηκε με φορτηγό και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πηγή: ΑΠΕ