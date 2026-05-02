Φόρους που αγγίζουν τα 2 δισ. ευρώ έγραψαν στα «τεφτέρια» της Εφορίας νοικοκυριά και επιχειρήσεις το πρώτο δίμηνο του έτους με τον αριθμό των οφειλετών να ανέρχεται σε 3.681.752 φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Από το συνολικό χρέος των 114,537 δισ. ευρώ, τα 35,095 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 δείχνουν αύξηση στα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία ανήλθαν σε 2,136 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν διαμορφωθεί σε 1,96 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 8,98%). Οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι έφτασαν τα 1,978 δισ. ευρώ όταν πέρυσι την ίδια περίοδο είχαν διαμορφωθεί σε 1,862 δισ. ευρώ (αύξηση κατά 6,23%).

Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν εκτοξευτεί στο ποσό των 114,537 δισ. ευρώ. Από το χρέος αυτό τα 35,095 δισ. ευρώ θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο χρέος να περιορίζεται στα 79,442 δισ. ευρώ.

Από τους 3.681.752 οφειλέτες, οι 2.332.133 είναι ανοιχτοί σε κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων, ενώ για 1.675.961 οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης οφειλών.

Εισπράξεις

Το πρώτο δίμηνο του έτους οι εισπράξεις από παλαιά και νέα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν σε 1,128 δισ. ευρώ με τον πήχη για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών να έχει τοποθετηθεί φέτος πάνω από τα 7 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ να ποντάρουν στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση θα ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο και οι οφειλέτες θα έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι το τέλος του έτους για να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

Η έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμειναν ανεξόφλητες έως και τις 21 Απριλίου 2026. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84% ετησίως.

Βασική προϋπόθεση για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες με παλαιά χρέη είναι η τακτοποίηση ή ένταξη σε πάγιες ρυθμίσεις όλων των νέων οφειλών από το 2024 και μετά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η ρύθμιση αφορά δυνητικά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με χρέη 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές 63,5 δισ. ευρώ.

