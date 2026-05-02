Σκληρό μήνυμα Τραμπ στην Αβάνα με νέο πακέτο κυρώσεων

Μια νέα κλιμάκωση στις σχέσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κούβα σηματοδοτεί η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επεκτείνει το καθεστώς κυρώσεων, στέλνοντας σαφές μήνυμα αυστηροποίησης της αμερικανικής πολιτικής στο καθεστώς της Αβάνας.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην ευρύτερη περιοχή της Λατινικής Αμερικής.

Το νέο εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που διευρύνει σημαντικά το πλαίσιο των κυρώσεων κατά της κουβανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους του Λευκού Οίκου που μίλησαν στο Reuters.

Το διάταγμα στοχεύει πρόσωπα, οργανισμούς και συνεργάτες που, όπως αναφέρουν, στηρίζουν τον μηχανισμό ασφαλείας της Κούβας ή εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις διαφθοράς και παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στο στόχαστρο τα δίκτυα και οι υποστηρικτές

Όπως μετέδωσαν οι ίδιες πηγές στο Reuters, οι νέες κυρώσεις επεκτείνονται και σε κυβερνητικούς αξιωματούχους ή υποστηρικτές του καθεστώτος, ενώ προβλέπεται ακόμη και η επιβολή δευτερογενών κυρώσεων σε τρίτους που συναλλάσσονται με τις στοχοποιημένες οντότητες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί συγκεκριμένα ονόματα ή οργανισμοί που επηρεάζονται άμεσα από το μέτρο.

Το γεωπολιτικό πλαίσιο και η σκληρή ρητορική

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Reuters, το νέο διάταγμα περιλαμβάνει έμμεση προειδοποίηση προς την Αβάνα, υποστηρίζοντας ότι η Κούβα διατηρεί σχέσεις με το Ιράν και οργανώσεις όπως τη Χεζμπολάχ. Ο ίδιος αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα αποτελεί «περιβάλλον που επιτρέπει ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και στρατιωτικές δραστηριότητες κοντά στις ΗΠΑ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο Reuters.

Οι μακροχρόνιες απαιτήσεις των ΗΠΑ

Η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να ζητά από την Κούβα εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης της κρατικά ελεγχόμενης οικονομίας, των αποζημιώσεων για περιουσίες που κατασχέθηκαν μετά την εποχή του Φιντέλ Κάστρο και της διεξαγωγής ελεύθερων εκλογών.

Η κουβανική πλευρά απορρίπτει διαχρονικά αυτούς τους όρους, υποστηρίζοντας ότι το πολιτικό της σύστημα δεν είναι διαπραγματεύσιμο.

Η ενεργειακή πίεση και η κρίση στο νησί

Οι αμερικανικές κυρώσεις έχουν ήδη επιβαρύνει σημαντικά την ενεργειακή κατάσταση στην Κούβα, καθώς οι περιορισμοί στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες έχουν οδηγήσει σε ελλείψεις καυσίμων.

Η χώρα έχει αντιμετωπίσει πολλαπλές εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, ενώ αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει δρομολόγια προς το νησί, επιδεινώνοντας την οικονομική πίεση.

