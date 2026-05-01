Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο
- Το Ιράν έχει ένα ισχυρό μέσο αποτροπής – Και όχι, δεν είναι τα ανύπαρκτα πυρηνικά του όπλα
- Γκέρντα Τάρο: Ο Ρόμπερτ Κάπα, η «αδικία» κι ένας έρωτας μέσα στη φρίκη του πολέμου
- Ο Τραμπ μετατρέπει τον Λευκό Οίκο σε Βερσαλλίες και δεν το κάνει για λόγους ασφαλείας
- Ανείπωτος θρήνος στην κηδεία του 13χρονου – Παρών και ο οδηγός που εμπλέκεται στο τροχαίο
Όπως στις υπόλοιπες σειρές, έτσι κι εδώ, υπάρχει πλέον απόλυτο και ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μετά τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε, το 2-0 έκανε στα play offs της Euroleague έκανε και η Ρεάλ Μαδρίτης, διαλύοντας με σκορ 102-75 της Χάποελ Τελ Αβίβ.
Πλέον, οι Μαδριλένοι θέλουν να τελειώσουν τη σειρά την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια και να κλείσουν θέση στον δεύτερο ημιτελικό, όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό ο οποίος επίσης προηγείται στη δική του σειρά με 2-0.
Τι και αν έλειπε ο Ταβάρες; Ο Γκαρούμπα ανέλαβε δράση με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21’04” συμμετοχής. Πρωταγωνιστής όμως ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 23 πόντους (4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο Ελάιτζα Μπράιαντ είχε 11 πόντους με 4/12 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Νταν Οτούρου μέτρησε 19 πόντους με 4 ριμπάουντ. Αποβλήθηκε ο Μίτσιτς.
Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αρκετά κοντά στο σκορ (24-21), με τη Χάποελ, μάλιστα, να είναι ελαφρώς καλύτερη με το τρίποντο του Μπλέικνι να γράφει το 40-42 του ημιχρόνου.
Ωστόσο, στο β’ μέρος ήταν καθολικά ανώτερη σε όλους τους τομείς. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-51 στο 27′ και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 73-62.
Στην τέταρτη περίοδο υπήρχε μόνο Ρεάλ, με το τελικό 102-75 να τα λέει όλα…
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 23 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίπονταμ 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οκίκι 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρόσιντα 5 (1), Χεζόνια 11 (3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μάλεντον 13 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 6, Γκαρούμπα 13 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιουλ 2, Φελίς 11 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λεν 2
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπλέικνι 9 (2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μπράιαντ 11 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έντουαρντς 3 (1), Μάλκολμ 9 (3 ριμπάουντ), Οντιάσε, Μίτσιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2/5 τρίποντα), Οτούρου 19 (7/11 δίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ 2 (3 ριμπάουντ)
- Λιντς Γιουνάιτεντ- Μπέρνλι 3-1: «Άλμα» παραμονής για τα «παγώνια»
- «Μαγνήτης» ο Ιγκόρ Τιάγκο της Μπρέντφορντ, τέσσερις οι μνηστήρες
- Ιταλία – Ελλάδα 11-15: Επιβλητική η Εθνική πόλο Γυναικών στην πρεμιέρα των προκριματικών του World Cup
- Euroleague: Η ποινή του Μάικ Τζέιμς για την αποβολή του στο δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
- Μίλαν ή τέλος: Το δίλημμα ζωής του Μόντριτς
- Η Ατλέτικο Μαδρίτης πείθει τον Άλβαρες να πει «όχι» στην Μπαρτσελόνα
- LIVE: Λιντς – Μπέρνλι
