Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»

Όπως στις υπόλοιπες σειρές, έτσι κι εδώ, υπάρχει πλέον απόλυτο και ξεκάθαρο φαβορί για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Μετά τους Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Φενέρμπαχτσε, το 2-0 έκανε στα play offs της Euroleague έκανε και η Ρεάλ Μαδρίτης, διαλύοντας με σκορ 102-75 της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Πλέον, οι Μαδριλένοι θέλουν να τελειώσουν τη σειρά την επόμενη εβδομάδα στη Σόφια και να κλείσουν θέση στον δεύτερο ημιτελικό, όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό ο οποίος επίσης προηγείται στη δική του σειρά με 2-0.

Τι και αν έλειπε ο Ταβάρες; Ο Γκαρούμπα ανέλαβε δράση με 13 πόντους, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21’04” συμμετοχής. Πρωταγωνιστής όμως ήταν ο Φακούντο Καμπάτσο με 23 πόντους (4/7 τρίποντα), 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Από την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο Ελάιτζα Μπράιαντ είχε 11 πόντους με 4/12 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ο Νταν Οτούρου μέτρησε 19 πόντους με 4 ριμπάουντ. Αποβλήθηκε ο Μίτσιτς.

Το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά ισορροπημένο με τις δύο ομάδες να βρίσκονται αρκετά κοντά στο σκορ (24-21), με τη Χάποελ, μάλιστα, να είναι ελαφρώς καλύτερη με το τρίποντο του Μπλέικνι να γράφει το 40-42 του ημιχρόνου.

Ωστόσο, στο β’ μέρος ήταν καθολικά ανώτερη σε όλους τους τομείς. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο βρήκε λύσεις με τους Καμπάτσο και Φελίζ, ενώ ο Τσούμα Οκέκε ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 63-51 στο 27′ και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 73-62.

Στην τέταρτη περίοδο υπήρχε μόνο Ρεάλ, με το τελικό 102-75 να τα λέει όλα…

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 40-42, 73-62, 102-75

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Ρεάλ Μαδρίτης (Σκαριόλο): Λάιλς 8 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Αμπάλδε 2, Καμπάσο 23 (5/5 δίποντα, 4/7 τρίπονταμ 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Οκίκι 6 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Πρόσιντα 5 (1), Χεζόνια 11 (3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Μάλεντον 13 (1/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Ντεκ 6, Γκαρούμπα 13 (9 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιουλ 2, Φελίς 11 (1/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Λεν 2

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ιτούδης): Τζόουνς 10 (1/2 τρίποντα, 3 ασίστ, 4 λάθη), Μπλέικνι 9 (2/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 λάθη), Μπράιαντ 11 (3/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Έντουαρντς 3 (1), Μάλκολμ 9 (3 ριμπάουντ), Οντιάσε, Μίτσιτς 4 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γουέινραϊτ 6 (2/5 τρίποντα), Οτούρου 19 (7/11 δίποντα, 5/7 βολές, 4 ριμπάουντ), Μάνταρ 2 (3 ριμπάουντ)