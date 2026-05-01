Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας απαγγέλλει κατηγορίες για επίθεση με βόμβα σε μέλος του Νέου IRA

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ένας 66χρονος άνδρας κατηγορείται για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και απόπειρα δολοφονίας, μετά από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι, στο νότιο Μπέλφαστ, με τον Νέο IRA να προβαίνει σε ανάληψη ευθύνης.

Ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη βάσει του Νόμου περί Τρομοκρατίας και έχει επίσης κατηγορηθεί για κατοχή εκρηκτικών, πρόκληση έκρηξης, κατοχή αντικειμένων που προορίζονται για χρήση σε τρομοκρατικές ενέργειες και απαγωγή μέσω εξαναγκασμού προσώπου να ενεργήσει, ανέφερε η αστυνομία.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο το Σάββατο.

A car bomb exploded at the gates of a police station in Dunmurry, Northern Ireland, after the vehicle was hijacked. No injuries were reported, the Belfast Telegraph says. pic.twitter.com/sM42Xudg7q — Open Source Intel (@Osint613) April 25, 2026

Η βόμβα του Νέου IRAστο αστυνομικό τμήμα του Ντάνμουρι

Μια βόμβα σε αυτοκίνητο εξερράγη έξω από ένα αστυνομικό τμήμα στην περιοχή Dunmurry αργά το Σάββατο, αφού ένα όχημα διανομής είχε καταληφθεί και ο οδηγός είχε εξαναγκαστεί να το οδηγήσει στο σημείο, ανέφερε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας την Κυριακή.

Η εφημερίδα Irish News ανέφερε ότι ο Νέος IRA ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση την Τρίτη. Ο Νέος IRA είναι μία από τις πολλές ενεργές μαχητικές ομάδες που αντιτίθενται στη συμφωνία ειρήνης του 1998 και βρίσκεται πίσω από επιθέσεις κατά της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένης μιας παρόμοιας απόπειρας βομβιστικής επίθεσης με αυτοκίνητο σε αστυνομικό τμήμα έξω από το Μπέλφαστ τον περασμένο μήνα.

Αναφορές από τον φωτογράφο Κέβιν Σκοτ, επιβεβαίωναν ότι ένα αυτοκίνητο είχε κλαπεί στην περιοχή πριν από την έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε όλη την πόλη λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου.