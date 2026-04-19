Γαλλία: Ελεγχόμενη έκρηξη βόμβας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κοντά στο Παρίσι
Μια βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που είχε ανακαλυφθεί στις 10 Απριλίου και κρίθηκε επικίνδυνη, εξερράγη με ελεγχόμενη έκρηξη την Κυριακή στο προάστιο Κολόμπ του Παρισιού
Μια τεράστια βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου καταστράφηκε σήμερα κοντά στο Παρίσι με ελεγχόμενη υπόγεια έκρηξη, αφού προηγουμένως απομακρύνθηκαν περισσότεροι από χίλιοι κάτοικοι σε ακτίνα 450 μέτρων.
Αρχικά έγινε μια προσπάθεια να απενεργοποιηθεί με χειροκίνητο τρόπο η βόμβα οποία είχε ανακαλυφθεί στην κοινλότητα Κολόμπ κατά τη διάρκεια εργασιών κατασκευής. Η βόμβα είχε μήκος 1,06 μέτρα χωρίς το πτερύγιο της ουράς της και διάμετρο 33 εκατοστά.
Αυτή η λεπτή επιχείρηση ήταν «δυστυχώς αδύνατη», σύμφωνα με το αρχηγείο της αστυνομίας του Παρισιού, και οι ειδικοί στην εξουδετέρωση βομβών έπρεπε να την θάψουν πριν από την έκρηξη.
Οι εικόνες της επιχείρησης έδειχναν το βαρύ, σκουριασμένο μεταλλικό λείψανο να βρίσκεται στον πυθμένα ενός αμμώδους λάκκου, σταθερά στερεωμένο από χοντρές, ακατέργαστες ξύλινες δοκούς ενσωματωμένες μπροστά από τσιμεντένιους τοίχους. Στη συνέχεια, απαιτήθηκαν εκτεταμένες εργασίες κάλυψης για την απόσβεση της έκρηξης.
Εκκενώθηκαν κατοικίες και επιχειρήσεις σε μεγάλη ακτίνα
Ένας υπόκωφος θόρυβος ακολουθούμενος από μια έντονη ηχώ διαπέρασε τους δρόμους αυτής της κοινότητας που βρίσκεται δυτικά του Παρισιού, οι κάτοικοι της οποίας είχαν απομακρυνθεί, ενώ ένα drone πετούσε από πάνω για να επιθεωρήσει τον κρατήρα και να βεβαιωθεί ότι η περιοχή ήταν απολύτως ασφαλής.
Σχεδόν 800 αστυνομικοί διασφάλισαν την τάξη στην πυκνοκατοικημένη αυτή περιοχή των παρισινών προαστίων, η οποία επιτηρούνταν από εναέρια μέσα ώστε να αποτραπούν τυχόν διαρρήξεις.
Η εξουδετέρωση μια τέτοιας βόμβας σε ένα πυκνό αστικό περιβάλλον θύμισε την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Nord στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2025 , όταν όλα γύρω είχαν παραλύσει μετά την ανακάλυψη μιας βόμβας 500 κιλών, η οποία κατέστησε αναγκαία την εκκένωση σχολείων και κατοίκων υπό την επίβλεψη 300 αστυνομικών.
- Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
- O άγνωστος «βασιλιάς των χημικών» που είναι εγκλωβισμένος στα στενά του Ορμούζ
- Έντι Μέρφι: Συγκίνηση και αποθέωση σε μια βραδιά-ορόσημο για την καριέρα του
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Δεν καταφέρνει να σκοράρει σε τετ α τετ ο Ελ Κααμπί (vid)
- Φωτιά στη Σκιάθο: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στο πευκοδάσος
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Σπουδαία απόκρουση του Τζολάκη σε σουτ του Ταμπόρδα (vid)
- Λέσβος: Σε τροχιά σύγκρουσης οι κτηνοτρόφοι στον Μεσότοπο – «Δεν δεχόμαστε να πίνουμε νερό με το αίμα των σφαγμένων ζώων μας»
