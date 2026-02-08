Ελεγχόμενη έκρηξη σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ

Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη εντός του Κέντρου Διπλωματικής Υποστήριξης της στην Πράσινη Ζώνη, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η αμερικανική πρεσβεία δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X» ότι είχε ενημερώσει τις ιρακινές αρχές για την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί εντός των διπλωματικών εγκαταστάσεών της, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ελεγχόμενη έκρηξη.

Η δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη στο Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης σε 8 μήνες

Τον Ιούλιο του 2025, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν άλλη μια «ελεγχόμενη έκρηξη» στην ίδια εγκατάσταση, επίσης χωρίς να διευκρινίσουν τους λόγους. Το Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης της Βαγδάτης είναι μια εγκατάσταση που διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και βρίσκεται δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Επίθεση χωρίς θύματα είχε πραγματοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις και στις 10 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα 11ης του 2024.

Παρέχει υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, φιλοξενώντας προσωπικό από πολλαπλές αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και υποστηρίζει επίσης αποστολές που συνδέονται με την Παγκόσμια Συμμαχία στο Ιράκ.

Σε ανοιχτή κόντρα με το Ιράκ οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν μια ανοιχτή κόντρα με το Ιράκ σε σχέση με την επιλογή πρωθυπουργού από τον σιιτικό συνασπισμό του Ιράκ που έχει την πλειοψηφία στην βουλή του Ιράκ.

Παρά τις απειλές του Τραμπ να τερματίσει κάθε υποστήριξη στη Βαγδάτη (κυρίως σε σχέση με το συνάλλαγμα), ο Νούρι αλ Μάλικι που θεωρείται από τις ΗΠΑ ως προσκείμενος στην Τεχεράνη, επιμένει στην υποψηφιότητά του για την προεδρία της χώρας, λέγοντας πως μονάχα ο συνασπισμός που τον πρότεινε μπορεί να αποσύρει την στήριξή του. Επίσης δεκάδες χιλιάδες Ιρακινοί έχουν υπογράψει ως εθελοντές σε ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο Ιράν.

To 2020 μετά από αμερικανικές επιθέσεις σε πέντε εγκαταστάσεις σε Ιράκ και Συρία εναντίον της Καταέμπ Χεζμπολάχ και άλλων ομάδων των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, Ιρακινοί διαδηλωτές εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και έκαψαν τη ρεσεψιόν. Ύστερα από δύο ημέρες ο… τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Ιρανός Κασέμ Σολεϊμάνι.