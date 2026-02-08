newspaper
Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026
Ελεγχόμενη έκρηξη σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ
Κόσμος 08 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ελεγχόμενη έκρηξη σε κτίριο της αμερικανικής πρεσβείας στο Ιράκ

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ιράκ, ανακοίνωσε πως προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη με δικά της μέσα, σε κτίριο στην Πράσινη Ζώνη του Ιράκ. Πρόκειται για την δεύτερη φορά σε εφτά μήνες.

Σύνταξη
Η αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη πραγματοποίησε ελεγχόμενη έκρηξη εντός του Κέντρου Διπλωματικής Υποστήριξης της στην Πράσινη Ζώνη, στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η αμερικανική πρεσβεία δήλωσε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα «X» ότι είχε ενημερώσει τις ιρακινές αρχές για την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί εντός των διπλωματικών εγκαταστάσεών της, χωρίς να παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ελεγχόμενη έκρηξη.

Η δεύτερη ελεγχόμενη έκρηξη  στο Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης σε 8 μήνες

Τον Ιούλιο του 2025, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν άλλη μια «ελεγχόμενη έκρηξη» στην ίδια εγκατάσταση, επίσης χωρίς να διευκρινίσουν τους λόγους. Το Κέντρο Διπλωματικής Υποστήριξης της Βαγδάτης είναι μια εγκατάσταση που διαχειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και βρίσκεται δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης. Επίθεση χωρίς θύματα είχε πραγματοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις και στις 10 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα 11ης του 2024.

Παρέχει υλικοτεχνική και επιχειρησιακή υποστήριξη στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη, φιλοξενώντας προσωπικό από πολλαπλές αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, και υποστηρίζει επίσης αποστολές που συνδέονται με την Παγκόσμια Συμμαχία στο Ιράκ.

Σε ανοιχτή κόντρα με το Ιράκ οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν μια ανοιχτή κόντρα με το Ιράκ σε σχέση με την επιλογή πρωθυπουργού από τον σιιτικό συνασπισμό του Ιράκ που έχει την πλειοψηφία στην βουλή του Ιράκ.

Παρά τις απειλές του Τραμπ να τερματίσει κάθε υποστήριξη στη Βαγδάτη (κυρίως σε σχέση με το συνάλλαγμα), ο Νούρι αλ Μάλικι που θεωρείται από τις ΗΠΑ ως προσκείμενος στην Τεχεράνη, επιμένει στην υποψηφιότητά του για την προεδρία της χώρας, λέγοντας πως μονάχα ο συνασπισμός που τον πρότεινε μπορεί να αποσύρει την στήριξή του. Επίσης δεκάδες χιλιάδες Ιρακινοί έχουν υπογράψει ως εθελοντές σε ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ στο Ιράν.

To 2020 μετά από αμερικανικές επιθέσεις σε πέντε εγκαταστάσεις σε Ιράκ και Συρία εναντίον της Καταέμπ Χεζμπολάχ και άλλων ομάδων των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης, Ιρακινοί διαδηλωτές εισέβαλαν στην αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη και έκαψαν τη ρεσεψιόν. Ύστερα από δύο ημέρες ο… τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έδωσε εντολή να δολοφονηθεί ο Ιρανός Κασέμ Σολεϊμάνι.

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο
Κόσμος 08.02.26 Upd: 05:52

Η Σανάε Τακαΐτσι έχει ρεαλιστικές ελπίδες για αυτοδυναμία στις εκλογές της Κυριακής με νέο κυβερνητικό εταίρο

Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα της Σανάε Τακαΐτσι, βρίσκεται μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία, «φλερτάροντας» με την πλειοψηφία των 2/3 που της δίνει την δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα
Κόσμος 08.02.26

Άνοιξαν οι κάλπες στην Ταϊλάνδη με τρεις υποψηφίους που δεν μπορούν να εκλεγούν αυτοδύναμα

Οι κάλπες στην Ταϊλάνδη άνοιξαν, την ώρα που κανείς δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες ψήφους ώστε να κυβερνήσει χωρίς την στήριξη έστω ακόμα ενός κόμματος.

Σύνταξη
Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες
Κόσμος 08.02.26

Επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία – Τρεις νεκροί και περισσότεροι από 50 απαχθέντες

Νέες επιθέσεις σε χωριά στη Νιγηρία, χωρίς να είναι ακόμα σαφές αν οι δράστες είναι μέλη συμμοριών (μπάντιτς) ή μέλη τζιχαντιντιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στα βόρεια της χώρας

Σύνταξη
Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο – Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού [βίντεο]
Κόσμος 08.02.26

Πέντε συλλήψεις στο Μιλάνο - Πυροτεχνήματα εναντίον δακρυγόνων, γκλομπ και κανονιού νερού

Σε πέντε συλλήψεις διαδηλωτών προχώρησε η αστυνομία στο Μιλάνο, η οποία χρησιμοποίησε κανόνια νερού, δακρυγόνα και γκλομπ, την ώρα που μερίδα διαδηλωτών τους έριχνε πυροτεχνήματα και βεγγαλικά.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι
Υπερτουρισμός 08.02.26

Ιταλία: Το Κάπρι επιβάλλει κανόνες στα γκρουπ των τουριστών από το επόμενο καλοκαίρι

Το πιο διάσημο νησί στην Ιταλία έχει περίπου 13.000 μόνιμους κατοίκους, όμως το καλοκαίρι προσελκύει πλήθη επισκεπτών, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται σε 50.000 την ημέρα

Σύνταξη
Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν
Κόσμος 07.02.26

Ο Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον Τραμπ την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον – Συνομιλίες για το Ιράν

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει πει πως η χώρα του δεν θα δίσταζε να αντιδράσει, αν δεχόταν επίθεση από το Ιράν ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα, απειλώντας με «μια απάντηση ισχύος πρωτοφανούς» για την Τεχεράνη

Σύνταξη
Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»
«Γενναιοδωρία» 07.02.26

Μπραντ Άρνολντ: O τραγουδιστής των 3 Doors Down πέθανε «μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο»

Ο Άρνολντ Μπραντ ανακοίνωσε τον Μάιο του 2025 σε ένα βίντεο ότι διαγνώστηκε με νεφροκυτταρικό καρκίνωμα - γεγονός που ανάγκασε τους 3 Doors Down να ακυρώσουν την καλοκαιρινή τους περιοδεία.

Σύνταξη
Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει
ΗΠΑ 07.02.26

Πρώτη συνεδρίαση ηγετών για το «Συμβούλιο Ειρήνης» στις 19 Φεβρουαρίου – Ο Όρμπαν δήλωσε πως θα συμμετάσχει

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Όρμπαν, ο οποίος την αποδέχθηκε, με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να αρνούνται

Σύνταξη
Ουκρανία: Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ
Απλές συμπτώσεις; 07.02.26

Έρχεται το τέλος του πολέμου; Η αμερικανική διαρροή για εκλογές στην Ουκρανία και το νέο «τελεσίγραφο» Τραμπ

Χρονοδιάγραμμα μετάβασης της εξουσίας και άμεσης ειρήνευσης στην Ουκρανία; Η διαρροή για τον Μάη και η δήλωση για τον Ιούνη που μοιάζουν να συνδέονται.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας
Κόσμος 07.02.26

Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια με αφορμή τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες – Συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στην Ιταλία, σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό στο Μιλάνο, καθώς αστυνομικοί συγκρούονται με διαδηλωτές

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο
Συνέντευξη Τύπου 07.02.26

Γροιλανδία: Η κρίση δεν έχει τελειώσει – Θετικές οι συνομιλίες, αλλά το αποτέλεσμα αβέβαιο

Είναι θετικό το γεγονός ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ συνεχίζονται, δεν βρίσκονται όμως ακόμα στο σημείο όπου θα ήθελε η Γροιλανδία και έτσι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψει κανείς πού θα οδηγήσουν, δήλωσε η Γροιλανδή ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ιταλία: «Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Κόσμος 07.02.26

«Σαμποτάζ» στους σιδηροδρόμους εν όψει της έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βλέπουν οι ιταλικές αρχές

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι στην Μπολόνια βρέθηκαν κομμένα ηλεκτρικά καλώδια που χρησιμεύουν για την παρακολούθηση της ταχύτητας των τρένων, ενώ ένας υποτυπώδης αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ανακαλύφθηκε δίπλα σε σιδηρογραμμές σε κοντινή τοποθεσία.

Σύνταξη
Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;
Διεθνής Οικονομία 08.02.26

Τι φέρνει «φουρτούνα» στο yachting;

Από τα δάση της Μιανμάρ μέχρι τα καταστρώματα των πιο ακριβών γιοτ του κόσμου, το ξύλο τικ βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μιας σιωπηλής αλλά καθοριστικής μετάβασης

Νατάσα Σινιώρη
