Ο κυριότερος υποψήφιος για το αξίωμα του πρωθυπουργού στο Ιράκ, ο Νούρι αλ Μάλικι, δήλωσε χθες Τρίτη πως θα αποσυρόταν εάν του το ζητούσε η συμμαχία που τον υποστηρίζει, προειδοποιώντας ωστόσο πως κάτι τέτοιο θα έθετε υπό αμφισβήτηση την ιρακινή εθνική κυριαρχία (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Thaier Al-Sudani, επάνω, ο Νούρι αλ Μάλικι).

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να τερματίσει κάθε υποστήριξη της Ουάσιγκτον στη Βαγδάτη αν ο κ. Μάλικι, μορφή της ιρακινής πολιτικής που θεωρείται πως πρόσκειται στην Τεχεράνη, επιστρέψει στην εξουσία.

«Νομίζω πως εάν αποσυρόμουν τώρα θα έθετα σε κίνδυνο την κυριαρχία του Ιράκ»

Ερωτηθείς από το ιρακινό τηλεοπτικό δίκτυο Σαρκίγια για το ενδεχόμενο να αποσύρει την υποψηφιότητά του, εάν κρινόταν πως η παραμονή του στην κούρσα θα έθετε σε κίνδυνο εθνικά συμφέροντα, ο υποψήφιος απάντησε «βεβαίως, θα αποσυρόμουν».

«Νομίζω όμως πως εάν αποσυρόμουν τώρα θα έθετα σε κίνδυνο την (εθνική) κυριαρχία του Ιράκ», καθώς θα υπονομευόταν κάθε απόφαση που θα κληθεί να λάβει η πολιτική ηγεσία της χώρας στο μέλλον, είπε ο κ. Μάλικι, συμπληρώνοντας πως εννοεί να συνεχίσει να είναι υποψήφιος «μέχρι τέλους».

Για τον 75χρονο πολιτικό, μόνο το πλαίσιο συντονισμού, συμμαχία σιιτικών παρατάξεων που πλειοψηφεί στο κοινοβούλιο, μπορεί να αποφασίσει.

«Το πλαίσιο είναι πάνω απ’ όλα. Αν αποφασίσει τώρα να αλλάξει υποψήφιο, θα το δεχτώ με ανοικτές αγκάλες», πρόσθεσε.

Η συμμαχία έχει εκφράσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες την υποστήριξή της στην υποψηφιότητα του κ. Μάλικι και την επαναβεβαίωσε το Σάββατο, αψηφώντας τις αμερικανικές απειλές.

Πιέσεις από το εξωτερικό

Εκκρεμεί ακόμη να εκλεγεί πρόεδρος, που θα έχει κατόπιν 15 ημέρες προθεσμία για να ονομάσει νέο επικεφαλής της κυβέρνησης. Το κοινοβούλιο ανέβαλε ξανά την ψηφοφορία αυτή για την Κυριακή.

Στο Ιράκ, όπου η πολιτική σκηνή έχει γνωρίσματα τις εσωτερικές έριδες και τις πιέσεις από το εξωτερικό —πάνω απ’ όλα τις ΗΠΑ και το Ιράν —, η λήψη αποφάσεων κλειδιών δεν είναι ασυνήθιστο να αναβάλλεται.

Ο κ. Μάλικι, ήδη δυο φορές πρωθυπουργός (μεταξύ του 2006 και του 2014), είχε αναγκαστεί να παραιτηθεί από το αξίωμα υπό πίεση της Ουάσιγκτον.

Οι ΗΠΑ ασκούν τεράστια επιρροή στην πολιτική ζωή του Ιράκ μετά τη στρατιωτική εισβολή το 2003 που οδήγησε στην ανατροπή του Σαντάμ Χουσέιν.

Πηγή: ΑΠΕ