Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη

Ο Μαρκ Σαβάγια, ο οποίος ορίστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ως ειδικός απεσταλμένος για το Ιράκ τον Οκτώβριο, δεν κατέχει πλέον αυτή τη θέση, σύμφωνα με πηγές με γνώση της απομάκρυνσης που μίλησαν στο Reuters. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Βαγδάτης λόγω της πίεσης της Ουάσιγκτον να περιορίσει την επιρροή του Ιράν στην ιρακινή πολιτική.

Ο Σαβάγια, ένας χριστιανός ιρακινοαμερικανός επιχειρηματίας, ήταν ένας από τους λίγους Αραβοαμερικανούς που ορίστηκαν σε ανώτερες θέσεις από τον Τραμπ, ο οποίος έκανε έντονη προεκλογική εκστρατεία κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2024 για να κερδίσει τις ψήφους των Αράβων και των Μουσουλμάνων στο Ντιτρόιτ και σε ολόκληρη τη χώρα.

Δεν ήταν αμέσως σαφές τι προκάλεσε την αποχώρηση του Σαβάγια ή αν θα διοριστεί αντικαταστάτης. Μία από τις πηγές ανέφερε την «κακή διαχείριση» του Σαβάγια σε κρίσιμες καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας του να αποτρέψει τον διορισμό του πρώην πρωθυπουργού του Ιράκ Νούρι αλ-Μαλίκι ως επόμενου πρωθυπουργού της χώρας, μια κίνηση για την οποία ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει ανοιχτά τη Βαγδάτη.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ερμπίλ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, πιστεύεται ότι θα αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του Ιράκ στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σύμφωνα με την πηγή και έναν ανώτερο ιρακινό αξιωματούχο.

Στην αρχή αρνήθηκε την απομάκρυνσή του από το χαρτοφυλάκιο του Ιράκ

Σε επικοινωνία με το Reuters την Πέμπτη, ο Σαβάγια αρνήθηκε οποιαδήποτε αλλαγή στο ρόλο του, λέγοντας ότι εξακολουθεί να εργάζεται στις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για να αναλάβει επίσημα το ρόλο. Είπε ότι αναμένει ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Ο λογαριασμός του Σαβάγια στο X, ο οποίος ήταν ενεργός μέχρι πρόσφατα, δεν είναι διαθέσιμος από την Πέμπτη.

Δεν απάντησε σε μηνύματα που του στάλθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο, στα οποία του ζητούσαν να διευκρινίσει εάν εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του και να εξηγήσει γιατί καταργήθηκε ο λογαριασμός του στο X.

Ο Σαβάγια, ο οποίος διευθύνει μια επιχείρηση κάνναβης στο Ντιτρόιτ και έχει στενούς δεσμούς με τον Τραμπ, ήταν μια εκπληκτική επιλογή για πρεσβευτής, καθώς δεν έχει διπλωματική εμπειρία (σ.σ. όπως και άλλοι πρέσβεις ή απεσταλμένοι του Τραμπ άλλωστε). Δεν έχει ταξιδέψει επίσημα στο Ιράκ από τότε που ορίστηκε στη θέση αυτή, σύμφωνα με δύο πηγές.

Είχε προγραμματίσει να επισκεφθεί το Ιράκ και να πραγματοποιήσει συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους την περασμένη Παρασκευή, αλλά τις ακύρωσε ξαφνικά, σύμφωνα με δύο ιρακινούς αξιωματούχους.

O Σαβάγια δεν μπόρεσε να επηρεάσει τα εσωτερικά του Ιράκ

Η μετακίνηση προσωπικού έρχεται λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση του Τραμπ προς το Ιράκ ότι, αν επιλέξει ξανά τον Μαλίκι ως πρωθυπουργό, η Ουάσιγκτον δεν θα βοηθήσει πλέον τον σημαντικό παραγωγό πετρελαίου και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ.

Ο Μαλίκι, ο οποίος κατηγορείται από τις ΗΠΑ ότι υποκίνησε θρησκευτικές διαμάχες και επέτρεψε την άνοδο του Ισλαμικού Κράτους κατά τη διάρκεια της θητείας του, είχε επιλεγεί για τη θέση από το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό μπλοκ του Ιράκ λίγες ημέρες νωρίτερα.

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μέχρι στιγμής της εκστρατείας του για τον περιορισμό της επιρροής των ομάδων που συνδέονται με το Ιράν στο Ιράκ, το οποίο εδώ και καιρό ισορροπεί μεταξύ των δύο στενότερων συμμάχων του, της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης.

«Η επιλογή Πρωθυπουργού είναι ιρακινή συνταγματική υπόθεση»

Το Συντονιστικό Πλαίσιο, ένας συνασπισμός σιιτικών κομμάτων, εξέδωσε ανακοίνωση σε σχέση με την 261η τακτική συνεδρίασή του στο γραφείο του κ. Αλ-Μαλίκι το Σάββατο 31-1-2026, για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις.

Το Συντονιστικό Πλαίσιο «διευκρίνισε ότι η επιλογή του Πρωθυπουργού είναι καθαρά ιρακινή συνταγματική υπόθεση, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τους μηχανισμούς της πολιτικής διαδικασίας και λαμβάνοντας υπόψη το εθνικό συμφέρον, χωρίς εξωτερικές επιρροές. Επανέλαβε την υποστήριξή του στον υποψήφιό του, κ. Νούρι Καμέλ Αλ Μαλίκι, για τη θέση του Πρωθυπουργού».

«Το Συντονιστικό Πλαίσιο επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του για την οικοδόμηση ισορροπημένων σχέσεων με τη διεθνή κοινότητα, ιδίως με τις επιρροές διεθνείς δυνάμεις σχέσεις που βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράκ. Το Συντονιστικό Πλαίσιο τόνισε ότι το Ιράκ είναι ένα κράτος θεσμών ικανό να διαχειρίζεται τα πολιτικά του δικαιώματα σύμφωνα με το Σύνταγμα και τη βούληση των εκπροσώπων του λαού του».

Ο συνασπισμός των σιιτικών κομμάτων υπογράμμισε κλείνοντας «τη σημασία του σεβασμού των συνταγματικών προθεσμιών και της τήρησης των καθορισμένων ημερομηνιών, καλώντας όλα τα μέρη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων που θα ικανοποιούν όλους».