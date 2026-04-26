Βόμβα έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας (βίντεο)
Μια βόμβα εξερράγη σε αυτοκίνητο που είχε κλαπεί και τοποθετήθηκε έξω από αστυνομικό τμήμα της Βόρειας Ιρλανδίας
Μια βόμβα σε αυτοκίνητο εξερράγη στις πύλες ενός αστυνομικού τμήματος στο Ντάνμουρι της Βόρειας Ιρλανδίας, αφού το όχημα φέρεται να είχε κλαπεί από διερχόμενο οδηγό. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες.
Η αστυνομία επιβεβαιώνει την εκκένωση κατοικιών στην περιοχή, αφού βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο να φλέγεται έξω από το τμήμα της Αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας – PSNI.
A car bomb exploded at the gates of a police station in Dunmurry, Northern Ireland, after the vehicle was hijacked. No injuries were reported, the Belfast Telegraph says. pic.twitter.com/sM42Xudg7q
— Open Source Intel (@Osint613) April 25, 2026
Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα αυτοκίνητο να καίγεται έξω από τη βάση της τοπικής αστυνομίας στην περιοχή Kingsway, στα προάστια του δυτικού Μπέλφαστ.
Αναφορές από τον φωτογράφο Κέβιν Σκοτ, δείχνουν ότι ένα αυτοκίνητο είχε κλαπεί στην περιοχή πριν από την έκρηξη, η οποία ακούστηκε σε όλη την πόλη λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου.
— Kevin Scott (@Kscott_94) April 25, 2026
Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Τι λέει η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας στις πρώτες της δηλώσεις
Σε δήλωσή της, η PSNI ανέφερε: «Η αστυνομία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον τόπο ενός συμβάντος ασφαλείας στην περιοχή Kingsway του Dunmurry σήμερα το πρωί, Κυριακή 26 Απριλίου.
«Ζητείται από το κοινό να αποφύγει την περιοχή. Έχουν αποκλειστεί η περιοχή για λόγους ασφαλείας και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκκένωσης» σύμφωνα με τις αρχές.
Η έκρηξη αναφέρθηκε την ώρα που το Sinn Féin πραγματοποιούσε το ετήσιο συνέδριό του (Ard Fheis) στο Μπέλφαστ για πρώτη φορά από το 2018.
An army bomb disposal robot is now approaching the shell of the vehicle.
Debris from the explosion has been scattered across the road.
A large cordon remains in place around Dunmurry https://t.co/4EwRzpPHgl pic.twitter.com/vqJjTprr2N
— Kevin Scott (@Kscott_94) April 26, 2026
Ένα στρατιωτικό ρομπότ εξουδετέρωσης εκρηκτικών πλησίασε το όχημα περίπου στις 3 για να ερευνήσει για περισσότερα εκρηκτικά.
Συντρίμμια από την έκρηξη έχουν σκορπιστεί σε όλο το δρόμο, σύμφωνα ξανά με τον βραβευμένο φωτογράφο Κέβιν Σκοτ.
- Βόμβα έξω από αστυνομικό τμήμα στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας (βίντεο)
