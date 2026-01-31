Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να διεξάγει δημοψήφισμα για την ένωση με την Ιρλανδία έως το 2030, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας (πρώτη υπουργός, αποκαλείται), που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι «τώρα είναι η ώρα για το σχέδιο και την προετοιμασία».

Και επισήμανε ότι το Brexit «έγινε ενάντια στις επιθυμίες του λαού».

Η Βόρεια Ιρλανδία είχε διαφωνήσει με το Brexit και έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο με την Ιρλανδία. Επίσης, το αίτημα της ένωσης είναι ιστορικό και έχει γίνει η αφορμή για σφοδρές συγκρούσεις στο παρελθόν, έως ότου, με την ιστορική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, σταμάτησαν οι ταραχές.

Η Μισέλ Ο’Νιλ, αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι είναι ευκαιρία για τον λαό της Βόρειας Ιρλανδίας να «πάρει τον έλεγχο της τύχης του».

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας είπε ότι η άποψη του κόμματός της είναι ότι το δημοψήφισμα «πρέπει να γίνει μέχρι το 2030». Και τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα για τον σχεδιασμό σχέδιο και την προετοιμασία».

Το Brexit ως «οικονομικός αυτοτραυματισμός»

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας πρόσθεσε: «Δεν θέλω να κάνουν στους ανθρώπους εδώ αυτό που έγινε σε σχέση με το Brexit. Το Brexit ήταν οικονομικός αυτοτραυματισμός, μια μαζική πράξη οικονομικής αυτοτραυματισμού», είπε.

«Έγινε ενάντια στις επιθυμίες του λαού», πρόσθεσε.

Η Μισέλ Ο’Νιλ τόνισε: «Έχουμε την ικανότητα να αναλάβουμε τον έλεγχο της τύχης μας. Ενθαρρύνω όλους τους πολιτικούς ηγέτες να το επιδιώξουν από κοινού».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν, έχει δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει δημοσκόπηση στα σύνορα πριν από το 2030».