Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία
Κόσμος 31 Ιανουαρίου 2026, 21:17

Βόρεια Ιρλανδία: Η πρωθυπουργός προτείνει δημοψήφισμα για ένωση με την Ιρλανδία

Ο λαός της Βόρειας Ιρλανδίας πρέπει να πάρει την τύχη του στα χέρια του, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Θύμησε ότι το Brexit έγινε χωρίς την έγκρισή του και δήλωσε ότι πρέπει να ψηφίσει ένωση με την Ιρλανδία.

Η Βόρεια Ιρλανδία θα πρέπει να διεξάγει δημοψήφισμα για την ένωση με την Ιρλανδία έως το 2030, δήλωσε η Μισέλ Ο’Νιλ. Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας (πρώτη υπουργός, αποκαλείται), που ανήκει στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι «τώρα είναι η ώρα για το σχέδιο και την προετοιμασία».

Και επισήμανε ότι το Brexit «έγινε ενάντια στις επιθυμίες του λαού».

Η Βόρεια Ιρλανδία είχε διαφωνήσει με το Brexit και έχει αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα στο εμπόριο με την Ιρλανδία. Επίσης, το αίτημα της ένωσης είναι ιστορικό και έχει γίνει η αφορμή για σφοδρές συγκρούσεις στο παρελθόν, έως ότου, με την ιστορική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, σταμάτησαν οι ταραχές.

Η Μισέλ Ο’Νιλ, αντιπρόεδρος του Σιν Φέιν, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, είπε ότι είναι ευκαιρία για τον λαό της Βόρειας Ιρλανδίας να «πάρει τον έλεγχο της τύχης του».

Η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας είπε ότι η άποψη του κόμματός της είναι ότι το δημοψήφισμα «πρέπει να γίνει μέχρι το 2030». Και τόνισε ότι «τώρα είναι η ώρα για τον σχεδιασμό σχέδιο και την προετοιμασία».

Το Brexit ως «οικονομικός αυτοτραυματισμός»

Η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας πρόσθεσε: «Δεν θέλω να κάνουν στους ανθρώπους εδώ αυτό που έγινε σε σχέση με το Brexit. Το Brexit ήταν οικονομικός αυτοτραυματισμός, μια μαζική πράξη οικονομικής αυτοτραυματισμού», είπε.

«Έγινε ενάντια στις επιθυμίες του λαού», πρόσθεσε.

Η Μισέλ Ο’Νιλ τόνισε: «Έχουμε την ικανότητα να αναλάβουμε τον έλεγχο της τύχης μας. Ενθαρρύνω όλους τους πολιτικούς ηγέτες να το επιδιώξουν από κοινού».

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μάικλ Μάρτιν, έχει δηλώσει ότι «δεν θα υπάρξει δημοσκόπηση στα σύνορα πριν από το 2030».

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς
Κόσμος 31.01.26

Κρίσιμη καμπή στο Ουκρανικό: Το «σχέδιο των 28 σημείων» και η διάσκεψη του Άμπου Ντάμπι στη σκιά του πολέμου φθοράς

Η ουκρανική ηγεσία βρίσκεται πλέον μπροστά στο πιο δύσκολο δίλημμα της σύγχρονης ιστορίας της: να αποδεχθεί μια επώδυνη ειρήνη που ακρωτηριάζει εδαφικά και στρατιωτικά τη χώρα ή να συνεχίσει έναν πόλεμο φθοράς με αβέβαιη έκβαση και μειούμενη δυτική υποστήριξη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα
Ιταλία 31.01.26

Η σκιά της μαφίας απλώνεται πάνω από τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Μιλάνου–Κορτίνα 2026 φέρνουν στο φως ένα γνώριμο ιταλικό δίλημμα, όπου η υπόσχεση της ανάπτυξης συγκρούεται με τον διαρκή κίνδυνο της εμφάνισης της μαφίας

Σύνταξη
«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE
Φασίστες με στολή 31.01.26

«Τα αρπακτικά δεν αξίζουν ανωνυμία» – Γιατί οι antifa της Αμερικής ξεσκεπάζουν τους πράκτορες της ICE

Ακολουθώντας μια μακρά αμερικανική παράδοση εντοπισμού φασιστών, ένα δίκτυο αριστερών και antifa έχει αναλάβει να κατονομάσει και να εκθέσει τους υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης του Τραμπ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά
Μέση Ανατολή 31.01.26

Ιράν: Σε διαρροή αερίου αποδίδεται η έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Απορρίπτεται η δολιοφθορά

Η πυροσβεστική υπηρεσία στο Ιράν ανακοίνωσε ότι η έκρηξη σε κτίριο στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς οφείλεται σε διαρροή αερίου. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 14 τραυματίες.

Σύνταξη
«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;
Στρατός made in Europe 31.01.26

«Συνεχίστε να ονειρεύεστε»: Μπορεί τελικά η Ευρώπη να υπερασπιστεί τον εαυτό της χωρίς τις ΗΠΑ;

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ήταν χαρακτηριστικά κάθετος μιλώντας για τις ΗΠΑ όταν συναντήθηκε με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή την εβδομάδα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα – Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο
Κλιμάκωση 31.01.26

Τουλάχιστον 31 νεκροί από επιθέσεις στη Γάζα - Θανατηφόρο χτύπημα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα από τα ξημερώματα σκοτώνοντας τουλάχιστον 31 Παλαιστίνιους ανάμεσά τους και παιδιά - Ένας ακόμα άνθρωπος σκοτώθηκε από ισραηλινή επίθεση στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες – «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας
Έκλεισε το μετρό 31.01.26

Αλυσιδωτό μπλακάουτ σε Ουκρανία και γειτονικές χώρες - «Βλάβη» στο δίκτυο της χώρας ανέφερε ο υπ. Ενέργειας

Το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος στην Ουκρανία έχει αποτελέσει για μήνες έναν από τους βασικούς στόχους των ρωσικών πληγμάτων - Το μπλακάουτ επηρέασε προσωρινά και το μετρό του Κιέβου

Σύνταξη
Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Τέσσερις νεκροί από έκρηξη αερίου στην Αχβάζ
Βίντεο 31.01.26 Upd: 17:31

Ιράν: Ένας νεκρός από έκρηξη στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς – Τέσσερις νεκροί από έκρηξη αερίου στην Αχβάζ

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν πως το Ισραήλ δεν ενεπλάκη στις σημερινές εκρήξεις, που σημειώθηκαν εν μέσω αύξησης των εντάσεων ανάμεσα στον Ιράν και τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μόσχα: «Πνιγμένη» στο χιόνι – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και αυτοκίνητα ακινητοποιημένα
Ιστορική χιονόπτωση 31.01.26

«Πνιγμένη» στο χιόνι η Μόσχα – Πολικές θερμοκρασίες, προβλήματα στα τρένα και ακινητοποιημένα αυτοκίνητα επί ώρες

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που δοκιμάζεται - Η περιφέρεια της Καμτσάτκα, στη Ρωσική Άπω Ανατολή έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από σφοδρή χιονοθύελλα

Σύνταξη
Έπσταϊν: «Όσα λένε οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση – Οι νέες αποκαλύψεις και οι καταγγελίες των θυμάτων
Κόσμος 31.01.26

«Όσα λέν' οι μεγιστάνες μεταξύ τους» προδίδουν κακοποίηση - Οι αποκαλύψεις των αρχείων Έπσταϊν και οι καταγγελίες των θυμάτων

Μασκ και Γκέιτς φιγουράρουν στις νέες αποκαλύψεις από τα αρχεία Έπσταϊν - Τα θύματα κακοποίησης και trafficking καταγγέλλουν ότι σκόπιμα διαρρέονται τα δικά τους στοιχεία ενώ αποκρύπτονται αποδείξεις των εγκλημάτων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κραν Μοντανά: Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια
Τραγωδία στην Ελβετία 31.01.26

«Έχουν πεθάνει πολλοί, στείλτε ασθενοφόρα» - Ηχητικά ντοκουμέντα από τις δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στο Κραν Μοντανά

Τα ντοκουμέντα, που εξασφάλισε το γαλλικό δίκτυο BFM, αποτυπώνουν τον πανικό και την απόγνωση όσων βίωσαν από κοντά την τραγωδία στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

ΑΕΚ – Κολοσσός Ρόδου 96-83: Νίκη για την «Ένωση» με έξι διψήφιους (vid)

Η ΑΕΚ είχε έξι διψήφιους σκόρερ με τον Γκρέι που είχε 15 και τους Μπάρτλεϊ - Μπράουν που είχαν από 15 να είναι οι τρεις πρώτοι κι έτσι νίκησε σχετικά εύκολα τον Κολοσσό Ρόδου στην έδρα της.

Σύνταξη
22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα
Πολιτική Γραμματεία 31.01.26

22ο Συνέδριο ΚΚΕ: Η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε ομόφωνα γενικό γραμματέα τον Δημήτρη Κουτσούμπα

Οι εργασίες του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ ολοκληρώθηκαν σήμερα, Σάββατο, με την εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της νέας Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)
Μπάσκετ 31.01.26

Ολυμπιακός – Περιστέρι Betsson 94-71: Εύκολη νίκη με σούπερ Πίτερς – Ανεβάζει στροφές ο Τζόσεφ (vid)

Με τον Άλεκ Πίτερς να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση σκοράροντας 29 πόντους και τον Κόρι Τζόσεφ να κάνει ντεμπούτο στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε του Περιστερίου με 94-71.

Σύνταξη
Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Ατρόμητος-ΟΦΗ 1-2: Ο Φούντας «χτύπησε» δυο φορές και εκτόξευσε τους Κρητικούς (vid)

Με νίκη από το Περιστέρι, με δυο γκολ του Ταξιάρχη Φούντα, πέρασε ο ΟΦΗ που ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας. Αντίθετα, η βαθμολογική θηλειά σφίγγει πάλι τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Βόλος – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – ΑΕΛ Novibet για τη 19η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Χιμένεθ: «Καλή εμφάνιση και νίκη που μας βοηθάει ψυχολογικά εν όψει και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ»

Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη επί του Παναιτωλικού με 1-0 στο Αγρίνιο και ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως η νίκη αυτή θα τονώσει την ψυχολογία των παικτών του ενόψει του επικείμενου ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σύνταξη
«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» – Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη
Η τετράμηνη δίκη 31.01.26

«Πιστεύω απολύτως ότι είναι ένοχος για κακοποίηση ανηλίκων» - Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Μάικλ Τζάκσον άλλαξε γνώμη

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη «δίκη του αιώνα» δείχνει πώς ο Βίνσεντ Εϊμέν, που είχε πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τον Μάικλ Τζάκσον, άλλαξε γνώμη σχετικά με τις κατηγορίες εναντίον του σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αμβούργο – Μπάγερν Μονάχου για την 20η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 31.01.26

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ

LIVE: Τσέλσι – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τσέλσι – Γουέστ Χαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο
ΟΗΕ 31.01.26

Υπουργείο Εξωτερικών: Χαιρετίζει το Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας περί ανανέωσης της εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο

«H Ελλάδα, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε εργώδεις προσπάθειες κατά τη διεξαγωγή των εντατικών διαβουλεύσεων για την ανανέωση της εντολής της UNFICYP, παρά τις απόπειρες αλλοίωσης του περιεχομένου του ψηφίσματος», τονίζει χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)
Ποδόσφαιρο 31.01.26

Παναιτωλικός – Άρης 0-1: Με κεφαλιά «κανονιά» του Φαμπιάνο! (vids)

Ο ανώτερος Άρης «σπατάλησε» μπόλικες ευκαιρίες απέναντι στον Παναιτωλικό των 10 παικτών (αποβολή Χότζα στο 24') προτού έρθει στο 78ο λεπτό ο Φαμπιάνο και τον «λυτρώσει» με εξαιρετική κεφαλιά (1-0).

Αλέξανδρος Κωτάκης
