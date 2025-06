Εξαγριωμένοι διαδηλωτές επιτέθηκαν με μολότοφ και άλλα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών στη Βόρεια Ιρλανδία και συγκεκριμένα στην πόλη Μπαλιμίνα, όπου για δεύτερη διαδοχική νύχτα μαίνονται ταραχές μετά τη σεξουαλική επίθεση που δέχθηκε μια έφηβη στην πόλη.

Η αστυνομία αναφέρει πως βρίσκεται αντιμέτωπη με διατάραξη της δημόσιας τάξης σε τμήμα της πόλης, η οποία απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ, καλώντας τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή, όπως ανέφερε το ΑΠΕ.

Petrol bombing the house of a random Filipino family in Ballymena because 2 Romanians are in court over sexual assault.

That’s not legitimate concerns. It’s racism, pure and simple. pic.twitter.com/5A0fdZqHZ3

— Taj Ali (@Taj_Ali1) June 10, 2025