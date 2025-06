Βόρεια Ιρλανδία: Φωτιές σε σπίτια μεταναστών και περιπολικά από ακροδεξιό όχλο

Στη Μπαλιμένα στη Βόρεια Ιρλανδία σημειώθηκαν ταραχές μετά τη συγκέντρωση πλήθους κοντά στο σημείο όπου φέρεται να έγινε σεξουαλική επίθεση στην πόλη. Νεαροί ακροδεξιοί με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας γάντια εθεάθησαν να πετούν πέτρες. Στο Clonavon Terrace, το οποίο είχε αποκλειστεί και στις δύο άκρες του από Land Rover της αστυνομίας, είχαν σπάσει παράθυρα ενός σπιτιού.

Οι βίαιες ταραχές ξεκίνησαν μετά από διαμαρτυρία σε σχέση με φερόμενη σεξουαλική επίθεση σε μια έφηβη κοπέλα από δύο 14χρονους Ρουμάνους υπηκόους. Οι διαδηλωτές, που φέρονται να ανησυχούσαν για την ασφάλεια της κοινότητας, επιτέθηκαν και έβαλαν φωτιά σε σπίτια μεταναστών, προκαλώντας σημαντικές ζημιές.

23.35 in Ballymena, Northern Ireland.

Immigrant homes set on fire with minimal disorder continuing in parts of the town.

Η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας ανέπτυξε δυνάμεις των ΜΑΤ για την αποκατάσταση της τάξης και προέτρεψε σε ηρεμία, δίνοντας έμφαση στη δημόσια ασφάλεια. Σύμφωνα με την βρετανική Express, οι δύο ανήλικοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο του Coleraine Magistrates’ Court για να επιβεβαιώσουν τα ονόματα και τις ηλικίες τους και να αρνηθούν την κατηγορία της απόπειρας βιασμού (εξαναγκασμός σε στοματικό έρωτα), μέσω ενός Ρουμάνου διερμηνέα.

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια Σου Στιν δήλωσε ότι «Προτρέπουμε όλους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να ενεργούν με υπευθυνότητα. Η βία και η αταξία θα θέσουν τους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Προτεραιότητά μας είναι να διατηρήσουμε την ασφάλεια της κοινότητας και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους να συνεργαστούν μαζί μας για να επέλθει ηρεμία στην περιοχή το συντομότερο δυνατό».

Έκαψαν σπίτια που φέρονταν να ανήκουν σε μετανάστες και έριξαν μολότοφ στην αστυνομία

Γύρω στις 10.30 μ.μ., περισσότερο από μία ώρα μετά την έναρξη των βίαιων διαδηλώσεων, τα ΜΑΤ κατέβηκαν στο κέντρο της πόλης σε μια προσπάθεια να καταπνίξουν τις ταραχές.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλο αριθμό ανθρώπων με μάσκες στα πρόσωπά τους να στέκονται μπροστά από καμένες ιδιοκτησίες, μερικές από τις οποίες έχουν σπασμένα παράθυρα. Η Πυροσβεστική και Διασωστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας εθεάθη να αντιμετωπίζει δύο πυρκαγιές σε ακίνητα στην Clonavon Terrace, όπου οι ομάδες είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα, γύρω στις 11.15μμ.

Παραπλανητικές αναρτήσεις στο X «έβαλαν φωτιά» στην Ιρλανδία

Ακροδεξιοί influencer όπως ο Τόμι Ρόμπινσον (ο οποίος έχει καταδικαστεί για ψευδείς αναφορές σε σχέση με στοχοποίηση μεταναστών) ανέφεραν πως οι πυρκαγιές μπήκαν σε σπίτια των δραστών. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για κάτι τέτοιο.

