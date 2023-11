Ιρλανδία: Βίαια επεισόδια στο Δουβλίνο μετά την επίθεση με μαχαίρι έξω από το σχολείο – Πυρπόλησαν περιπολικά

Βίαιες διαδηλώσεις και επεισόδια ξέσπασαν στο κέντρο του Δουβλίνου της μετά από την επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο κατά την οποία τραυματίστηκαν τρία παιδιά και μία γυναίκα.

Όπως αναφέρει ο Guardian ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων συγκεντρώθηκε κοντά στο σημείο της επίθεσης, φώναζε συνθήματα κατά των μεταναστών άναψε φωτιές και πυρπόλησε τουλάχιστον ένα περιπολικό, ενώ επιτέθηκε και σε αρκετούς αστυνομικούς το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Στη συνοικία αυτήν, όπου ζει μεγάλος αριθμός μεταναστών, συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες διαδηλωτές που κρατούσαν ιρλανδικές σημαίες και πλακάτ με το σύνθημα «Οι ζωές των Ιρλανδών μετρούν».

Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα ηλικίας 50 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται τραυματισμούς και φέρεται πως αυτοτραυματίστηκε μετά την επίθεση, δήλωσε ότι δεν αναζητά άλλους υπόπτους. Οι Αρχές δεν γνωστοποίησαν την ταυτότητα του άνδρα, αλλά ομάδες κατά των μεταναστών δήλωσαν ότι ήταν αλλοδαπός και συγκεντρώθηκαν κοντά στον τόπο της επίθεσης στην πλατεία Πάρνελ, στο βόρειο τμήμα της ιρλανδικής πρωτεύουσας.

Ένα αυτοκίνητο της αστυνομίας και ένα τραμ πυρπολήθηκαν και ορισμένοι διαδηλωτές ενεπλάκησαν σε συμπλοκές με την αστυνομία, ενώ άλλοι πέταξαν μπουκάλια στους αστυνομικούς. Ο αρχηγός της αστυνομίας, Ντρου Χάρις ζήτησε «ψύχραιμα κεφάλια» και προειδοποίησε κατά της παραπληροφόρησης, καθώς καταδίκασε τις «επαίσχυντες σκηνές» στο Δουβλίνο.

Περιέγραψε την ομάδα ως μία «τρελή φατρία χούλιγκαν που καθοδηγείται από την ακροδεξιά ιδεολογία» και η οποία βρισκόταν πίσω από τις ταραχές και ότι ορισμένα οχήματα της αστυνομίας είχαν υποστεί ζημιές.

Τμήματα του πλήθους συγκρούστηκαν με την αστυνομία, τραυματίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετούς αστυνομικούς. Οι Αρχές ανέστειλαν τα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ σε τμήματα του Δουβλίνου και κάλεσαν σε ηρεμία.

Δραματικές είναι οι εικόνες από την O’Connell Street, όπου τα πράγματα έχουν γίνει ιδιαίτερα άσχημα, καθώς υπάρχουν υλικές ζημιές σε αρκετά οχήματα. Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ των Irish Times, «ένα λεωφορείο και ένα αυτοκίνητο φλέγονται στο τέλος της O’Connell Street, καθώς η κυκλοφορία έχει σταματήσει. Μεγάλο πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στους πρόποδες του μνημείου O’Connell, ενώ έχουν ανάψει φωτοβολίδες».

Today there was tragedy which involved the stabbing of children in Dublin City, sick and inexcusable.

That doesn’t excuse the scenes coming out of Dublin tonight. Absolute feral animals who don’t give a single fuck about the victims. Just looking for any excuse to loot and burn pic.twitter.com/bJ89wtmMvu

— Jamie (@jenties87) November 23, 2023