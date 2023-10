Γαλλία: Έφηβος με μαχαίρι έξω από συναγωγή στο Στρασβούργο

Έφηβος τσετσενικής καταγωγής συνελήφθη σήμερα με μαχαίρι μήκους 12 εκατοστών έξω από τη συναγωγή στο Στρασβούργο, στη Γαλλία.

Ο νεαρός που είχε κρυμμένο το μαχαίρι στο μανίκι του δήλωσε άγνοια για το γεγονός ότι βρισκόταν έξω από εβραϊκή συναγωγή, ενώ για το μαχαίρι είπε πως ήταν τυχαίο ότι το είχε μαζί του.

Όπως μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, οι αρχές της Γαλλίας εντόπισαν τον έφηβο έξω από τη Συναγωγή να «λιμάρει» τη λεπίδα του μαχαιριού στα κάγκελα της συναγωγής προτού το κρύψει στο μανίκι του.

