Απίστευτο: Οι Νάγκετς έκαναν ζέσταμα με… παντόφλες (vid)

Ένα εξαιρετικά περίεργο σκηνικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα στο Λος Άντζελες πριν από το παιχνίδι των Λέικερς απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι παίκτες της ομάδας του Ντένβερ πραγματοποίησαν το ζέσταμά τους για το Game 4 της σειράς με τους Λέικερς με παντόφλες, αφού τα παπούτσια τους είχαν χαθεί και οι ιθύνοντες των Νάγκετς περίμεναν για να κάνουν την εμφάνισή τους καινούρια ζευγάρια στην Crypto Arena.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι παίκτες του Μάικ Μαλόουν να ξεκινήσουν το ζέσταμά τους με τις παντόφλες, μέχρι να καταφθάσουν στο γήπεδο τα παπούτσια και να καταφέρουν να αλλάξουν.

Πάλι καλά που αυτό έγινε εγκαίρως και πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, γιατί φαντάζεστε να έπαιζαν με τις παντόφλες;

Some Nuggets players were forced to warm up in slides as the team bus carrying the player’s shoes was delayed getting to the arena 👀

[via @HarrisonWind ]

pic.twitter.com/7gj4QV32uQ

— BASKETBALL ON 𝕏 (@BasketballOnX) April 28, 2024