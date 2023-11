Γαλλία: Επιτέθηκαν με μαχαίρι σε Εβραία στη Λυών – Ζωγράφισαν σβάστικα στην πόρτα της

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα που μαχαίρωσε και τραυμάτισε μια Εβραία μέσα στο σπίτι της στη γαλλική πόλη Λυών το Σάββατο.

Μάλιστα η αστυνομία ερευνά αν πρόκειται για ένα αντισημιτικό έγκλημα μίσους καθώς μία σβάστικα βρέθηκε ζωγραφισμένη στην είσοδο του σπιτιού της 30χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, τα γεγονότα έλαβαν χώρα το μεσημέρι.

Alert: Authorities in Lyon, France are looking for a suspect after a 30- year old Jewish woman was stabbed in her home. The perpetrator left this Swastika on the door.https://t.co/VgiCXIMbpb pic.twitter.com/nbuwEjKFeQ

— AG (@AGHamilton29) November 4, 2023