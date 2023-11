Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι στο κέντρο του Δουβλίνου – Τουλάχιστον τρία παιδιά τραυματιστήκαν

Συναγερμός σήμανε στην Ιρλανδία εξαιτίας μίας επίθεσης με μαχαίρι που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τριών παιδιών, στο κέντρο του Δουβλίνου.

Η ιρλανδική αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι αστυνομικοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο ενός σοβαρού περιστατικού στην πλατεία Πάρνελ της πρωτεύουσας και άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.

Sources report Gardia Police are looking for an IMMIGRANT pic.twitter.com/MJKpE94bOX

Σύμφωνα με την αστυνομία πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία μικρά παιδιά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στις 13:30 το μεσημέρι της Πέμπτης.

The scene on Parnell Square East in Dublin, where a number of people – including children – have been injured in a serious incident.

Full story on this developing story below: pic.twitter.com/U123pIxkM6

