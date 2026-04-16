Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα
Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του Πάπα Λέοντα στο Σικάγο, λίγο μετά την αντιπαράθεσή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.
Η αστυνομία στο Σικάγο διερευνά μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ, αδελφού του πάπα Λέοντα, αν και από την αρχική έρευνα στο κτίριο δεν βρέθηκαν εκρηκτικά, ούτε άλλες επικίνδυνες ύλες.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τις αστυνομικές αρχές, αναφέρθηκε μια απειλή για βόμβα στο σπίτι του Τζον Πρέβοστ στο Νιου Λένοξ του Ιλινόι, το βράδυ της Τετάρτης.
Η απειλή για τοποθέτηση βόμβας έγινε αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον πάπα Λέοντα επειδή τον επέκρινε για τον πόλεμο στο Ιράν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας κατάγεται από το Σικάγο.
Η αστυνομία του Νιου Λένοξ, αφού έλαβε την πληροφορία για βόμβα σε μια ιδιωτική κατοικία εκκένωσε τα γειτονικά σπίτια και ερεύνησε την περιοχή. Οι αστυνομικοί «έπειτα από διεξοδική έρευνα, συμπέραναν ότι η απειλή ήταν αβάσιμη και δεν βρέθηκαν εκρηκτικοί μηχανισμοί ή επικίνδυνα υλικά», ανέφερε.
Η έρευνα ωστόσο συνεχίζεται για να βρεθεί η «πηγή» της λανθασμένης πληροφορίας.
Σε μια ασυνήθιστη κριτική του, ο πάπας, από το Καμερούν όπου πραγματοποιεί περιοδεία, κατήγγειλε τους ηγέτες που δαπανούν δισεκατομμύρια σε πολέμους και είπε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννους».
Αν και χαρακτήρισε υπερβολικά φιλελεύθερο και «αδύναμο απέναντι στο έγκλημα» τον πάπα, ο Τραμπ από την πλευρά του επαίνεσε τον αδελφό του, τον Λούις, που ζει στη Φλόριντα και στηρίζει το κίνημα MAGA. Ο Τζον Πρέβοστ είναι ένας άλλος από τους μεγαλύτερους αδελφούς του πάπα.
- Απειλή για βόμβα στο σπίτι του αδελφού του πάπα Λέοντα
