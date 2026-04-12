«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος», ειπε ο Πάπας Λέων
Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος, είπε ο Πάπας Λέων για όσους χρησιμοποιούν τις θρησκείες για να δικαιολογήσουν τον πόλεμο
«Στο Βασίλειο του Κυρίου δεν υπάρχει ούτε σπαθί, ούτε ντρόουν, ούτε εκδίκηση, ούτε άδικο κέρδος», υπογράμμισε ο πάπας Λέων ο ΙΔ ‘, κατά την διάρκεια ολονυκτίας προσευχής για την ειρήνη, στον καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, όπως μετέφερε το ΑΠΕ.
«Υπάρχει ένα όριο στο παραλήρημα παντοδυναμίας το οποίο, γύρω μας, γίνεται όλο και πιο επιθετικό. Σύρεται στις αναφορές θανάτου ακόμη και το άγιο όνομα του Θεού, αλλά όποιος προσεύχεται δεν σκοτώνει και δεν απειλεί με θάνατο», πρόσθεσε ο ποντίφικας.
Φτάνει με τον πόλεμο είπε ο Πάπας Λέων στο κήρυγμά του
Ο πάπας Λέων υπογράμμισε οτι «έχει υποταχθεί στον θάνατο όποιος έχει γυρίσει την πλάτη στον Θεό, για να μετατρέψει τον εαυτό του και την εξουσία του σε βουβό, τυφλό και κωφό είδωλο».
«Φτάνει με την προσωπική ειδωλολατρία και την ειδωλολατρία του χρήματος! Φτάνει με την επίδειξη ισχύος! Φτάνει με τον πόλεμο!», κατέληξε ο πάπας.
