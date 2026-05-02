Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν

Ιρανοί αξιωματούχοι του ποδοσφαίρου θα συναντηθούν τις επόμενες μέρες με τη FIFA στην έδρα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στη Ζυρίχη, προκειμένου να συζητήσουν για τη συμμετοχή της εθνική τους ομάδας στο προσεχές (11/6-19/7) Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής.

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ιράν, Μεχντί Τατζ (σ.σ. στην κεντρική φωτο), δήλωσε μετά την επιστροφή του από το Βανκούβερ του Καναδά, όπου τελικά δεν παρευρέθηκε στο συνέδριο της FIFA, πως «έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε». Προκειμένου λοιπόν να διευθετηθούν όλα τα θέματα που αργά ή γρήγορα θα πρέπει να συζητηθούν ανάμεσα στις ομοσπονδίες αλλά τελικά και στους αξιωματούχους των δύο κυβερνήσεων (σ.σ. Ιράν – ΗΠΑ), όπως αναφέρει το Associated Press, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, κάλεσε την ιρανική αντιπροσωπεία στη Ζυρίχη πριν από τις 20 Μαΐου.

Μια προθεσμία που δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για ένα deadline τριών εβδομάδων πριν η Εθνική Ιράν είναι προγραμματισμένο να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εγκατασταθεί στο προπονητικό κέντρο που θα είναι η βάση της για τη διοργάνωση στην πόλη Τουσόν της Αριζόνα. Εκεί θα πρέπει να προετοιμαστεί για τους τρεις τουλάχιστον αγώνες που θα δώσει στο πλαίσιο του 7ου ομίλου, κόντρα σε Νέα Ζηλανδία και Βελγίου στις 15 και 21 Ιουνίου στην Καλιφόρνια και απέναντι στην Αίγυπτο στις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ. Αν μάλιστα προκριθεί από το γκρουπ, το Ιράν ενδέχεται να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ στη φάση των «32», στο Τέξας.

Σημειώνεται πάντως πως την περασμένη Πέμπτη (30/4), ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, άνοιξε την ομιλία του στο συνέδριο της FIFA, όπου το Ιράν αποτέλεσε τη μοναδική απουσία μεταξύ των 211 ομοσπονδιών-μελών της, επιμένοντας για άλλη μια φορά ότι «θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως έχει προγραμματιστεί». Αργότερα, στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε πως «…αν το είπε ο Τζιάνι, είμαι εντάξει».

Τα προβλήματα και η… ανεπίσημη απέλαση των Ιρανών από τον Καναδά

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου του Ιράν, Μεχντί Τατζ και δύο άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την προσγείωση στο Τορόντο, καθ’ οδόν προς το Βανκούβερ όπου αναμενόταν να παραστούν στο συνέδριο της FIFA.

Ο Τατζ, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος της ασιατικής συνομοσπονδίας ποδοσφαίρου, περιέγραψε λεπτομερώς τα προβλήματα με τις καναδικές αρχές, αν και είπε ότι δεν απελάθηκε: «Στον Καναδά μας ρώτησαν: “Είστε μέλη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης;” Τους είπαμε: “Στο Ιράν, 90 εκατομμύρια από εμάς είμαστε IRGC» (σ.σ. Islamic Revolutionary Guard Corps ).

Αφού κρατήθηκαν για δύο ώρες στο αεροδρόμιο του Τορόντο, οι Ιρανοί ενημερώθηκαν ότι μπορούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, με τον Τατζ να αναφέρει στα ΜΜΕ της πατρίδας του: «Υπήρξε μια συζήτηση και μας είπαν: “Εξαρτάται από εσάς” και στη συνέχεια αποφασίσαμε ως ομάδα να επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη», αποκάλυψε ο Μεχντί Τατζ και πρόσθεσε: «Δεν απελαθήκαμε επίσημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να χαρακτηρίζεται ως απέλαση στον φάκελό μας, αλλά στην πράξη, έτσι ήταν».

Να σημειωθεί ότι ο Μεχντί Τατζ είχε έγκυρη βίζα για να εισέλθει στον Καναδά, αφού πρώτα οι ΗΠΑ του είχαν απαγορεύσει να παραστεί στην κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου στην Ουάσινγκτον.