Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»
Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, στους επιβάτες τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το συγκινητικό αντίο ενός πιλότου μετά από 45 χρόνια πορείας στους αιθέρες.
Πιλότος της Aegean μετά από 45 χρόνια εργασίας έκανε πριν από λίγες ημέρες την τελευταία του προσγείωση σε πτήση από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής
«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επιβάτες. Σας αποκαλώ αγαπητούς γιατί βρεθήκατε μαζί μου σε αυτή την τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια, αυτή ήταν η τελευταία μου και την μοιραστήκαμε μαζί. Ήσασταν πάντοτε το πιο ουσιαστικό κομμάτι κάθε πτήσης — άνθρωποι που μπορεί να μη με γνωρίζετε, αλλά μου δείχνετε εμπιστοσύνη σε κάτι τόσο σημαντικό», ανέφερε ο πιλότος μέσω του μικροφώνου του αεροσκάφους.
Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος ακούγεται να δηλώνει: «Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλεια στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».
Με συγκίνηση ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του λέγοντας: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής. Ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου».
Δείτε το βίντεο
- Ο Φλορεντίνο παίρνει πάνω του τον Μουρίνιο
- Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν την υπόθεση της εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας 30 χρόνια μετά
- Papastavrou: Greece Ranks 3rd Globally in Solar Power Generation
- Ο Τραμπ λέει όχι σε «πρόωρο τέλος του πολέμου» – Έξι στους δέκα Αμερικανούς θεωρούν λάθος την επέμβαση στο Ιράν
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (2/5): Πού θα δείτε τα play outs της Super League και την δράση στην Ευρώπη
- Είσαι down; Οι προπονήσεις που σου ανεβάζουν τη διάθεση
- Αρκάς: Η καλημέρα του Σαββάτου
