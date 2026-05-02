Το συγκινητικό αντίο πιλότου στην τελευταία του προσγείωση – «Δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής»

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το συγκινητικό αντίο ενός πιλότου μετά από 45 χρόνια πορείας στους αιθέρες.

Πιλότος της Aegean μετά από 45 χρόνια εργασίας έκανε πριν από λίγες ημέρες την τελευταία του προσγείωση σε πτήση από Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Από τα μεγάφωνα του αεροσκάφους θέλησε να πει το δικό του ευχαριστώ, τονίζοντας ότι δεν θα αλλάξει επάγγελμα, αλλά τρόπο ζωής

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί επιβάτες. Σας αποκαλώ αγαπητούς γιατί βρεθήκατε μαζί μου σε αυτή την τελευταία προσγείωση. Μετά από 45 χρόνια, αυτή ήταν η τελευταία μου και την μοιραστήκαμε μαζί. Ήσασταν πάντοτε το πιο ουσιαστικό κομμάτι κάθε πτήσης — άνθρωποι που μπορεί να μη με γνωρίζετε, αλλά μου δείχνετε εμπιστοσύνη σε κάτι τόσο σημαντικό», ανέφερε ο πιλότος μέσω του μικροφώνου του αεροσκάφους.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, ο πιλότος ακούγεται να δηλώνει: «Είχα την τύχη να πετάξω με τα φτερά της Πολεμικής Αεροπορίας και 30 χρόνια με μια εταιρεία που ισάξια στέκεται δίπλα στους καλύτερους. Είμαι σίγουρος ότι οι συνάδελφοί μου θα συνεχίσουν να σας μεταφέρουν με ασφάλεια στους αγαπημένους προορισμούς και τους ανθρώπους που σας περιμένουν».

Με συγκίνηση ολοκλήρωσε τον αποχαιρετισμό του λέγοντας: «Σήμερα δεν αλλάζω επάγγελμα αλλά τρόπο ζωής. Ήσασταν μέρος αυτής, ήταν τιμή μου».

