«Ούτε τα πουλάκια τ’ ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»: Κρητικός πιλότος… δίνει ρέστα με ατάκες εν πτήσει
Στο βίντεο, ο Κρητικός πιλότος ακούγεται να λέει από τα μεγάφωνα: «Μην ανησυχείτε καθόλου, πετάω 34 χρόνια. Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερα στη ζωή μου. Είστε σε καλά χέρια».
Η πτήση με πιλότο τον Κρητικό Μανώλη Φουντουλάκη της αεροπορικής εταιρείας Sky Express, είναι μοναδικοί εμπειρία όπως αναφέρουν οι χρήστες του tik tok.
Κατά την διάρκεια της πτήσης ο πιλότος με τις μοναδικές του ατάκες κάνει τους επιβάτες να γελάσουν και να νοιώσουν άνετα, ενώ τον καταχειροκροτούν.
Μάλιστα βίντεο που ανέβηκε πρόσφατα στην πλατφόρμα του tik tok ξεπέρασε ήδη τις 800.000 προβολές.
Και συνεχίζει: «Είδατε τι άνεμο προσγειωθήκαμε και πώς σας προσγείωσα, για σεμινάρια αεροπορικά. Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι».
Απολαύστε το βίντεο:
@georgia.apo Αν ήμουν πουλί θα είχα πετάξει λιγότερο🦅✈@SKYexpress #πιλότος #skyexpress #greekpilot #greektiktok #fyp ♬ champagne – G Sounds
Πηγή: patris.gr
