newspaper
Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:29
Φωτιά στη Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
04.09.2025 | 14:12
Φωτιά στη Λέσβο – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες
Κόσμος 04 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:46

Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες

Πιλότος εντοπίστηκε να πίνει αλκοόλ την προηγούμενη μέρα από την πτήση του, με αποτέλεσμα να υπάρξει καθυστέρηση 18 ωρών

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Spotlight

Πτήσεις της Japan Airlines από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία καθυστέρησαν έως και 18 ώρες, αφού ένας πιλότος βρέθηκε να πίνει αλκοόλ την ημέρα πριν από την πτήση του.

Η πολύωρη καθυστέρηση μετά τις τρεις μπύρες που ήπιε ο πιλότος

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Business Insider την Πέμπτη ότι ο πιλότος είχε προγραμματιστεί να πετάξει με την πτήση JL793 από τη Χονολουλού προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Chubu Centrair στις 28 Αυγούστου. Η Japan Airlines ενημέρωσε ότι ο πιλότος παραδέχτηκε ότι είχε πιει τρία κουτάκια μπύρας πριν από την απογείωση της πτήσης.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο κυβερνήτης είχε καταναλώσει το αλκοόλ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την προηγούμενη ημέρα της αναχώρησης και κρίθηκε ακατάλληλος να πετάξει. Βρέθηκε αντικαταστάτης πιλότος για την πτήση.

Η πτήση και δύο επόμενες πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο καθυστέρησαν περίπου 18 ώρες λόγω του περιστατικού, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

«Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κυβερνήτης είχε καταναλώσει αλκοόλ σε χώρους διαμονής πολλές φορές στο παρελθόν», ανέφερε η δήλωση. Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πιλότος είχε αλλάξει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του ανιχνευτή αλκοόλ για να αποκρύψει τα αποτελέσματα σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Το Kyodo News ανέφερε ότι περίπου 630 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ιαπωνικών μεταφορών και της αεροπορίας επισκέφθηκαν την έδρα της Japan Airlines στο Τόκιο την Τετάρτη και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που προκλήθηκαν», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bloomberg.

Η δήλωση πρόσθετε: «Δεσμευόμαστε να εργαστούμε ως εταιρεία για να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη του περιστατικού».

Αντίστοιχα περιστατικά

Αυτή είναι τουλάχιστον η τέταρτη περίπτωση πιλότου της Japan Airlines που συλλαμβάνεται να πίνει πριν από πτήση, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μια πτήση από το Ντάλας προς το Τόκιο ακυρώθηκε μετά από την μέθη του κυβερνήτη σε μπαρ ξενοδοχείου και στο δωμάτιό του. Η Mainichi ανέφερε τότε ότι ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου είχε καλέσει την τοπική αστυνομία, αναφέροντας την ανάρμοστη συμπεριφορά του πιλότου.

Τον Φεβρουάριο, δύο πιλότοι της Japan Airlines τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για κατανάλωση αλκοόλ πριν από την πτήση τους τον Δεκέμβριο από το Μελβούρνη προς το Τόκιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

Δεν είναι μόνο οι πιλότοι της Japan Airlines που έχουν βρεθεί να πίνουν πριν από τις πτήσεις.

Τον Μάρτιο του 2024, ένας πιλότος της Delta Air Lines φυλακίστηκε μετά από την ανακάλυψη ότι είχε υπερβεί το νόμιμο όριο αλκοόλ σε πτήση από το Εδιμβούργο προς τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Ο πιλότος συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αποσκευών στο Εδιμβούργο με δύο μπουκάλια Jägermeister, εκ των οποίων το ένα ήταν μισοάδειο.

Τον Ιανουάριο, ένας πιλότος της Southwest Airlines που επρόκειτο να πετάξει από τη Σαβάνα της Γεωργίας στο Σικάγο κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο πιλότος απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο και η πτήση προσγειώθηκε στον προορισμό της πέντε ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

Γερμανία: Ξαναγράφει το δημοσιονομικό της δόγμα – Τι κερδίζει η υπόλοιπη Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Νέα δεδομένα: Ο ρόλος του καφέ στη μείωση της θνησιμότητας

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

Υδρογονάνθρακες: Παιχνίδι για δύο (;) η Κρήτη και η Πελοπόννησος

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Λισαβόνα: Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ – Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση
Στους 17 οι νεκροί 04.09.25

Ηλικίας 140 ετών το ιστορικό τελεφερίκ - Πώς συνέβη η τραγωδία και το μυστήριο με τη συντήρηση

Η Λισαβόνα θρηνεί μετά τον θάνατο τουλάχιστον 17 ανθρώπων όταν ένα βαγόνι τελεφερίκ εκτροχιάστηκε και έπεσε στο δρόμο - Η γραμμή του τελεφερίκ Γκλόρια άνοιξε το 1885.

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ
Κόσμος 04.09.25

Έφεση Τραμπ στο Ανώτατο Δικαστήριο για τους δασμούς – Πώς ο εμπορικός πόλεμος «τραυματίζει» τις ΗΠΑ

Έφεση έκανε το βράδυ της Τετάρτης στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόφαση που έκρινε παράνομη την εφαρμογή εκτεταμένων δασμών σε παγκόσμιο επίπεδο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Αυστραλία: Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό – «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»
Στην Αυστραλία 04.09.25

Παππούς πήρε λάθος παιδί από βρεφονηπιακό σταθμό - «Τα παιδιά κοιμούνταν και ήταν σκοτεινά»

«Δεν μπορώ να εξηγήσω το συναίσθημα» λέει η μητέρα του ενός έτους αγοριού που δεν το βρήκε στον βρεφονηπιακό σταθμό του Σίδνεϊ στην Αυστραλία όταν πήγε να το παραλάβει

Σύνταξη
Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»
Κόσμος 04.09.25

Η κλιματική κρίση τροφοδοτεί καιρικές συνθήκες που προκαλούν ανεξέλεγκτες πυρκαγιές – «Σοκαριστική η έκτασή τους»

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που ευθύνονται για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ευρώπη, φαίνεται ότι έχουν «πίσω» τους την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ
Κόσμος 04.09.25

Στα όρια του το Κογκρέσο των ΗΠΑ λόγω των αρχείων Έπσταϊν – «Απάτη» αποκάλεσε το ζήτημα ο Τραμπ

Συνεχίζεται με δριμύτητα η προσπάθεια θυμάτων του Έπσταϊν, αλλά και πολιτικών, να προχωρήσει η δημοσιοποίηση περισσότερων στοιχείων για την υπόθεση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Υόρκη: Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή – «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»
Στη Νέα Υόρκη 04.09.25

Βίντεο με τη βίαιη σύλληψη 18χρονου με ποδήλατο προκαλεί οργή - «Τρεις αστυνομικοί για ένα παιδί»

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η βίαιη σύλληψη 18χρονου που οδηγούσε Citi Bike στη Νέα Υόρκη, και καταγράφηκε σε βίντεο - Τρεις αστυνομικοί τον έριξαν στο έδαφος, τον έσερναν και του έκαναν λαβές

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»
Euroleague 04.09.25

Φουρνιέ: «Αν κρατούσα όλα τα δώρα από την οικογένεια του Ολυμπιακού, θα άνοιγα το καλύτερο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα»

Η απίθανη ανάρτηση του Εβάν Φουρνιέ με ελιές καλαμών στο Twitter και «ευχαριστώ» στους φίλους του Ολυμπιακού για τα δώρα που του έχουν κάνει.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε
Art 04.09.25

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από τον πίνακα του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί – Ποιος τον έκρυβε

Από 40 κύματα πέρασε ο πίνακας του Φρα Γκαλγκάριο, καθώς κλάπηκε από τους Ναζί, βρέθηκε μετά από 80 χρόνια, εξαφανίστηκε ξανά και λίγες μέρες αργότερα, μετά από έρευνες της αστυνομίας, παραδόθηκε στις αρχές

Σύνταξη
Ήπειρος: Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι – Εξαφανίστηκε όταν εκείνος απομακρύνθηκε για να βγάλει φωτογραφίες
Έρευνα σε εξέλιξη 04.09.25

Τουρίστρια αγνοείται στο Ζαγόρι - Ο σύζυγός της πήγε να βγάλει φωτογραφίες και όταν γύρισε δεν την βρήκε

Το ζευγάρι από την Ολλανδία βρισκόταν στη θέση «Μπελόη» στο Ζαγόρι - Ο άνδρας είχε απομακρυνθεί, όπως ισχυρίστηκε, και όταν επέστρεψε και δεν την βρήκε, την αναζήτησε και μετά κάλεσε το 112

Σύνταξη
Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ
Culture Live 04.09.25

Ο Στίβεν Κινγκ «ξαναγράφει» την ιστορία των Χάνσελ και Γκρέτελ με εικόνες του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Μια σκοτεινή, ανατρεπτική εκδοχή του κλασικού παραμυθιού των αδελφών Γκριμ φέρνει ο Στίβεν Κινγκ, συνδυάζοντας τη δική του αφήγηση με τις αδημοσίευτες εικονογραφήσεις του θρυλικού Μόρις Σεντάκ

Σύνταξη
Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι
Ελλάδα 04.09.25

Νέα αποκάλυψη in: Οι συσκευές που «εξερράγησαν» στα Τέμπη βρίσκονται… άθικτες στο Κουλούρι

Νέα πλήγματα κι ερωτηματικά για τα πορίσματα και τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για την σιδηροδρομική τραγωδία. Βρέθηκαν την …τελευταία στιγμή, προϊόντα καύσης σε ηλεκτράμαξες που είχαν εκδώσει πόρισμα ότι «δεν είχε καεί».

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν
Ποδόσφαιρο 04.09.25

«Κόντρες με όλους και ψυχρή ατμόσφαιρα»: Γι αυτό απολύθηκε ο Τεν Χαγκ από τη Λεβερκούζεν

Τους λόγους για τους οποίου η Λεβερκούζεν αποφάσισε να διώξει τον Έρικ τεν Χαγκ από τον πάγκο της πριν καλά καλά αρχίσει η σεζόν, αποκάλυψε σε ρεπορτάζ της η Bild.

Σύνταξη
Μονή Σινά: Τη διαδικασία διαδοχής του δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Η ανακοίνωσή του
«Απαιτείται ενότητα» 04.09.25

Τη διαδικασία διαδοχής του στη Μονή Σινά δρομολογεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Η ανακοίνωσή του

Οι λεπτομέρειες θα ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών και θα υλοποιηθούν με τη βοήθεια των αιγυπτιακών αρχών, της ελληνικής κυβέρνησης και της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναφέρει ο Δαμιανός

Σύνταξη
Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση
Culture Live 04.09.25

Φάληρο: Εντυπωσιακό εύρημα από την εκτέλεση των «Δεσμωτών» γίνεται μόνιμη έκθεση

Το σημαντικό εύρημα των Δεσμωτών του Φαλήρου αφορά στην ομαδική ταφή ανθρώπινων σκελετών η οποία εντοπίστηκε, τον Μάρτιο του 2016, στο πλαίσιο κατασκευής του έργου ανέγερσης του ΚΠΙΣΝ.

Σύνταξη
Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;
Κόσμος 04.09.25

Λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως σανίδα σωτηρίας για κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά;

Πολλές φορές τα παιδιά βρίσκουν κατανόηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και δεν δύνανται να αναφέρουν στον «έξω» κόσμο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας
Σε εξέλιξη 04.09.25

Χωρισμένη η Συμμαχία των προθύμων για την Ουκρανία – Τρεις «γραμμές» για τις εγγυήσεις ασφάλειας

Oι ηγέτες συναντώνται για να «ολοκληρώσουν τις ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία» είπε ο Μακρόν - Νωρίς το απόγευμα οι ηγέτες θα μιλήσουν τηλεφωνικά με τον Τραμπ

Σύνταξη
Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!
Ποδόσφαιρο 04.09.25

Ο κατηγορούμενος της επίθεσης στην παρέλαση τίτλου της Λίβερπουλ αρνείται ότι έπεσε με το αυτοκίνητο στο πλήθος!

Ο Πολ Ντόιλ, κατηγορούμενος της επίθεσης με το αυτοκίνητο στην παρέλαση τίτλου εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Λίβερπουλ και δήλωσε αθώος για τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Πατήσια: Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της
Στα Πατήσια 04.09.25

«Δεν ισχύει τίποτα από όσα λέγονται» - Τι λέει στο in η θεία της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή με το νεογνό της

Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή έχοντας μόλις γεννήσει μέσα στο διαμέρισμά της στα Πατήσια μπροστά στα ανήλικα παιδιά της

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο