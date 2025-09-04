Πιλότος τα «έτσουξε» και καθυστέρησε πτήσεις για… 18 ώρες

Πτήσεις της Japan Airlines από τη Χαβάη προς την Ιαπωνία καθυστέρησαν έως και 18 ώρες, αφού ένας πιλότος βρέθηκε να πίνει αλκοόλ την ημέρα πριν από την πτήση του.

Η πολύωρη καθυστέρηση μετά τις τρεις μπύρες που ήπιε ο πιλότος

Η αεροπορική εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Business Insider την Πέμπτη ότι ο πιλότος είχε προγραμματιστεί να πετάξει με την πτήση JL793 από τη Χονολουλού προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Chubu Centrair στις 28 Αυγούστου. Η Japan Airlines ενημέρωσε ότι ο πιλότος παραδέχτηκε ότι είχε πιει τρία κουτάκια μπύρας πριν από την απογείωση της πτήσης.

Η αεροπορική εταιρεία ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο κυβερνήτης είχε καταναλώσει το αλκοόλ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου την προηγούμενη ημέρα της αναχώρησης και κρίθηκε ακατάλληλος να πετάξει. Βρέθηκε αντικαταστάτης πιλότος για την πτήση.

Η πτήση και δύο επόμενες πτήσεις με προορισμό το αεροδρόμιο Haneda στο Τόκιο καθυστέρησαν περίπου 18 ώρες λόγω του περιστατικού, ανέφερε η αεροπορική εταιρεία.

«Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο κυβερνήτης είχε καταναλώσει αλκοόλ σε χώρους διαμονής πολλές φορές στο παρελθόν», ανέφερε η δήλωση. Η αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε ότι ο πιλότος είχε αλλάξει τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας του ανιχνευτή αλκοόλ για να αποκρύψει τα αποτελέσματα σε προηγούμενες περιπτώσεις.

Το Kyodo News ανέφερε ότι περίπου 630 επιβάτες επηρεάστηκαν από τις καθυστερήσεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων ανέφερε ότι αξιωματούχοι των ιαπωνικών μεταφορών και της αεροπορίας επισκέφθηκαν την έδρα της Japan Airlines στο Τόκιο την Τετάρτη και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη από τους πελάτες μας και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για την ταλαιπωρία και τα προβλήματα που προκλήθηκαν», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Bloomberg.

Η δήλωση πρόσθετε: «Δεσμευόμαστε να εργαστούμε ως εταιρεία για να διασφαλίσουμε την πλήρη εφαρμογή μέτρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη του περιστατικού».

Αντίστοιχα περιστατικά

Αυτή είναι τουλάχιστον η τέταρτη περίπτωση πιλότου της Japan Airlines που συλλαμβάνεται να πίνει πριν από πτήση, προκαλώντας καθυστερήσεις.

Τον Απρίλιο του περασμένου έτους, μια πτήση από το Ντάλας προς το Τόκιο ακυρώθηκε μετά από την μέθη του κυβερνήτη σε μπαρ ξενοδοχείου και στο δωμάτιό του. Η Mainichi ανέφερε τότε ότι ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου είχε καλέσει την τοπική αστυνομία, αναφέροντας την ανάρμοστη συμπεριφορά του πιλότου.

Τον Φεβρουάριο, δύο πιλότοι της Japan Airlines τέθηκαν σε διαθεσιμότητα για κατανάλωση αλκοόλ πριν από την πτήση τους τον Δεκέμβριο από το Μελβούρνη προς το Τόκιο, σύμφωνα με δημοσίευμα του AFP.

Δεν είναι μόνο οι πιλότοι της Japan Airlines που έχουν βρεθεί να πίνουν πριν από τις πτήσεις.

Τον Μάρτιο του 2024, ένας πιλότος της Delta Air Lines φυλακίστηκε μετά από την ανακάλυψη ότι είχε υπερβεί το νόμιμο όριο αλκοόλ σε πτήση από το Εδιμβούργο προς τη Νέα Υόρκη τον Ιούνιο του 2023, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian. Ο πιλότος συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αποσκευών στο Εδιμβούργο με δύο μπουκάλια Jägermeister, εκ των οποίων το ένα ήταν μισοάδειο.

Τον Ιανουάριο, ένας πιλότος της Southwest Airlines που επρόκειτο να πετάξει από τη Σαβάνα της Γεωργίας στο Σικάγο κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο πιλότος απομακρύνθηκε από το πιλοτήριο και η πτήση προσγειώθηκε στον προορισμό της πέντε ώρες μετά την προγραμματισμένη ώρα.