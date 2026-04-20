Βίκυ Καγιά: Διαζύγιο με τον Ηλία Κράσσα; Τι απαντά η ίδια

Η Βίκυ Καγιά δεν δίστασε να μιλήσει για το γάμο της, μετά από δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για τις μοναχικές διακοπές της στο Πόρο κατά την περιόδο του Πάσχα.

Βίκυ Καγιά: «Άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν»

«Πολλές φορές έχουν γραφτεί πράγματα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Απλά υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά. Τα παιδιά μου που έχουν μεγαλώσει.

Και τα δύο τα μικρά μας, και τα δύο τα μεγάλα του άντρα μου. Και είναι λίγο άσχημο να γράφονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.

Και είναι και λίγο ανεπίτρεπτο αν με ρωτάτε, διότι, όταν δεν υπάρχει κάποιος λόγος.

Και όταν δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός λόγος να γράψεις κάτι τέτοιο τόσο άσχημο και βαρύ… γιατί να το κάνεις;

Δεν το έχω καταλάβει αυτό. Από την άλλη, τι να κάνουμε ρε παιδιά, υπάρχουν και χειρότερα. Ανοίγεις τις ειδήσεις κάθε μέρα και βλέπεις τι συμβαίνει και πιάνεται η καρδιά σου.

Όμως όχι, δεν είναι σωστό, δεν είναι σωστό γιατί τα παιδιά μας είναι μεγάλα. Και διαβάζουν, και ακούν, και συζητάνε πράγματα, γονείς, φίλοι, στο σχολείο, και δεν είναι ωραίο πράγμα να γίνεται αυτό» τόνισε η Βίκυ Καγιά.

«Το μεγαλύτερο μου άγχος είναι η ασφάλεια των παιδιών, να είναι ασφαλείς»

«Είναι το διαδίκτυο, είναι τα social media, είναι το Ίντερνετ, είναι όλα αυτά που γίνονται καθημερινά.

Και δεν με αφήνει αυτό το πράγμα να κοιμηθώ τα βράδια. Σας το λέω πραγματικά. Και με όλα αυτά που γίνονται στην τηλεόραση, στα νέα κορίτσια, στα νέα αγόρια, το bullying, το online, δεν μπορώ να ησυχάσω κάποιες φορές τα βράδια.

Φαντάζομαι και όλες οι μαμάδες, όχι μόνο εγώ.

«Συμβουλεύω τα παιδιά να είναι ψύχραιμα»

«Και ένα πράγμα που τους λέω πάντα, είναι το ότι το να είσαι καλός δεν χρειάζεται σε αυτή τη ζωή, δεν χρειάζεται να είστε καλοί με τους πάντες, να είστε ευγενικοί όμως χρειάζεται.

Υπάρχει ειδοποιός διαφορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο.

Ναι, να είμαστε ευγενικοί, αλλά… όχι συνέχεια καλοί γιατί… έτσι παρασύρεσαι δεξιά, αριστερά, μπορεί κάτι να μην θες να το κάνεις και να το κάνεις με το ζόρι…

Καλό είναι να μην το κάνουμε αυτό. Ναι στην ευγένεια, όχι στην καλοσύνη» κατέληξε η Βίκυ Καγιά.