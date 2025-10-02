magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η μόδα, η οικογένεια, η τοξικότητα και το GNTM: Η Βίκυ Καγιά μιλάει για όλα
Powered by inMagazin 02 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Η μόδα, η οικογένεια, η τοξικότητα και το GNTM: Η Βίκυ Καγιά μιλάει για όλα

Η επιχειρηματίας, παρουσιάστρια και μοντέλο Βίκυ Καγιά είναι η πρώτη καλεσμένη στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για τα είναι σεζόν και μίλησε για όλα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

«Job hugging»: Χρησιμοποίησε τη νέα τάση υπέρ σου

Spotlight

Είναι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον χώρο του θεάματος, καθώς βρίσκεται μπροστά από τις κάμερες από την ηλικία των 14 ετών. Η Βίκυ Καγιά είναι η πρώτη καλεσμένη στο Anestea Τhe Podcast Powered by inMagazin του Ανέστη Ευαγγελόπουλου για τα είναι σεζόν και μίλησε για όλα.

Χαλαρή, ακομπλεξάριστη και ειλικρινής, το γνωστό μοντέλο και επιχειρηματίας μίλησε για όλους και για όλα: από τα πρώτα της χρόνια στο modeling και την ψυχοθεραπεία, την Βίκυ του σήμερα και τον ρόλο της μαμάς, αλλά και την τηλεόραση, την τοξικότητα και το GNTM.

Η Βίκυ Καγιά τότε

«Η μόδα για μένα ήταν η πρώτη μου αληθινή ψυχανάλυση. Ήταν κάτι πολύ καλλιτεχνικό. Θυμάμαι με πήγαινε ο μπαμπάς μου στη δουλειά και ήταν όλοι εκεί και μιλούσαν για μόδα – ποιοι είναι οι πρωτοπόροι, οι καλύτερες σχολές, για ιδέες, για καλλιτέχνες. Και άκουγα πράγματα, που ακριβώς δεν καταλάβαινα τι έλεγαν, αλλά από νωρίς κάθισα διάβασα και ξαφνικά μπήκα σε έναν κόσμο που δεν είχε καμία σχέση με τον κόσμο που ήξερα έως τότε».

«Όταν μπήκα στη δουλειά, άρχισα να δείχνω στους γονείς μου σταδιακά ότι δεν θα πάω νομική. Θέλω να πάω στο Παρίσι να αρχίσω να εργάζομαι ως μοντέλο και βλέπουμε. Και με άφησαν λίγο ελεύθερη να το κάνω, γιατί όλη τους η προσοχή ήταν στραμμένη στον αδερφό μου και στο πρόβλημα υγείας που είχε».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anestis Evangelopoulos (@anestisevangelopoulos)

«Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν με πρόσεχαν. Με πήγαιναν και με γύριζαν από τη δουλειά. Σκέψου ότι στα 17 βγήκα πρώτη φορά μόνη μου. Όμως μου έκανε πάρα πολύ καλό που δούλεψα από τόσο μικρή και έμαθα πάρα πολλά. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν τη φοβάμαι τη δουλειά».

«Δεν νομίζω ότι μου έλειψε η κλασική εφηβική ζωή επειδή δούλευα. Ναι, εννοείται ότι ήθελα να με νοιάζονται, αλλά στην εποχή μου οι περισσότεροι είτε διάβαζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να περάσουν σε κάποια σχολή, ενώ κάποια άλλα παιδιά δούλευαν για να στηρίξουν τους δικούς τους. Άρα, έζησαν αυτοί; Άλλο τόσο δεν έζησα και εγώ».

«Δεν μπορώ να γκρινιάξω επειδή δεν έζησα μια εφηβεία όπως άλλες κοπέλες. Τι να πω; Που πήγαινα για φωτογράφιση στη Τζαμάικα, για δουλειά στο Μιλάνο, που με έβαφαν και με χτένιζαν; Να πέσει το ταβάνι να με πλακώσει αν γκρινιάξω. Ναι, ήταν μια άλλη ζωή που ήταν απαιτητική, όμως μου άνοιξε τα μάτια, που έδωσε φτερά και τη δυνατότητα να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο που δεν θα μπορούσα ως φοιτήτρια».

«Δεν θέλω στο μέλλον ο κόσμος να με θυμάται για τη δουλειά μου – για τα εξώφυλλα ή την παρουσία μου στην τηλεόραση. Θέλω να με θυμάται ως άνθρωπο»

«Έζησα και κακές στιγμές, θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερα. Για παράδειγμα στο Παρίσι μου έτυχε ένα δερματικό πρόβλημα και ακυρώθηκαν όλες οι δουλειές που είχα κλείσει. Στεναχωριόμουν, έβαζα τα κλάματα, ωστόσο πιστεύω όλα για κάποιο λόγο έγιναν. Και είχα γερό στομάχι».

«Σκληρή δεν ήμουν και δεν είμαι καθόλου, όσο κι αν το έχω προσπαθήσει. Απλά ήμουν πάντα πολύ πειθαρχημένη».

«Πιστεύω ότι το ταλέντο βοηθάει αλλά από μόνο του δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Μόνο η σκληρή δουλειά μπορεί να σε απογειώσει».

Μαμά και ψυχανάλυση

«Σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχει work ethic. Ίσως να φταίνε τα social media, που είναι όλα τόσο γρήγορα, τόσο εύκολα, τόσο αναλώσιμα, που πλέον δεν σε νοιάζει να προσπαθήσεις; Δεν ξέρω πως να το εξηγήσω».

«Με προβληματίζει ως μαμά, αλλά δεν με αγχώνει όλο αυτό. Έχω εμπιστοσύνη και στους δύο και πιστεύω πως όταν χρειαστεί θα πάρουν τη σωστή απόφαση. Αλλά και να μην την πάρουν, συνεχίζει να είναι δική τους απόφαση. Δεν θα μπω ποτέ στον δρόμο τους για να τους αλλάξω γνώμη».

«Ως μαμά δεν είμαι καθόλου παρεμβατική. Και αυτά που θεωρούσα ως λάθη της μητέρας μου, προσπαθώ να μην τα κάνω στη σχέση με τα παιδιά μου. Βέβαια έχει βοηθήσει πολύ και η ψυχανάλυση που κάνω τόσα χρόνια».

«Η πιο γλυκιά εκδίκηση σε όλους αυτούς που σε έχουν πληγώσει είναι να μην σε νοιάζει. Αλλά αληθινά. Άστους να κάνουν ότι θέλουν. Ας πουλάνε την ιστορία τους όπως θέλουν»

«Ξεκίνησα στη Νέα Υόρκη ψυχανάλυση και μετά συνέχισα και εδώ, με την ίδια γιατρό. Ξέρεις, μέσα από αυτή τη διαδικασία λύνεις πολλά πράγματα. Έχει μεγάλο κόστος, και οικονομικό και ψυχικό, αλλά είναι πολύ λυτρωτικό να δουλεύεις τον εαυτό σου».

«Η απόρριψη στο Παρίσι και όλο αυτό το ψυχολογικό ξύλο που τρως στη δουλειά, ειδικά στα κάστινγκ όταν είσαι μικρή, αρχίζεις να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου. Μπερδεύεσαι. Ήταν και η κατάσταση του αδερφού μου, άρα με έπιασε μια συνεργάτης και μου πρότεινε να πάω σε ψυχολόγο. Και μου έκανε πολύ καλό».

Η Βίκυ Καγιά σήμερα

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση σε αυτό. Ο πιο σημαντικός ρόλος μου είναι αυτός της μαμάς. Μετά σύζυγος, γιατί με ενδιαφέρει ο γάμος μου και μου αρέσει αυτή η ήρεμη οικογενειακή ζωή. Τελευταίο είναι το επάγγελμά μου, το οποίο έχει πολλά μέσα – από μόδα και τηλεόραση μέχρι θέατρο και σινεμά. Αλλά η μόδα είναι πάνω από όλα για μένα».

«Δεν θέλω στο μέλλον ο κόσμος να με θυμάται για τη δουλειά μου – για τα εξώφυλλα ή την παρουσία μου στην τηλεόραση. Θέλω να με θυμάται ως άνθρωπο. Για τις σχέσεις που έχω δουλέψει με άλλους ή πράγματα που μπορεί να έχω πει και έχουν αλλάξει τη ζωή κάποιου».

«Θεωρώ ότι είμαι ένας αυθεντικός άνθρωπος, που κάνω τα λάθη αληθινά, τα καλά μου αληθινά, χωρίς ατζέντα και πράγματα κάτω από τραπέζι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει, ότι όλοι θα σε αγαπούν. Κάποιοι σε αγαπούν, κάποιοι άλλοι όχι και κάποιοι μάλιστα σε μισούν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

«Δεν έχω δει καθόλου GNTM φέτος, αλλά κάποια στιγμή θα δω. Δεν μου λείπει, είναι κάτι που έχω αφήσει πίσω μου»

«Φυσικά και έχω σκοτεινή πλευρά. Αν ένας άνθρωπος πιστεύει ότι είναι καλός, πρέπει να γνωρίζει και την κακή του πλευρά. Και είμαι μια γυναίκα που αντιδρώ όπως μου βγαίνει – και θα φωνάξω και θα πω βλακείες και θα κλάψω και θα πω μια κουβέντα παραπάνω. Αλλά είναι μια και έξω. Δεν κρατάω μετά τίποτα».

«Ένα λάθος που κάνω συχνά είναι ότι προσπαθώ να φέρνω την ισορροπία, έστω κι αν ξέρω ότι οι άλλοι απέναντί μου είναι επιθετικοί και τοξικοί. Ξέρω ότι πέφτω στη φωτιά έτσι, αλλά συνεχίζω γιατί πιστεύω ότι θα καταφέρω να τη σβήσω».

Φάκελος τηλεόραση, GNTM και τοξικότητα

«Όχι, η τηλεόραση δεν μου λείπει. Όλη αυτή την τοξικότητα και τις κακές καταστάσεις, τις πήρα, τις επεξεργάστηκα και θεώρησα ότι δεν θέλω να είμαι μέρος όλου αυτού. Και για να κρατήσεις τον εαυτο σου, θα πρέπει να κάνεις ένα, δύο, πέντε βήματα πίσω».

«Το να είσαι τοξικός δεν είναι πρόβλημα της τηλεόρασης και του χώρου. Πρέπει να το έχεις και μέσα σου. Το να πατάς επί πτωμάτων, το να κάνεις κακό σε άλλον και να αποφασίζεις να διαβάλλεις κάποιον είναι θέμα επιλογής».

«Ναι, τα έχω νιώσει όλα αυτά και όχι μόνο στην τηλεόραση. Και σε άλλες δουλειές παλιότερα και στο θέατρο. Παλαιότερα στεναχωριόμουν φυσικά, έκλαιγα, περνούσα άσχημα και μια μέρα ξυπνούσα και το έκανε δημιουργία. Σήμερα πλέον δεν απαντάω. Πιστεύω ότι η σιωπή είναι χρυσός».

«Στα λάθη μου, δεν υπάρχει φορά που να μην ζητήσω συγγνώμη – από τα παιδιά μου, από το σύζυγό μου, από συνεργάτες μου, από όλους. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου και δεν ντρέπομαι για αυτό».

«Η πιο γλυκιά εκδίκηση σε όλους αυτούς που σε έχουν πληγώσει είναι να μην σε νοιάζει. Αλλά αληθινά. Άστους να κάνουν ότι θέλουν. Ας πουλάνε την ιστορία τους όπως θέλουν. Δεν θα τους αφήσω να μου πάρουν το κοντρόλ των συναισθημάτων μου».

«Δεν έχω δει καθόλου GNTM φέτος, αλλά κάποια στιγμή θα δω. Δεν μου λείπει, είναι κάτι που έχω αφήσει πίσω μου και ένας κύκλος που πλέον δεν με αφορά».

«Χαίρομαι που τότε πετύχαμε τον σκοπό μας, αλλά το GNTM είναι και κάτι που μπορεί να συνεχιστεί και χωρίς εμένα. Όταν ξεκίνησα ήμουν ένα άτομο με πολλά χρόνια στον χώρο της μόδας, σε μια εποχή που τα social δεν ήταν τόσο έντονα και προσπάθησα να εξηγήσω στον απλό κόσμο τι είναι αυτό που αγαπάω τόσο πολύ».

«Τα social media έχουν επηρεάσει τα πάντα, ακόμα και τη μόδα. Πλέον δεν σου ζητάνε σε κάστινγκ το book σου – σε ρωτούν περισσότερο για τους πόσους followers έχεις»

«Αυτό που θέλω είναι να πάει καλά, να έχουν όλοι τη δουλειά τους, γιατί αυτός ο χώρος μας χωράει όλους. Απλά εγώ δεν ήθελα άλλο όλο αυτό το παρασκήνιο, τις τρικλοποδιές. Και για αυτό δεν νομίζω να με δείτε ξανά στο GNTM, έχω φύγει ενεργειακά από όλο αυτό».

«Όταν αποφάσισα να φύγω το έκλαψα, το πένθησα για περίπου 8 μήνες. Αλλά εξήγησα στο κανάλι ότι ήθελα ένα διάλειμμα και χρειαζόταν βγω από αυτή την κατάσταση. Και το δέχθηκαν, το πήραν πολύ ψύχραιμα. Ήταν ένα πολιτισμένο ‘διαζύγιο’».

Για τον κόσμο των social media

«Αυτό που ενοχλεί στα social media είναι ότι δεν κάνεις μια δεύτερη σκέψη για τα πράγματα. Είναι όλα εύκολα, ένα δάχτυλο που κινείται πάνω στην οθόνη και απλά βλέπεις πράγματα».

«Τα social media έχουν επηρεάσει τα πάντα, ακόμα και τη μόδα. Πλέον δεν σου ζητάνε σε κάστινγκ το book σου – σε ρωτούν περισσότερο για τους πόσους followers έχεις, πόσο viral είσαι. Ναι, είναι μια νέα εποχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακυρώσουμε όλα όσα ξέρουμε».

Δείτε όλη τη συνέντευξη που έδωσε η Βίκυ Καγιά στο Anestea The Podcast:

YouTube thumbnail

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z
Social 02.10.25

Ισραήλ: Επενδύει εκατομμύρια για να «χειραγωγήσει» το ChatGPT ώστε να αναπαράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο για την Gen Z

Συμβόλαιο 6 εκατ. δολαρίων αποκαλύπτει το σχέδιο του Ισραήλ να «εκπαιδεύσει» το ChatGPT και να παράγει φιλοϊσραηλινό περιεχόμενο ειδικά για τη Gen Ζ σε TikTok, Instagram, YouTube και άλλα μέσα

Σύνταξη
Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους
Reunion 02.10.25

Για την κληρονομιά τους και τον Λίαμ Πέιν: Οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους

Εννέα χρόνια μετά από την ημέρα που έπεσαν οι τίτλοι τέλους στη σύντομη αλλά άκρως εντυπωσιακή πορεία τους, οι One Direction ετοιμάζουν την επιστροφή τους στο προσκήνιο, αλλά με ένα διαφορετικό reunion.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο
Βίντεο 02.10.25

Κατερίνα Γερονικολού: Το θέατρο είναι το δεύτερο σπίτι μου και μια σχέση ζωντανή. Θέλω να παίζω κάθε χρόνο

Η Κατερίνα Γερονικολού, μια «ανάσα» πριν την πρεμιέρα της νέας σεζόν της θεατρικής παράστασης «Η ληστεία της συμφοράς», βρέθηκε στο πλατό του «Buongiorno» και με ειλικρίνεια για την ευθύνη που αισθάνεται απέναντι στο κοινό

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
Πόλο γυναικών 02.10.25

Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια

Κούπες... παντού, σε όλα τα σπορ και τα τμήματα για τον Ολυμπιακό, που μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ από την ομάδα πόλο γυναικών, έφτασε τους 336 τίτλους στα πέντε βασικά ομαδικά αθλήματα.

Σύνταξη
Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
Πόλο γυναικών 02.10.25

Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην πλούσια συλλογή του συλλόγου, μετά την κατάκτηση του Σούπε Καπ επί της Βουλιαγμένης. Δείτε την απονομή του τροπαίου στις «ερυθρόλευκες».

Σύνταξη
ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)

Με έκπληξη οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς για την 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στην Τσέλιε για την πρεμιέρα του Conference League, καθώς ξεκινά βασικό τον Γκρούγιτς μαζί με Πινέδα και Μαρίν στον άξονα.

Σύνταξη
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02.10.25

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot
Financial Times 02.10.25

Πώς η Ρωσία «πείραξε» τους πυραύλους της και πλέον «ξεγελούν» τους Patriot στην Ουκρανία

Αποκαλυπτικό δημοσίευμα των Financial Times εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία αναβάθμισε τους πυραύλους της και πλέον δεν αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας Patriot στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
Λάρισα – Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
Τραγωδία 02.10.25

Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου

Ο 77χρονος εμπλεκόμενος στην τραγωδία που συντελέστηκε στη Λάρισα δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Μάιντς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ομόνοια – Μάιντς για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σέλτικ – Μπράγκα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 02.10.25

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αυτοί είναι οι τέσσερις όμιλοι του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας στις 26 Ιανουαρίου. Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Λιλ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ρόμα – Λιλ

LIVE: Ρόμα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ρόμα – Λιλ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
Άρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο